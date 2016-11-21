Колчак в очереди за Маннергеймом

Российское общество неоднородно, но все же большинство происходящих событий находятся в пределах гражданского консенсуса, христианского смирения и толерантности. Однако в последнее время все чаще из этих рамок выпадает вопрос о героизации "втихомолку проклятых отчизною" персонажей. О том, почему доска Колчаку, вероятнее всего, отправится вслед за доской Маннергейму, рассказал историк и публицист Александр Широкорад.

Александр Колчак

Еще один памятник с милицейским постом

О памятной доске в Санкт-Петербурге я писал еще 12 августа на сайте "Агентство социально-экономической аналитики": "Нужен ли нам еще один памятник с милицейским постом? Екатеринбургская милиция, а позже полиция охраняет памятник Ельцину. В Севастополе милицейский пост был выставлен у памятника гетману Сагайдачому, больше известному как "танцующий дервиш". Затем памятник снесли, аккуратно упаковали и отправили в Киев".

И вот доску Колчаку закрасили черной краской. Координатор центра "Белое дело" Олег Шевцов заявил: "На доску поставят антивандальное покрытие". Ну, взорвут ее.

Между тем, в суд Петербурга поступило несколько исков о демонтаже "доски Колчака".

Но, собственно, кто такой Колчак? Тут мне невольно приходит на ум эпиграмма Пушкина на Фаддея Булгарина:

Не то беда, Авдей Флюгарин,

Что родом ты не русский барин,

Что на Парнасе ты цыган,

Что в свете ты Видок Фиглярин:

Беда, что скучен твой роман.

Роман Колчака с женой сослуживца Анной Тимиревой понравился большинству зрительниц фильма "Адмиралъ". А вот какие неприятельские корабли были потоплены кораблями, которыми командовал Александр Васильевич Колчак? Мне нужны конкретные названия именно потопленных кораблей (а не рассказы о минных постановках, кто на чьей плавающей мине подорвался, — это, пожалуйста, к беллетристам).

28 июня 1916 года вице-адмирал Колчак был назначен командующим Черноморским флотом. Русский флот на Черном море на порядок превосходил германско-турецкий. И вот результат — 20 октября 1916 года в Севастополе взорвался флагман Черноморского флота линкор "Императрица Мария", в 1917 году погибли эсминец "Лейтенант Зацаренный" и подводная лодка "Морж".

Ну, а главное другое, германско-турецкие крейсера "Гебен" и "Бреслау" всю войну безобразничали на Черном море и регулярно обстреливали Севастополь, Ялту, Новороссийск и Батум. С июня 1915 года в Черном море действовали германские подводные лодки UВ-7, 8, 13, 14 и 15. Они потопили около трех десятков русских транспортных судов. Но ни адмиралу Эбенгарду, ни сменившему его Колчаку не удалось потопить ни одной из пяти малых лодок!

За веру, царя и Отечество

В 1916 году Колчак активно участвовал в заговоре, направленном на свержение Николая II. В ходе "генеральского референдума" 2 марта 1917 года Колчак ясно выразился за отречение императора Николая II.

В июне 1917 года Колчак фактически сбежал с Черноморского флота. Забавно, что в Петроград адмирал прибыл уже в новой морской форме Временного правительства. В фильме "Адмиралъ" эта форма кокетливо представлена в виде то ли американской морской формы, то ли в виде формы торгового флота. На самом деле новая морская форма Временного правительства, введенная по приказу нового военного министра Гучкова, была лишена погон, а кокарда была увенчана пятиконечной звездой. Она хорошо видна на фотографии Колчака образца лета 1917 года.

27 июля 1917 года Колчак отправляется в США, но по дороге останавливается в Англии, где проводит почти месяц. Затем почти два месяца Колчак гостил в США, где встречался с высокопоставленными политиками и масонами высокого градуса.

4 ноября 1918 года адмирал Колчак введен в состав Уфимской директории в качестве министра по военным и морским делам. Но через две недели произошел военный переворот, и Колчак сам себя назначил Верховным правителем России.

В 1918–1919 годах "верховный правитель" реально контролировал узкие полоски вдоль нескольких железных дорог Сибири и Урала.

