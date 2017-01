Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку

Многие годы ведутся споры не только по сути изложенных в "Записке о ритуальных убийствах" тезисов, но и о принадлежности ее перу Владимира Даля — составителя "Толкового словаря живого великорусского языка". Однако зачастую остается за кадром, что идея кровавого навета на евреев, о чем толкуется в "Записке", была экспортирована в Россию с Запада.

Эта небольшая по объему книжица приковывает к себе пристальное внимание как ученых, так и обывателей. Ее содержание вызывает яростные споры, переходящие в прямые оскорбления. С точностью невозможно назвать имя ее автора, хотя на издании 1913 года эта книга выходила с именем Владимира Ивановича Даля на титульной обложке. В некрологе знаменитому этнологу и языковеду было написано, что, работая в качестве чиновника особых поручений при министре внутренних дел Л. А. Перовском, В. И. Даль "напечатал по службе брошюру (1844 г.): "О скопической ереси" и другую "Об убивании евреями христианских младенцев" — не выпущенные в публику".

Полное название "Записки о ритуальных убийствах" — "Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их" — представляет собой изданную в виде брошюры аналитическую записку, подготовленную в 1844 году по приказу министра внутренних дел Российской империи Л. А. Перовского, в которой хасидам приписывается употребление крови христиан в ритуальных целях.

Решением Ленинского районного суда города Оренбурга от 26 июля 2010 года брошюра с похожим, но не идентичным названием "Записки (во множественном числе! — прим. ред.) о ритуальных убийствах" (без указания автора и выходных данных — прим. ред.) признана экстремистской и внесена Министерством юстиции РФ в Федеральный список экстремистских материалов под номером 1494. Понять, идет ли в указанном судебном постановлении речь о "Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их", затруднительно, потому что данное решение суда в базе данных ГАС РФ "Правосудие" и на сайте суда отсутствует.

Вопрос об авторстве приснопамятной "Записки" не входит в нашу задачу. Куда интересней разобраться, как вообще появился "кровавый навет" в России? Думается, вдумчивый читатель способен сам сделать вывод. Итак, голые факты.

Обвинения евреев, как и ранних христиан, в принесении человеческих жертв с целью употребления их крови при культовых обрядах возникло в Римской империи в первые столетия нашей эры. Однако язычники смотрели на эти обвинения сквозь пальцы, а вот христианам подобное святотатство глубоко запало в душу. Тут сыграло свою роль совпадение сразу нескольких факторов. В частности, казни Иисуса предшествовала совместная с учениками-апостолами пасхальная трапеза, которую воспринимали как жертвоприношение "агнца Божьего" по аналогии с закалыванием в еврейском Храме жертвенного ягненка. Согласно Новому Завету, кровь Христа лежит на евреях. Вероятно так родилось поверье, что евреям к празднику Песах необходима христианская кровь для ритуальных нужд.

Кроме религиозных были и другие основания винить во всем "жидов". В Электронной еврейской энциклопедии читаем: "Усиление финансовой деятельности евреев-ростовщиков (см. Ссуда денежная) в 11-13 вв. привело к углублению ненависти к ним христианского населения, а под влиянием проповедников-монахов в народном сознании сложился образ еврея как носителя зла, занимающегося черной магией, изувера, убивающего детей, чтобы использовать их кровь, посланца Сатаны. Инспираторы первого засвидетельствованного в Европе кровавого навета в Норвиче (Англия, 1144) утверждали, что евреи Европы составили заговор против христианского мира, обязывающий одну из еврейских общин, ежегодно по очереди определяемую жребием, приносить в жертву христианского ребенка".

Многотомное "Житие и страсти Уильяма, мученика Норвичского" (The Life and Miracles of St William of Norwich), составлялось монахом Фомой Монмутским, или Томасом из Монмута (Thomas of Monmouth/1149-1172 гг.), приблизительно в 11493–1150 гг., что почти совпало со Вторым крестовым походом, объявленным 1 декабря 1145 г. — через год после захвата Эдессы — и под предводительством Людовика VII и Конрада III, проходил в 11473–1148 гг. Упоминая об этом, современный российский филолог и фольклорист, исследователь российских сектантских движений, народного православия и городского фольклора, профессор РАН Александр Панченко отмечает: "Однако если в Западной Европе легенда о еврейском ритуальном убийстве прижилась и была сравнительно быстро инкорпорирована в повседневную религиозную жизнь, в Древней Руси этого не произошло".

