25 сентября закрылась выставка "Джок Стерджес. Без смущения", проходившая в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Возмущение общественности вызвали обнаженные снимки девочек-подростков и дурная слава порнографа, которая сопровождает Стерджеса с 1990 года, когда ФБР провело у него обыск по подозрению в изготовлении детской порнографии.
В 1991 году суд Сан-Франциско снял с фотографа все обвинения, но "осадочек остался". И хотя сам Стерджес утверждает, что он феминист, который снимает преимущественно нудистов, потому что его восхищает их естественность, вряд ли можно было всерьез ожидать, что российская публика этому сходу поверит. К тому же в вопросах запрета на обнаженные изображения детей и подростков Россия в последние годы имеет те же стандарты, что и большинство цивилизованных стран. В итоге культурное мероприятие ожидаемо вылилось в скандал. Активисты общественной организации "Офицеры России" заблокировали галерею, а особо возмущенный энтузиаст даже облил особо не понравившиеся работы Стерджеса мочой, за что и получил семь суток.
Но автору, как говорится, грех жаловаться, с его творчеством в последние дни ознакомилось гораздо больше людей, чем пришло бы на выставку. Искусство тоже не в убытке: спорящие в соцсетях о том, надо или не надо было закрывать выставку, активно кроют друг друга шедеврами скульптуры и живописи, доказывая, где "обнаженное, но искусство", а где маскируемая художественной техникой непристойность.
Пожалуй, самый неприятный аспект произошедшего — раскол в обществе, которое кроет друг друга с одной стороны "развратниками и педофилами", а с другой — "дикарями и невеждами". О границах допустимого и разнице восприятия разных видов искусства, Pravda.Ru рассказал публицист, обозреватель журнала "Русский мир" Михаил Быков.
— Ваше мнение о ситуации? Похоже, несмотря на громкие заявления, у нас все еще нет культурной политики?
— Что касается в принципе норм нашего общежития, я считаю, что они должны быть. Это те самые скрепы, которые позволяют человеку оставаться человеком. И ничего тут особенно нового выдумывать не надо, все это в духовных книгах присутствует. А когда общество выходит за рамки, причем, систематически, — оно занимается саморазрушением. Рано или поздно этот переход границ превращается в новую норму, и к чему это может привести, только Господь ведает. Но точно, что ни к чему хорошему.
— Есть мнение, что общественый контроль, а тем более государственная цензура убьют искусство.
— Сейчас идет много споров по поводу цензуры — нужна она, или не нужна? Если она нужна, то какой должна быть? При всех сложностях, которые испытывали в отношении с цензорами писатели земли русской, когда кое-что вымарывали и заменяли, тем не менее свои шедевры они сотворили, и цензура им в этом не помешала.
Советская цензура, которая жесточайшим образом работала, тоже пропустила через свое сито великие произведения. Достаточно вспомнить роман "Мастер и Маргарита". А в обществе вседозволенности, если это человеку в душу не заложено воспитанием и образованием, то как он сможет самостоятельно контролировать границы между добром и злом? Значит, за него это кто-то должен делать. Раз мы живем в государственной системе, наверное, это должно делать государство.
Мне мало понятно, куда глядели сотрудники Министерства культуры. Это же не внутренняя выставка, когда не требуется разрешений каких-то государственных структур, это выставка привезенная. Стало быть, она проходила все требуемые процедуры.
— Противники закрытия выставки подчеркивают, что в истории искусства была масса изображений обнаженного тела. Но, наверно, надо различать фото, живопись, скульптуру?
— На мой взгляд, фотография это все-таки не совсем искусство. Это нечто универсальное, совмещающее в себе многие вещи, в том числе художественную сторону и информацию. Причем, информацию в самом простом смысле этого слова.
Ясно, что живопись в свое время тоже несла людям информацию, иначе, как бы мы узнали, как выглядел тот или иной исторический деятель, если бы не был нарисован его портрет. Но все-таки там информационная составляющая значительно меньше, чем в фотографии. Фотография может быть вообще не художественной, а чисто информационной, что мы видим в СМИ. Зачастую, никакой художественной ценности кадры не представляют, а только сообщают, как это выглядело, как это было.
Одинаково относиться ко всем видам искусства неправильно, иначе вообще можно дойти до абсурда. В конце концов, можно и в семи нотах найти аморалку и педофилию, если очень захотеть.
— Целесообразна ли такая дискуссия в обществе? Как, на ваш взгляд, это подается в СМИ и в интернете?
— Я достаточно много смотрю новостей, и на федеральных каналах ничего особенного не заметил. Как-то эта тема мимо проходит. А интернет-пространство — очень обманчивая штука, на мой взгляд.
Люди, которые действительно живут в интернете, думают, что вся планета только этим и занимается. На самом деле, гигантское количество людей работает головой и руками, копает картошку, возит грузы и так далее. И им глубоко чихать на всю эту полемику. Это, безусловно, искусственно раздуваемая проблематика, сама себя раздувающая, как только попадается что-то хлесткое, жареное.
— Сейчас на "Офицеров России" куча обвинений сыпется из-за их самоуправства. Наверное, закрытием выставки должна была все же заниматься полиция?
— "Офицеры России" — это большая и уважаемая организация. Она вправе предпринимать какие-то общественные шаги, тем более в таких вопиющих делах. Я знаю людей, которые в ней состоят. Лопнуло у них терпение, вот они и пошли.
— Некоторые считают, что закрывая выставку со скандалом, наоборот, сделали рекламу фотографу.
— Мне кажется, что это ложное ощущение. Я вас уверяю, что из 147 миллионов населения России, 146 с трудом выговорят его фамилию, если вообще вспомнят. Перед нами Рембрандт новоявленный что ли? Через месяц о нем никто не вспомнит, если не будет еще какой-нибудь провокации, попытки напомнить о себе каким-нибудь нестандартным образом.
Разве кто-то помнит человека, который на Красной площади голый с ошейником лазил? Очень искаженное представление у нас о жизни в стране, в том числе, и культурной. Проходит колоссальное количество невероятно интересных мероприятий в регионах, но почему-то СМИ самого разного уровня их просто не замечают.
Например, сейчас в Ново-Иерусалимской галерее идет выставка, посвященная 100-летию художника Людмилы Шаталовой. Она расшифровала рисунки Лермонтова, где хранился код, который Михаил Юрьевич сам для себя создал, "Вадимов лист". Кто-нибудь об этом знает? Уж эту выставку точно никто не будет закрывать, потому что она красивая, полезная, интересная. Как-то странно у нас, перекошено все.
Беседовала Татьяна Трактина
Подготовил к публикации Юрий Кондратьев
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Министр образования РФ предложила использовать опыт советской системы воспитания в школах.