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Автор Андрей Соколов

Зачем Эрнст спёр перо Нестора

Общество » Наследие » Россия

Великий медийный шум, поднятый по поводу исторической достоверности и художественной ценности свежего отечественного блокбастера "Викинг", в первый месяц нового года превысил все мыслимые пределы. Кто только не высказался на эту тему! Путин сказал, кинокритики сказали, журналисты сказали, историки и филологи сказали… Но знаменателя до сих пор нет: речь ведь идет о времени сложном, спорном, оставившем о себе лишь предания да смутные, зачастую противоречивые общие сведения из монашеских летописей. Впрочем, кое-что мы знаем точно. Об этом и поговорим.

Зачем Эрнст спёр перо Нестора
М. Антокольский. Нестор летописец. По эскизу для росписи Владимирского собора в Киеве. Фрагмент. Художник В. Васнецов. 1885-1893 гг.

Нет ни малейших сомнений, что создатели фильма изначально намеревались снять именно исторический фильм. Ради этого, собственно, и было выбрано одно из самых знаковых событий для отечественной истории вообще и для русского человека в частности — принятие православия, случившееся на заре нашей государственности. Правда, один из главных демиургов этого неоднозначного кино, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, перед премьерой позаботился о том, чтобы под себя и своих коллег подстелить как можно больше соломки. Он в раздаваемых интервью долго и многословно, но не вполне убедительно рассказывал о том, что "Викинг" создавался по "литературному произведению" летописца Нестора "Повесть временных лет", а это значит, что его надо считать экранизацией; притом экранизацией не скрупулезной, а с "трактовками в рамках экранизации литературного произведения".

Конечно, Константин Львович лукавил: в официальной предпремьерной раскрутке, масштабной и агрессивной, фильм был назван исторической драмой — отнюдь не "литературной экранизацией с трактовками". Также было широко объявлено, что к созданию фильма привлечены ради достоверности известные ученые — доктор филологических наук Федор Успенский, а также доктор исторических наук Владимир Петрухин, недавно побывавший в гостях в редакции "Правды.Ру" с рассказом о создании картины и ее основных идеях. Но несмотря на все это фильм так и остался "между небом и землей": ни богу свечка ни черту кочерга, как говорят в народе.

Рубеж двух ключевых эпох русской истории — языческой и православной — в "Викинге" было решено показать по-шариковски: взять все и поделить. С одной стороны остались мрак, кровь, войны, жестокие убийства, насилие, сгнивающие идолы, требующие человеческих жертв, грязные русичи да страшные до икоты служители языческого культа — волхвы. С другой — почти волшебная, залитая солнцем белокаменная Корсунь, цитадель нашего православия, прекрасноликий и мудрый креститель Руси Анастас Корсунянин (в реальной жизни, кстати, Анастас был патентованным изменником, в 988 году сдавшим окруженную Корсунь войску Владимира, а тридцать лет спустя предавшим Ярослава Мудрого и перешедшим на сторону осадивших Киев поляков) — да радостно возжелавший креститься русский народ, ради этого дела помывшийся, причесавшийся и облачившийся в чистые одежды.

В результате "историческая драма" стала похожа на кое-как придуманную "дикую сказку о Родине", но при этом по воле создателей отчаянно не пожелавшую остаться сказкой. И превратилась во вранье.

Создатели "Викинга" нам врут, что русские города в те времена были захолустными, убогими деревнями. Врут, что государственность нам подарили скандинавы. Врут, что русские люди в те времена практически не мылись, ходили в грязных лохмотьях и очень любили ради своей веры кого-нибудь убить. Врут, что все они как один весело побежали от мрачного язычества к светлому христианству. Врут… Да много что врут. Цинично, нагло, бесконечно. И так врут, что ошибки и неточности в одежде, вооружении, бытовых деталях и тому подобном становятся чем-то вроде "невинной детской игры в крысу".

Системность, структурированность этого вранья не оставляют нам даже призрачной возможности поверить в то, что у создателей фильма так получилось случайно. У Эрнста, Максимова, Кравчука и компании, думается, был шанс избежать обвинений в ложных исторических трактовках, неправильном бытоописании, отсутствии смысловой нагрузки; русофобии, наконец. Ведь у Зака Снайдера, например, получилось снять голливудскую сказку на основе реальных событий "300 спартанцев" так, что ни у одного здравомыслящего человека не возникло желание обвинить создателей фильма в исторических неточностях, грекофобии, персофобии и тому подобном. Но у создателей тех же "Спартанцев" и "Викинга", как видно, были слишком разные цели.

Похоже, ошибки (или даже хуже, чем ошибки) "Викинга" решили учесть творцы следующего отечественного блокбастера на историческую тему — фильма "Легенда о Коловрате", повествующем о рязанском воеводе, герое древнерусской "Повести о разорении Рязани Батыем". Жанр картины, премьера которой должна состояться уже в этом году, заявлен как фэнтезийный боевик — и это, надо полагать, единственно верное решение.

Ну а создатели "Викинга" пошли по другому пути. И не нашли ничего лучшего, как сочинить для своего крайне сомнительного произведения совсем уж нелепый слоган: "Тебе нужно увидеть, чтобы поверить".

Видел. Не верю — и никому не советую.

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