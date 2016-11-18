Михаил Швыдкой: Культура России притянет деньги

В условиях жесткого информационного конфликта с Западом Россия имеет огромное преимущество — свою классическую культуру, богатейшее историческое наследие, бесценный опыт многовекового мирного сосуществования множества народов. Силе обаяния образа России, созданного нашими предками, невозможно противостоять, и ею нужно активно и умело пользоваться.

Как можно нарастить влияние нашей страны в мировом культурно-информационном пространстве? Как с помощью культуры привлечь новые инвестиции и вывести российские товары на мировые рынки? Что нужно изменить в государственной системе международного гуманитарного сотрудничества? Об этом в прямом эфире Pravda.Ru рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

— Михаил Ефимович, расскажите о международном культурном сотрудничестве России в сложных современных условиях. Считаете ли вы, что нам следовало бы проводить более активную и напористую политику в этой сфере? Могли бы мы воспользоваться опытом наших американских "партнеров" по пропаганде образа жизни, распространению культурных кодов? Какие у нас есть планы и возможности для этого? И главное, какие проблемы?

— Я вижу три проблемы. Первая — это финансирование. Американцы через частные фонды тратят на международное гуманитарно-культурное сотрудничество порядка 25 миллиардов долларов в год. Еще полтора миллиарда приблизительно идет по государственной линии.

Плюс международные медийные средства информации финансируются ими совершенно отдельно. Конечно, это очень серьезный ресурс. Поэтому я всегда шучу, что у нас на рубль вложений — потрясающие результаты. Просто рублей мало. Значительно меньше, чем у наших "партнеров".

Вторая проблема — организационная, с моей точки зрения. В 2004 году, когда была административная реформа, МИД потерял департамент культуры. Под культурой в данном случае подразумеваются и образование, и спорт, и молодежь — весь культурный блок, в то время как европейцы как раз наращивали структуры в этом направлении. Скажем, в МИД ФРГ культурой языков занимается огромный департамент, в котором 11 отделов, работает около сотни людей, из них примерно треть — послы. Бюджет у них — под миллиард евро. Солидные структуры и средства. Это помимо института Гете, Фонда международных академических обменов…

Поэтому нам нужно вернуть в МИД серьезный департамент культуры. Это проблема, которая обсуждается последние 10 лет, но, к сожалению, средства, финансы всегда сдерживают. И все же я считаю, что без такой структуры, которая бы развивала это направление деятельности, подсказывала другим ведомствам, как правильно себя вести, работать очень сложно.

Мне кажется, нужна и такая надстроечная вещь, как правительственная комиссия по внешнеполитической культурной деятельности, по гуманитарному сотрудничеству, которая бы безусловно координировала работу всех ведомств. В этом направлении мы кое-какие шаги уже предприняли, посмотрим, каковы будут результаты.

И, наконец, последняя проблема: надо понять, что мы хотим пропагандировать, какую страну мы хотим показывать. Я не боюсь слова пропаганда. Русский язык большинство учат все-таки не для того, чтобы читать в оригинале Толстого или Достоевского, так же, как и английский не для того, чтобы читать Диккенса. Это иллюзия. Люди учат языки, чтобы реализовать себя, чтобы расширить поле возможностей. Я всегда говорю коллегам из СНГ: не лишайте своих детей возможности реализоваться в России. Сегодня, когда речь идет об ЕАЭС, когда трудовые потоки получили возможность перетекать более свободно, когда не нужно столько разрешительных документов.

Россия становится привлекательным местом для молодых людей, которые хотят амбициозно реализоваться в науке, в бизнесе, в индустрии. Язык учат для этого. Конечно, важно также показывать Россию за рубежом не только как страну традиционной культуры в стереотипном восприятии: родина Толстого и Чехова, Большой театр, Мариинский театр, ансамбль Моисеева, российский цирк…

Безусловно, мы гордимся фундаментальными ценностями. Но Россия сегодня — это еще и современная наука с современным космическим направлением, индустрией, с современными биотехнологиями. Например, в прошлом году Россия продала за рубеж на 19 миллиардов долларов продовольствия. Причем, не только пшеницу — это все равно, что сырую нефть продавать. Наши амбиции шире. Разве это не показатель того, что в России создано современное производство, промышленно привлекательное?

Это огромное поле для деятельности. Я уже не говорю о том, что происходит в высоких технологиях. Нам все время кажется, что совсем где-то в хвосте плетемся, но на самом деле у нас очень много серьезных и блестящих работ.

— Наверное, речь сегодня должна идти не о том, что мы — страна великого прошлого, но страна интересного настоящего и многообещающего будущего.

— Кто-то сказал замечательную фразу: у России всегда многообещающее будущее, очень хочется, чтобы оно перетекало в настоящее. Но, если серьезно, то надо показывать Россию как современную страну. Это важно. К примеру, ребята, кажется, из Перми стали продавать робота в Англии. Вот о чем надо рассказывать. О том, что мы не просто сидим на нефтяной или газовой игле, но что в России происходят интересные вещи.

— А почему не рассказывают?

— Это колоссальная ошибка. Я считаю, наши информационные агентства, наши СМИ должны искать то, что где-то происходит, искать ростки будущего. Одна из важнейших тем — создание благоприятного климата для молодежи, которая могла бы здесь развиваться. Сегодня так устроен мир, что невозможно делать колбасу или машины для зарубежья, а что-то — для внутреннего потребления. Все очень открыто, всем все известно. И тем не менее, мне кажется, что сейчас одна из серьезнейших проблем — работать на западном медийном рынке таким образом, чтобы было понятно: Россия — страна не черно-белая.

— С некоторых пор Russia Today на арабском языке перестала рассказывать о России в плане природы, культуры, путешествий по стране, остались в основном общественно-политические передачи. И после этого рейтинг Russia Today на арабском, в частности в Египте, резко упал. Почему мы столь выигрышные для себя моменты убираем?

— Этот вопрос мы недавно как раз обсуждали с коллегой Элеонорой Митрофановой, которая была нашим представителем в ЮНЕСКО, а сейчас вернулась в Москву и стала послом по особым поручениям. О том, что надо, например, сделать цикл фильмов вообще о России: с точки зрения мирового наследия, какие здесь памятники культуры, какая природа, какие заповедные места.

Мне кажется, из-за чрезмерной политизации эфир вообще отвращает многих людей — есть предел, за которым информация политическая уже не воспринимается. Не случайно такой популярностью пользуются "Дискавери" и другие каналы, которые рассказывают или просто показывают какое-нибудь документальное кино о природе.

Россия — страна многонациональная. Это огромное богатство, которым мы располагаем. У нас только письменная литература представлена, по-моему, на 56 языках, что является достоянием каждого создающего ее народа. Вот еще одна тема, заслуживающая разговора, — о том, как все-таки мы живем на протяжении столетий достаточно мирно при всем том.

У нас нет межэтнических конфликтов, которые разодрали даже Европу, не говоря уж про Ближний Восток или Южную Африку. А мы и об этом аспекте российского бытия, я считаю, мало рассказываем.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил Юрий Кондратьев