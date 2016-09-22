Святые Борис и Глеб - мученики или неудачники?

22 сентября в соборе Тульских святых чествуют Бориса и Глеба. Князья были первыми святыми, канонизированными Русской церковью. Борис, под именем Роман Русский, и Глеб, под именем Давид Польский, входят также в список святых Римско-католической церкви. Даже у знакомых с убийством обоих братьев православных людей возникает порой бесенок-вопрос: "А за что?"

Святые страстотерпцы Борис и Глеб. Источник: www.pravoslavie.ru

Крупный религиозный мыслитель ХХ века Георгий Федотов писал: "Святые Борис и Глеб были первыми венчанными избранниками Русской церкви, первыми чудотворцами ее и признанными небесными молитвенниками "за новые люди христианские". Как говорит одно их житие, они "отняли поношение от сынов русских", столь долго косневших в язычестве". При этом он отмечал, что греческие иерархи в XI веке испытывали сомнения в святости новых чудотворцев. Отметим, в тот период Русская церковь подчинялась Церкви греческой.

Действительно, Борис и Глеб не были мучениками за Христа для греков-митрополитов. Спаситель умер на кресте. Вот и смысл христианского мученичества состоит в том, чтобы подражать Христу. Поэтому христианские мученики погибают за свои убеждения лютой смертью. А как сложили свои головы Борис и Глеб?

Прежде всего, о братьях в руках у историков нет необходимого материала. О Борисе и Глебе не упоминают иностранные источники, да и из собственно древнерусских летописей лишь куцая запись об их убийстве в "Повести временных лет", почти совпадающая с образчиками житийной литературы. До нас дошли два жития: анонимное "Сказание об убиении Бориса и Глеба" и "Чтение о Борисе и Глебе", написанное монахом Киево-Печерской обители Нестором Летописцем. Агиография — особый жанр, не претендующий на достоверность. Словесная икона, а не фотографический снимок реального лица.

Кроме вечной путаницы в датировке, к историческому изложению об этих древнерусских князьях добавляются и другие трудности. В частности, имеются разночтения о месте княжения как старшего Бориса (Ростов или Владимир-Волынский), так и младшего Глеба (Муром, либо не был возведен на княжение по малолетству). "Повесть…" и "Сказание…" сообщают, что Глеб был убит недалеко от Смоленска, на пути из Мурома в Киев. Такой кружной путь выглядит странно. Согласно "Чтению…", Глеб погиб, когда бежал вверх по Днепру из Киева.

Итак, как погибли сыновья Владимира Святославича, от чьей длани пали дети крестителя Руси? Общепринятой считается версия, что братья были умерщвлены по приказу их старшего брата Святополка Владимировича, прозванного Окаянным, в смысле Проклятый, Грешный. Историки выдвигают самые противоречивые гипотезы, но остановимся на самой расхожей. Все письменные свидетельства сообщают, что Бориса предупредили о намерении Святополка убить его. Борис решил не противиться старшему брату и сохранить жизнь своей дружине.

Вполне христианский выбор для мужа эпохи Средневековья. В Писании сказано: "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". А в послании апостолов читаем: "Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец". Для человека прошлого (и нынешнего) века — выбор экзистенциальный. Однако для всех времен — выбор сознательный. Подвиг непротивления и жертвенности для одних. Для прочих — садомазохизм и прострация. Борис выбрал смерть и жизнь вечную, Святополк — власть и вечную смерть.

Не важно, что в описании убийства Бориса (впрочем и Глеба тоже) имеются некоторые нестыковки. Летописи и "Сказание…" перечисляют имена убийц Бориса: боярин Путьша (Путша), Талец, Елович (Еловит), Ляшко. После убийства старшего брата Бориса задумал Святополк уничтожить и младшего Глеба. Некоторых, возможно, заинтересует этот средневековый "детектив". Пытаясь подстроится под вкусы невзыскательной публики, интеллигентного вида ведущие в одной из телепередач использовали современный жаргон, говоря об убийстве братьев-страстотерпцев. Однако, что важно понять в судьбе Бориса и Глеба?

Невозможно не согласиться с автором биографии князей, изданной в популярной серии ЖЗЛ, Андреем Ранчиным, который подчеркивает: "Борис и Глеб замечательны не как исторические деятели, а как образы и образцы, определившие самосознание, религиозную культуру Древней Руси (а отчасти — невзирая на жестокость, преступления и пороки — и реальную историю) и глубоко, хотя и не всегда явственно запечатлевшиеся в русской культуре".

Крупный знаток древнерусской культуры Сергей Аверинцев, сравнивая византийский тип духовности с русским, отмечал: "Бориса и Глеба веками помнили все. Получается, что именно в "страстотерпце", воплощении чистой страдательности, не совершающем никакого поступка, даже мученического "свидетельствования" о вере, а лишь "приемлющем" свою горькую чашу, святость державного сана только и воплощается по-настоящему. Лишь их страдание оправдывает бытие державы. А почему так — об этом нужно думать обстоятельно и неторопливо".

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