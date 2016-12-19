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Федор Ушаков: От любви к малой родине — до больших свершений

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Рыбинск — второй по численности населения и значимости город в Ярославской области. Самобытный, удивительный и необычайно красивый, он расположен на живописных берегах Рыбинского водохранилища и реки Волги. С ним связаны многие имена выдающихся людей: Андропова, Ушакова, Блюхера… О связи времен и любви к малой и большой Родине главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова побеседовала с главой Рыбинска Денисом Добряковым.

Рыбинск
Рыбинск

— Денис Валерьевич, чем уникален ваш город? Что присуще только Рыбинску, выделяет именно его?

— Рыбинск — это древний город на Волге. У него богатейшая история. В нашем городе родилось много людей, ставших известными на всю Россию. Город не раз прославил себя в прошлые века. Сейчас это город с огромным потенциалом развития промышленности, город, который смело смотрит в будущее.

— Говорят, не красна изба углами, а красна пирогами.

— В нашем случае, людьми.

— Конечно. Поэтому в любом городе знаменитые земляки — очень популярная тема…

— Действительно, целая плеяда замечательных людей оставила свои имена в истории Рыбинска. Касаясь недавней истории — это полсотни Героев Советского Союза: такие военачальники, как Павел Иванович Батов, Федор Михайлович Харитонов, Иван Александрович Колышкин — первый подводник Герой Советского Союза.

Если углубиться в прошлое, уроженцы рыбинской земли — наши великие канонизированные святые Серафим Вырицкий, Федор Федорович Ушаков и его дядя Феодор Санаксарский. Мы гордимся ими, мы опираемся на память об этих людях, потому что это история.

Безусловно, одна из ярчайших страниц города Рыбинска — Федор Федорович Ушаков, потому что он не только святой, но и военачальник, флотоводец. Он славен в Севастополе, у нас и по всей стране, потому что он очень многое сделал для российской истории. У нас есть бульвар Ушакова, рядом с музеем великого флотоводца установлен его бюст.

— Наш святой, конечно, всегда был с Россией, но он еще и вернулся в Россию после известных событий 2014 года. И интерес к нему возрос. Вероятно, и в Рыбинск больше людей стало приезжать. В том месте, где он родился и жил, вы сейчас храм восстанавливаете. Что еще делается в этом направлении? Как влияет эта выдающаяся личность прошлого на сегодняшний день?

— Мне вообще повезло в жизни — посчастливилось в период воссоединения Крыма с Россией поработать в Севастополе. И не иначе, как судьба, что там я столкнулся с плодами трудов своего земляка, человека, столь много сделавшего для нашей Родины. Я столкнулся там практически лицом к лицу с плодами работы Федора Ушакова.

Этот человек, который родился на рыбинской земле, по сути — творец, во многом — создатель Севастополя XVIII века. Это очень впечатляет. Понимаешь, что историю просто так вот нельзя взять и разорвать. Ее нельзя забывать, потому что она сама по себе уже есть, она уже создана. А самое важное — не надо метаться в своих мыслях об истории, потому что она уже написана, переписывать ее бесполезно.

Это сделали русские, это русский город, исключительно русский великий город. С точки зрения теперешнего понимания это очень большой потенциал развития внутрироссийских связей, не только туристических, но и деловых, исторических, культурных, просто человеческих… Это сделали великие люди, и о них надо помнить.

Когда смотришь, какое же величие было построено нашими предками, просто очень не хочется бездельничать. Их пример вдохновляет нас. Очень интересно и полезно сейчас изучать все касаемо Ушакова. Родился Федор Федорович здесь, дальше обучался в Питере и Кронштадте, потом строил портовые сооружения Севастополя, создавал Черноморский флот.

А потом под его командованием были первые победы Черноморского флота, дальше — битвы при Ионических островах. Это определило судьбу южных стран Европы. Ведь он на Корфу подписывал конституцию. Сейчас некоторые говорят, что русские там не причастны. Ну, знаете что — читайте внимательно!…

— Учите матчасть, как сейчас говорят.

— Да, многим неплохо бы поучить историю, а не выдумывать. Федор Ушаков — очень и очень почитаемый человек в Греции, на Ионических островах и даже в Турции — как великий противник. Конечно, и у нас по всей России, и особенно на черноморском побережье он почитается как созидатель и великий воин.

— На его примере хорошо видно, как вся наша страна переплетена судьбами людей. И это — не только географическое понятие, а еще — связь эпох, поколений и традиций. Мы все — частичка огромной истории огромной цивилизации, великой цивилизации. Как донести это молодому поколению? Рыбинская молодежь воспринимает это?

— Есть хорошая поговорка: кто не знает истории, повторяет ее ошибки. На самом деле, принципиально важно донести нашу славную историю до молодого поколения, и мы этим активно занимаемся. Жаль, что сейчас из школьной программы исключен предмет краеведение, но я надеюсь, что его преподавание возобновится. Пока ребята изучают историю своей земли факультативно, дополнительно.

У нас есть хороший местный издатель, который очень здорово владеет темой краеведения. Мы такое поддерживаем, покупаем эти книги специально для школьных учреждений. Знание истории уже с детства дает основу для формирования личности человека, гражданина своей страны. Это крайне важно, это не высокие слова. Человек должен любить землю, где он родился. С этого начинается любовь ко всей своей большой Родине — России.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев


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