Профессор еврейской истории Иерусалимского университета Исраэль Туваль усматривает истоки возникновения мифа о кровавом навете в том, что христиане эпохи Крестовых походов трансформировали слухи о ритуальных самоубийствах евреев в ритуальные убийства евреями христианских младенцев.

"Впервые русский читатель мог ознакомиться с представительной подборкой материалов о кровавом навете лишь спустя пятьсот лет после первых крестовых походов — в 1670-х гг., — пишет далее А. А. Панченко. — Речь идет о книге архимандрита Иоанникия Голятовского "Мессия правдивый", представляющей собой объемистый антиеврейский трактат в форме диалога между евреем и христианином и являющейся откликом на появление лжемессии Саббатая (Шабтая) Цви. Первоначально "Мессия правдивый" был напечатан в Чернигове по-польски, а в 1669 г. в Киеве вышел русский перевод этой книги. Описывая различные злодеяния евреев, Голятовский уделяет внимание и кровавому навету68. Он упоминает двенадцать случаев еврейского ритуального убийства (преимущественно по польским и немецким источникам) в разных европейских странах: от Испании и Англии до Малороссии. Здесь же Голятовский называет четыре причины, по которым евреям необходима кровь христианских младенцев: во-первых, она нужна для "жидовских чар", т. е. для колдовства; во-вторых, евреи тайком дают кровь в еде и питье ("в покармах и в напоях") самим же христианам, чтобы достичь их "милости" и "приязни"; в-третьих, кровь христианских младенцев используется евреями для избавления от смрада, которым они смердят "з прироженя своего"; наконец, в-четвертых (и это тайна, которую знают лишь "рабинове"), христианская кровь используется для своеобразного соборования — умирающего еврея "тоею кровю… намазуют", произнося при этом примерно следующее: "Если распятый Иисус — настоящий мессия, обещанный законом и пророками, то пусть кровь невинного человека, умершего с верой во Христа, очистит тебя от грехов и поможет тебе получить жизнь вечную". Книга Голятовского была довольно хорошо известна в России конца XVII — начала XVIII в., однако, что симптоматично, не оказала практически никакого влияния на собственно русскую литературу — как светского, так и религиозного характера".

И лишь с присоединением к России густо заселенных евреями польских земель постепенно удалось навязать нам миф о ритуальных убийствах. "Очевидно, что наиболее значимую роль в распространении кровавого навета в России сыграли поляки", — полагает Александр Панченко. И, добавим, евреи-выкресты.

В XIX веке, когда в недрах царского МВД составлялась "Записка о ритуальных убийствах", принятым среди "приличного" сообщества европейских интеллектуалов мейнстримом был антисемитизм. Примеров тут тьма, остановимся на самом одиозном.

Уроженец Англии, немецкий писатель и философ Хьюстон Стюарт Чемберлен (Houston Stewart Chamberlain) в своем фундаментальном труде "Основания XIX столетия" (Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts /1899 г.) писал о евреях, как о "чужом народе": "Мы не обидим евреев напрасно, если скажем, что явление Христа для них просто непостижимо и возмутительно. Хотя наружно оно было из их среды, оно олицетворяет отрицание всей их сущности, к которой у евреев гораздо более тонкое чувство, чем у нас". Описывая "глубокую пропасть", разделяющую "европейцев от евреев", среди прочего автор указывает на неустанно повторяемые самим Иеговой слова: "Я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный".

Еврейские погромы (это русское слово было заимствовано во многих европейских языках) прокатились по западным губерниям Российской империи. Не только потому что евреев здесь было больше, чем во всей остальной стране. Главное, тут засели "идеологи" антисемитизма, прежде всего, из числа польских инородцев, которые привнесли с собой старые европейские воззрения в Россию.