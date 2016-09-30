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Школы: Как преподавать Закон Божий?

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Где сегодня ребенок может получить хорошее среднее образование? Есть ли преимущества у православных школ и школ-пансионатов перед общеобразовательными? Есть ли необходимость в преподавании Закона Божьего в школах и как его преподавать? На эти и другие вопросы Pravda.Ru ответила мама одиннадцати детей, кандидат политических наук, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, председатель правления Православного благотворительного фонда "Хочу верить", координатор проекта "Православный продукт", автор и ведущая программ на православной радиостанции "Радонеж" Юлия Павлюченкова.

свечи
Фото: Архив Pravda.Ru

— Религиозное мировосприятие, как мне представляется, может быть православным, для кого-то мусульманским, может быть, иудейским, но это домостроевский подход к семье. То есть семья — это малый храм, малая церковь. В семье каким-то образом родители не просто воспроизвели, репродуцировали себя, но и заложили что-то в детей, — они растут, как растут в саду цветы, и вы за них несете ответственность перед Господом.

— Я сделаю акцент. Чтоб деревья хорошо росли, надо поставить шпалеры, привязать их ветки к струнам на этих шпалерах для того, чтобы они хорошо росли и плодоносили хорошими плодами, надо их прививать, надо очень серьезно и тщательно смотреть за садом, и это очень болезненная зачастую для растений операция.

— Один из журналистов сказал, что воспитание — это всегда насилие над природной стихийной личностью, потому что это неким образом воплощение в образ. Образование — от слова "образ", и вы несете ответственность за это.

— Сегодняшняя школа не продолжает воспитывать, школа несколько лет назад отказалась от функций воспитания и взяла курс на образование. Сегодняшняя школа — это место, где дети проводят время, что очень удобно для занятых родителей, где дети что-то изучают, зачастую не очень понятно, что. Потому что мы с вами изучали совсем другое и в совсем другие годы, и были другие классы.

Я всегда старалась, чтобы все мои дети учились в православных школах. Я очень ценю, очень люблю все те школы, с которыми пересеклась жизнь, судьба нашей семьи — это и Плескова, это и школа при Свято-Николо-Шартомском монастыре, это и очень хорошая школа в Пушкинском районе, школа в Новокосино "Триозерье", "Алексеевская пустынь" с отцом Петром, дай Бог ему здоровья, терпения, многая лета.

И вот все эти школы — это школы, которые обогатили, которые дали возможность, которые подставили плечо, и в которых в разное время учились мои дети. Я с ужасом знаю, что происходит в общеобразовательных школах, хотя есть и неплохие школы, есть школы, которые имеют очень качественных педагогов, но нам надо помнить, что царствие небесное зарабатывается, и не ожидать, что ты приведешь даже в православную школу своего ребенка, а тебе через 10-11 лет отдадут ангела. Так не будет.

Какая бы замечательная школа ни была, не надо списывать влияние родителей и семьи. И, наверное, неправильно ждать от школы того, что, отдав на воспитание ребенка туда, потому что ребенок проводит в школе все-таки зачастую пять дней в неделю с утра до вечера, мы получим потом человека, который будет в православных традициях жить, который будет эти православные традиции поддерживать, передавать.

Вообще я сторонник образования школ закрытого типа, то есть школ-пансионов. Объясню, почему. Если уж мы говорим о передаче традиций, если мы говорим о качестве образования, то погружение в образовательную и проектную деятельность, которая сейчас актуальна и интересна как раз в школах, возможно при полноценной загрузке ребенка. То есть я сторонник того, чтобы, как минимум, школа была полного дня, чтобы именно там были кружки, чтобы именно там было и смысловое наполнение для ребенка, потому что именно так можно передать информацию и качественно проверить ее усвояемость.

— Это похоже на кадетские корпуса, если я правильно понимаю.

— В какой-то степени, да. Достаточно того, что ребенок в возрасте от 12 лет будет появляться дома в субботу-воскресенье, участвовать в богослужении вместе со своими родителями и семьей. На мой взгляд, мальчики уж точно с 11-12 лет в состоянии познавать, получать науку в таком формате.

— Либеральные товарищи набросились с кулаками на нашего нового министра образования Ольгу Васильеву за два императива, которые она дала в своем первом выступлении, в открытой лекции. Во-первых, она выступила за то, чтобы реабилитировать то, что было хорошего в советское время, а не огульно все судить, она напомнила, что патриотизм как таковой появился вообще в советские времена. А второе, она сделала акцент именно на православном образовании в школе, что оно необходимо, как дух. Как вы это прокомментируете?

— Я считаю советский период отличным периодом нашей истории: были и пионерские организации, и комсомольские организации, и участие пионеров в социальных проблемах, и зарницы, и походы, и многие вещи, которые были в пионерских организациях. Я знаю, что многие скажут, это же было еще раньше, у скаутов, но мы являемся рожденными в СССР, и нельзя говорить о том, что это детство было плохое. Это неправда. Мое детство было отличным. И сегодня я — продукт СССР, можно так сказать, потому что именно пионерская организация научила и приучила меня к ответственности, к серьезности. Понятно, что родители, и все остальное сыграло роль, но и пионерская организация тоже.

— Я еще до выступления Васильевой слышал от администрации президента и от различных источников, что сейчас разрабатывается учебник православной культуры жизни. Не могли бы вы поделиться своими комментариями по этому поводу?

— Сейчас, имея уже очень непростой и большой опыт взаимоотношений с системой министерства образования, я скажу так, что я научилась передавать детям, и своим, и чужим, православную традицию не только через преподавание Закона Божьего. Я знаю, что можно огромное количество предметов, например, русский язык, природоведение, естествознание, химию, физику, географию, использовать для того, чтобы рассказать о Боге, потому что есть шестоднев, потому что есть сотворение мира, и мы можем вместе с детьми ежедневно наблюдать огромное количество явлений, огромное количество природных моментов, которые подтверждают каждый день, каждый миг присутствие Бога в нашей истории, в нашей жизни.

Вопрос в том, что требуется люди, способные преподавать Закон Божий. То, как это делается сегодня, не всегда и не везде соответствует правильному, с моей точки зрения, преподаванию. Вопрос, кто будет преподавать? Вопрос, какие ценности этот педагог будет нести, будет ли он сам разделять ценности, или для него будет без разницы — отчитать Закон Божий или отчитать основы какой-нибудь другой религии? Будет ли эта женщина, чаще всего педагог у нас сегодня женщина, разделять те позиции, которые пропагандирует православное христианство?

Я знаю родителей, которые отказались в школе от преподавания их детям Закона Божьего, зная о том, кто будет преподавать. Я понимаю, что они берут полную ответственность на себя, на свою семью. Слава Богу, это православные, крепкие, хорошие семьи, но мы же говорим про общее количество людей. Я поддержу такое начинание, потому что мы не знаем, где ребенок встретится с Богом, мы не можем сказать, какое место выберет Господь для первой встречи, и допущу, что именно что-то, рассказанное пусть даже не идеальным педагогом, заинтересует ребенка и посеет зерно православия в его сердце.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовал Александр Артамонов


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