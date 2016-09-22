Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Наследие
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Игорь Буккер

Святые Борис и Глеб - мученики или неудачники?

Общество » Наследие » Россия

22 сентября в соборе Тульских святых чествуют Бориса и Глеба. Князья были первыми святыми, канонизированными Русской церковью. Борис, под именем Роман Русский, и Глеб, под именем Давид Польский, входят также в список святых Римско-католической церкви. Даже у знакомых с убийством обоих братьев православных людей возникает порой бесенок-вопрос: "А за что?"

Святые Борис и Глеб - мученики или неудачники?
Святые страстотерпцы Борис и Глеб. Источник: www.pravoslavie.ru

Крупный религиозный мыслитель ХХ века Георгий Федотов писал: "Святые Борис и Глеб были первыми венчанными избранниками Русской церкви, первыми чудотворцами ее и признанными небесными молитвенниками "за новые люди христианские". Как говорит одно их житие, они "отняли поношение от сынов русских", столь долго косневших в язычестве". При этом он отмечал, что греческие иерархи в XI веке испытывали сомнения в святости новых чудотворцев. Отметим, в тот период Русская церковь подчинялась Церкви греческой.

Действительно, Борис и Глеб не были мучениками за Христа для греков-митрополитов. Спаситель умер на кресте. Вот и смысл христианского мученичества состоит в том, чтобы подражать Христу. Поэтому христианские мученики погибают за свои убеждения лютой смертью. А как сложили свои головы Борис и Глеб?

Прежде всего, о братьях в руках у историков нет необходимого материала. О Борисе и Глебе не упоминают иностранные источники, да и из собственно древнерусских летописей лишь куцая запись об их убийстве в "Повести временных лет", почти совпадающая с образчиками житийной литературы. До нас дошли два жития: анонимное "Сказание об убиении Бориса и Глеба" и "Чтение о Борисе и Глебе", написанное монахом Киево-Печерской обители Нестором Летописцем. Агиография — особый жанр, не претендующий на достоверность. Словесная икона, а не фотографический снимок реального лица.

Кроме вечной путаницы в датировке, к историческому изложению об этих древнерусских князьях добавляются и другие трудности. В частности, имеются разночтения о месте княжения как старшего Бориса (Ростов или Владимир-Волынский), так и младшего Глеба (Муром, либо не был возведен на княжение по малолетству). "Повесть…" и "Сказание…" сообщают, что Глеб был убит недалеко от Смоленска, на пути из Мурома в Киев. Такой кружной путь выглядит странно. Согласно "Чтению…", Глеб погиб, когда бежал вверх по Днепру из Киева.

Итак, как погибли сыновья Владимира Святославича, от чьей длани пали дети крестителя Руси? Общепринятой считается версия, что братья были умерщвлены по приказу их старшего брата Святополка Владимировича, прозванного Окаянным, в смысле Проклятый, Грешный. Историки выдвигают самые противоречивые гипотезы, но остановимся на самой расхожей. Все письменные свидетельства сообщают, что Бориса предупредили о намерении Святополка убить его. Борис решил не противиться старшему брату и сохранить жизнь своей дружине.

Вполне христианский выбор для мужа эпохи Средневековья. В Писании сказано: "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". А в послании апостолов читаем: "Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец". Для человека прошлого (и нынешнего) века — выбор экзистенциальный. Однако для всех времен — выбор сознательный. Подвиг непротивления и жертвенности для одних. Для прочих — садомазохизм и прострация. Борис выбрал смерть и жизнь вечную, Святополк — власть и вечную смерть.

Не важно, что в описании убийства Бориса (впрочем и Глеба тоже) имеются некоторые нестыковки. Летописи и "Сказание…" перечисляют имена убийц Бориса: боярин Путьша (Путша), Талец, Елович (Еловит), Ляшко. После убийства старшего брата Бориса задумал Святополк уничтожить и младшего Глеба. Некоторых, возможно, заинтересует этот средневековый "детектив". Пытаясь подстроится под вкусы невзыскательной публики, интеллигентного вида ведущие в одной из телепередач использовали современный жаргон, говоря об убийстве братьев-страстотерпцев. Однако, что важно понять в судьбе Бориса и Глеба?

