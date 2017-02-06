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Автор Редакция рубрики "Общество"

"Чудо на Марне": подвиг русских героев

Общество » Наследие » Россия

Во французских учебниках пишут о так называемом "чуде на Марне", когда парижские таксисты якобы спасли Париж, доставив свежих ополченцев во время битвы на Марне. Но сейчас начала появляться правда о том, что эта победа состоялась не в последнюю очередь благодаря российскому корпусу. Об этом Pravda.Ru рассказал французский политический деятель, представитель Национального фронта Пьер Малиновски.

Париж
Фото: Архив Pravda.Ru

Битва на реке Марне в 1914 году остановила наступление германской армии, которая, обходя Париж с запада, намеревалась взять французские части в "котел". Затем оборону на Марне, наряду с французами и англичанами, держал Русский экспедиционный корпус, который героически сражался и потерял около половины солдат убитыми и пропавшими без вести.

— На берегах Сены за Гран Пале уже появилась статуя в честь Русского экспедиционного корпуса. Ваша находка, когда вы обнаружили останки русского солдата времен Первой мировой в полях рядом с вашей деревней, вписывается в эту линию, да?

— Три года назад я решил вскрыть траншею с той войны. Там никто не проводил раскопки с 1918 года, а я подумал, что стоит познакомить французов с этой историей. Я начал перебирать архивы, смотреть, каким образом проходили наступательные действия в этом регионе, собирал необходимые разрешения для того, чтобы проводить раскопки.

Начав раскопки, я каждый год находил все новые предметы в русских траншеях, откуда была начата атака, но ни разу не удавалось откопать останки. И вот около недели назад на глубине почти 62 метра я нашел в культурном слое, относящемся к эпохе 1817 года, останки солдата той эпохи.

— Вы работали, используя тяжелую технику?

— Я работал при помощи тяжелых кранов. Мы даже снимали часть почвы, подводя рельсы. Но значительную часть своих исследований я провел при помощи обычной лопаты. Практически 70 процентов времени. Причем, я трудился в гордом одиночестве, и это больше всего походило на поиск иголки в стоге сена.

— Я понимаю, что очень трудно попасть на нужный культурный слой столетней давности. А Марин Ле Пен также поддерживала вашу работу?

— Да, она с самого начала знала о моих раскопках, о том, что я хотел найти останки русских солдат эпохи Первой мировой. Она этим летом решила приехать мне помочь и даже вела кран, сама работала киркой, лопатой. Она нас очень морально поддержала тем, что участвовала в наших раскопках. И когда я нашел останки, первая, кто прибежал, это была она. Марин присутствовала на месте открытия вместе с археологами. Она очень уважает память русских солдат Первой мировой, помогавших Франции.

— Насколько я понимаю, вами двигало желание вернуть останки этого солдата на Родину, в Россию?

— Да, это было бы чудесно. Посол Российской Федерации Орлов мне морально помог. Уже два года назад у нас по этому поводу был разговор, и он мне сказал, что если вдруг я найду солдат, то, конечно, надо было бы останки репатриировать. Теперь нам необходимо решение Владимира Путина, только его не хватает. И это было бы замечательно, если бы солдат сумел вернуться обратно, к себе в Россию, домой, и мог быть похоронен неподалеку от могилы великого князя Николая Николаевича.

— Вы хотите, чтобы эти события были приурочены к дате наступления весны 1917 года, чтобы объединились официальная дата возвращения тела на Родину и сто лет с начала великого наступления на французском фронте при помощи третьей русской бригады?

Да, 19 апреля 2017 года как раз будут проходить события в честь солдат, которые участвовали в этих наступлениях. Я недавно встречался с послом, теперь необходимо, чтобы Федерация ветеранов помогла нам. Эта организация занимается Первой мировой. Но так как я, кажется, добился того, чтобы с обеих сторон границы серьезно отнеслись к этому вопросу, теперь решение вопроса остается за президентом Путиным.

Все-таки надо понять, что сто лет назад состоялась российская революция, те страшные события, и в то же самое время погиб солдат на расстоянии четырех тысяч километров от своей Родины. Так что, я думаю, что президент Путин оценит, насколько важно и символично все это.

— Почему вы друг решили этим заняться? Ведь Россия никак не была связана с этой инициативой.

— Да, я сам лично об этом подумал. Я еще был профессиональным военным, когда начал раскопки, и тогда, когда я начинал, никаких амбициозных идей у меня не было. Просто хотел отдать дань памяти, уважения погибшим военным.

Я был, кстати, в 2015 году в Москве, мне даже удалось поприсутствовать на официальном ужине с президентом Путиным. Но не из-за этого я занялся раскопками, поверьте. Правда, меня официально поддерживают глава комиссии по международным делам, господин Слуцкий, а также депутат Наталья Поклонская. Что как раз мотивировало меня для продолжения этого проекта. А теперь, когда мне все удалось, я думаю, что нам удастся подняться до уровня господина Путина для того, чтобы суметь вернуть солдата его Родине. И я думаю, что это будет возможный повод, чтобы организовать некое чествование Франции и России по поводу тех далеких событий и тем самым несколько разрядить обстановку между двумя странами.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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