Япония согласилась признать власть Колчака и оказать ему помощь при условии выполнения им следующих требований:

объявить Владивосток свободным портом (то есть запретить держать там военные суда и береговую оборону); разрешить японцам свободную торговлю и плавание по Сунгари и Амуру; предоставить японцам контроль над Сибирской железной дорогой и передать Японии участок Чаньчунь — Харбин; предоставить японцам права рыбной ловли на всем Дальнем Востоке; продать Японии Северный Сахалин.

Японцы же позаботились и об альтернативе Колчаку. 27-летний есаул Григорий Михайлович Семенов набрал в Харбине "Особый маньчжурский отряд" из офицеров, казаков и деклассированных элементов. 8 апреля 1918 года Семенов вторгся в Забайкалье, а в мае на станции Борзя он объявил о создании "Временного Забайкальского правительства" во главе с самим собой. "Правительство" это только с весны до осени 1918 года получило от Японии военной и финансовой помощи почти на 4,5 миллиона рублей. За этот же период Франция оказала помощь есаулу Семенову на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Омского правителя не признавал не только есаул Семенов, но и командующий чешскими легионерами Гайда, а также контролировавший КВЖД генерал-лейтенант Дмитрий Хорват.

Колчак как государственный деятель

О диких расправах колчаковцев над мирным населением в Сибири написаны десятки книг и сотни статей. Я же замечу, что и в хозяйственной жизни оккупированной территории был полнейший бардак.

Так, Колчак повсеместно восстановил царские административные учреждения и установил революционные праздники, введенные Временным правительством. В декабре 1919 года Колчак разрешил торговлю сельскохозяйственными продуктами по "вольным ценам". А вот генерал-лейтенант Гайда сразу же издал приказ об организации продразверстки, как в Советской России. Естественно, выполнялись указания Гайды.

Колчак бездарно командовал на сухопутном фронте и оказался столь же бездарным политиком. Что будет с Россией? Будет она монархией или республикой, как решить земельный вопрос, каковы будущие границы? Нашего адмирала это не волновало. "Возьмем Москву, а там подумаем".

Но Москву, как и Константинополь, взять адмиралу не удалось. И кончил он свои дни подо льдом Ангары. Замечу лишь, что его допрашивали, судили и казнили не чекисты, а эсеро-большевистский местный Военно-революционный комитет.

На мой взгляд, если бы Колчак потопил "Гебен" или хотя бы мелкий "Бреслау", то он был бы достоин не то что доски, но и памятника, несмотря на все его кровавые грехи. Но ставить памятник адмиралу-неудачнику и опереточному правителю?

Любопытно, что 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде был заложен СКР "Адмирал Колчак" (заводской № 01359). Однако вскоре по здравому размышлению начальство переименовало корабль в "Адмирал Макаров".

Так не пора ли ввести единые в РФ правила установки памятников, досок, названий боевых кораблей и прочего в честь конкретных исторических лиц? Единственный разумный критерий — это польза государству Российскому (как бы оно ни называлось на тот момент).

Основал город — получай памятник на его центральной площади вне зависимости от того, соблюдал ли "права человека", был ли верен законной супруге, курил ли табак, несмотря на все предостережения Минздрава.

Вот, к примеру, в 1656–1658 годах чугуевский воевода Субботин и инженер Воин Селифантов построили крепость Харьков. Увы, местные власти вовремя не поставили им памятник. И вот в августе 2004 года в Харькове был открыт конный монумент гарному казаку Харько. Автор монумента — Зураб Церетели. Ни в одном историческом документе не встречается ни одного слова о Харько. Как говорится, "сон разума рождает чудовищ". Так давайте теперь ждать, пока где-нибудь на майдане не объявят, что Орел основал не Иван Грозный, а гарный казак по кличке Орел.

Победила Россия врага на поле брани — ставьте памятник полководцам. А вот правитель государства достоин памятника, только если война завершилась победоносным миром. Пример: Петр Великий, Екатерина Великая, Сталин. Антипример: вчистую выигранные войны 1812-1815 годов и 1877-1878 годов закончились, мягко выражаясь, не совсем удачным для России миром.

Во всей Европе ставят памятники победителям, а у нас — бездарям, неудачникам и зиц-председателям Фунтам. Решение об установке памятника принимается не с учетом реальных заслуг человека, а лишь в силу сегодняшних политических интриг.