Невозможно не согласиться с автором биографии князей, изданной в популярной серии ЖЗЛ, Андреем Ранчиным, который подчеркивает: "Борис и Глеб замечательны не как исторические деятели, а как образы и образцы, определившие самосознание, религиозную культуру Древней Руси (а отчасти — невзирая на жестокость, преступления и пороки — и реальную историю) и глубоко, хотя и не всегда явственно запечатлевшиеся в русской культуре".

Крупный знаток древнерусской культуры Сергей Аверинцев, сравнивая византийский тип духовности с русским, отмечал: "Бориса и Глеба веками помнили все. Получается, что именно в "страстотерпце", воплощении чистой страдательности, не совершающем никакого поступка, даже мученического "свидетельствования" о вере, а лишь "приемлющем" свою горькую чашу, святость державного сана только и воплощается по-настоящему. Лишь их страдание оправдывает бытие державы. А почему так — об этом нужно думать обстоятельно и неторопливо".

Читайте также: Князья-страстотерпцы Борис и Глеб

Темы святые мученики православие Борис и Глеб
Комментарии
Люди меньше пьют спиртного, если их друзья не поддерживают их
Здоровье
Люди меньше пьют спиртного, если их друзья не поддерживают их
У детей все по-взрослому: лидеры и массовка
Общество
У детей все по-взрослому: лидеры и массовка
"Москино" не стиль, а сборная солянка стилей!
Красота
"Москино" не стиль, а сборная солянка стилей!
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
﻿Сергей Миронов: "Мы вернули людям тридцать миллиардов рублей"
Евросоюз
Средиземноморье больше не вотчина Запада
Балканы
Баня-Лука бросила вызов Вашингтону
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Европа наигралась: Беженцев развернут обратно
Новый боевой самолет России получит мощнейшее лазерное оружие
Сейчас читают
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом Видео 
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Европа
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента Видео 
Офицеры НАТО испугались Крыма
Мир
Офицеры НАТО испугались Крыма Видео 
Ученые назвали самый лучший антиоксидант
Здоровье
Ученые назвали самый лучший антиоксидант
"Вояджер" уперся в небесную твердь?
Космос
"Вояджер" уперся в небесную твердь? Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Европа
Европа наигралась: Беженцев развернут обратно
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет

Если ли будущее у связей между Россией и Украиной? На вопрос Pravda.Ru отвечает политолог Никита Данюк.

Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Бывший СССР
Геноцид армян: Две стороны одной медали
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Общество
Ольга Васильева призвала обратиться к опыту СССР в образовании

Министр образования РФ предложила использовать опыт советской системы воспитания в школах.

Ольга Васильева призвала обратиться к опыту СССР в образовании
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Общество
Ольга Васильева: Слияние педвузов остановлено, в стране не хватает хороших учителей
Мир
Из-за Сирии мир на грани Третьей мировой
Любовь Люлько Баня-Лука бросила вызов Вашингтону Любовь Люлько Ирина Савченко Встреча с клещом — к расходам Ирина Савченко Икбаль Дюрре Курды. Россия. США. Кто кого использует? Икбаль Дюрре
Комментарии
Oleg Seleznev Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Владимир Андреевич(Mail.Ru) Вашингтон заявил о своих условиях для соглашений с Россией по Сирии
Spassky Kochan Ответить за скандал вокруг выставки Стерджеса должен Минкульт — мнение
вадим каспарьян США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Lisska Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное
Валентина Канунникова На севере России пропал поезд со всеми пассажирами
Olga Tkach Генпрокуратура Украины обвинила батальон "Торнадо" в изнасилованиях детей
Александра Мольнек Мельница мифов: Лермонтову приписали русофобию
Леонид Кондиленко Поклонская уходит с должности прокурора Крыма
bugbu mijio Washington Post: Путин проучил Обаму на глазах всего мира
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?