Голливуд начинался в Рыбинске...

Рыбинск — динамично развивающийся город в центре России, город с богатым прошлым и перспективным будущим. Первое летописное упоминание относится к 1071 году. В 1504 году Рыбинск упоминается в духовной грамоте Ивана III как Рыбная слобода. Она принадлежала непосредственно московским царям и обеспечивала царский двор рыбой.

Затем Рыбинск стал крупнейшим в России центром торговли зерном, перегрузочным центром Мариинской водной системы, прозванным столицей бурлаков. Здесь более 300 памятников истории и культуры. Об этом Pravda.Ru, находящейся в гостях у администрации города, рассказал мэр Денис Добряков.

— Денис Валерьевич, в вашем городе с богатой историей и славным настоящим есть, что любить, чем гордиться. На этом фундаменте вы живете и смотрите в будущее с уверенностью. Ведь без бережного отношения к истории ничего не построишь… В Рыбинске много восстановленных старинных домов и интересных музеев, потрясающий храм… Как удается решать задачу восстановления исторического облика Рыбинска купеческого, торгового, процветающего? И каковы дальнейшие планы в этом направлении?

— Рыбинск красивый, и это заслуга не только нашего поколения, но и предыдущих строителей в самом широком смысле слова. В конце XIX — начале ХХ веков он был центром хлеботорговли, в котором формировалась цена на хлеб в России. Доход рыбинцев был очень ощутимый, и поэтому строились очень красивые купеческие дома. Спроектировано это все было с привлечением европейских архитекторов, в том числе красивейшие здания Лоцманской биржи, Новой Хлебной биржи. Они стоят внимания. С проходящих теплоходов хорошо любоваться на такие замки. С воды это выглядит очень красиво.

Сохранять это все не то, чтобы просто, но у нас есть очень много обременений, таких как охранное обязательство, которое надо исполнять и сохранять исторический облик. К сожалению, к таким зданиям сложно привести инвестора, потому что очень сложно получить разрешение на восстановление и прочие документы, а тем более — сделать все правильно. Но с этого пути мы не сворачиваем, идем именно по пути восстановления культурного облика значимых зданий города.

— То есть с каждым точечно работаете?

— Исключения из исторических реестров в центре не происходит. А самое важное, мы не позволяем производить точечную застройку, особенно в культурном центре города. Здесь с нарушителями разговор один: или вы восстанавливаете то, что было, или ищете себе другое место, которое не так влияет на вид города с исторической точки зрения.

Восстанавливать и поддерживать очень тяжело. На самом деле, еще есть много зданий, которые находятся в плачевном состоянии, потому что все-таки основа сейчас — это частный капитал.

— Все это внутренние местные инвестиции?

— Да, привлекаем местный бизнес. Ведь все за бюджет не сделаешь. Те здания, которые находятся у нас на бюджете, мы стараемся содержать, а вот то, что является частным, охранные обязательства очень сильно обременяют. Владельцам тоже тяжело в этом плане. Поэтому нам хотелось бы, чтобы процедуры всех этих согласований, экспертиз и разрешений происходили быстрее.

А то получается, что такие ограничения под эгидой заботы об исторических сооружениях, часто наносят больше вреда, чем приносят пользы. Здания просто начинают сыпаться. У нас есть много интересных идей, которые могли бы увязать те или иные эпохи, разные исторические точки. Они могут стать различными местными брендами и брендом города.

Мы занимаемся развитием и продвижением наших городских брендов. Например, бульвар Ушакова, посвященный знаменитой исторической личности. Другой пример — у нас на улице Стояла снимался первый фильм "12 стульев". Это, на первый взгляд, вроде бы не очень значительное действо, но оно очень здорово легло в душу людей.

Первые съемки, где Остап бегает вокруг нашей пожарной каланчи, для рыбинцев — уже просто как домашнее действо. Очень хочется восстановить этот участок улицы как памятник о фильме. Там — дома мадам Грицацуевой и других персонажей. Опять же — вид на эту каланчу. Все это можно сделать в контексте связи эпох. Это было бы интересно и познавательно.

У нас есть целый район — Скоморохова гора, который связан с развитием моторостроения, авиадвигателей. И там тоже можно это стилистически привязать к предприятию, которое помогло развить город, стало основой развития города уже в середине ХХ века.

У нас есть предприятия судостроения. И это тоже привязано к определенной территории. Вот такие точки — исторические и архитектурные — могут привлекать туристов. Это было бы интересно не только для гостей, но и для жителей города.

Интереснейшая тема также — затопление Рыбинского водохранилища, которой интересуются многие. Сейчас формируется целая подводная экспедиция, которая будет изучать останки затопленных территорий на Рыбинском водохранилище. Это тоже можно подать как рыбинский бренд.

И не только это. У нас есть дом, в котором родились основатели Голливуда братья Шенк. Для многих это будет неожиданностью, но они тоже наши, рыбинские. Основатели Голливуда родились в городе Рыбинске. Их дом сохранился, и его можно показывать. Мы этим тоже намерены заняться, но все сразу не делается. Поэтому пока эту идею держим в запасе. Но у нее большие перспективы.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев