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Раненый зверь опаснее: ИГИЛ меняет тактику вербовки

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ИГИЛ

Территория, контролируемая запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, сокращается. Это вынуждает ее пропагандистов и вербовщиков менять тактику. Основной упор теперь делается на людей, готовых совершать теракты по месту постоянного жительства — в своих собственных странах. К такому выводу пришли эксперты российского Фонда исследования проблем демократии.

О том, как решаются проблемы противодействия террористической пропаганде, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

— Вы принимали участие в недавнем заседании Контртеррористического комитета ООН. Как проходили заседания? Как к вам отнеслись в США?

— С Организацией Объединенных Наций наш фонд сотрудничает уже давно. Фонд входит глобальную сеть научных учреждений по борьбе с терроризмом исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН. Мы имеем консультативный статус при Экономическом социальном совете ООН. То есть у нас есть возможность при согласовании проводить на площадках ООН, в штаб-квартирах Нью-Йорка, Женевы, Вены мероприятия, присутствовать на мероприятиях ООН, предлагать свои материалы.

Комитет ведет достаточно серьезную деятельность. На последнем заседании основной темой была борьба против терроризма, а особое внимание было обращено на злоупотребление террористами информацией и коммуникационными сетями. Речь про социальные сети и интернет в целом.

У нас проходило два мероприятия. Первое — экспертная встреча, которую организовывал исполнительный директорат Контртеррористического комитета. Второе — пленарное заседание, где помимо представителей стран-членов ООН присутствовали еще представители ряда общественных и научно-исследовательских организаций. Были очень интересные и содержательные выступления, но больше обсуждались проходные протокольные вопросы прав и свобод человека — как не злоупотребить ими при борьбе с терроризмом.

— Над чем работает ваш фонд, каковы его программы?

— Презентовали методическое пособие по противодействию вербовки радикальными организациями в социальных сетях. Ведь ситуация с этим была очень тяжелой и остается непростой. Россия и практически все страны столкнулись с массированным потоком пропаганды терроризма со стороны ИГИЛ и целого ряда других экстремистских организаций.

В интернете сотни таких фильмов. Только в базе нашего фонда — более 500 видеороликов ИГИЛ на русском языке, десятки тысяч пропагандистских фотографий и текстов. У них постоянно работают информационные агентства, в социальных сетях онлайн идут их материалы. Они выпускают и раздают журналы. И все это делается на многих языках мира, в том числе на русском.

Часто все это сделано на достаточно высоком уровне. Последние выпуски этих журналов — более 70 страниц с очень хорошей версткой, тексты грамотно подготовлены специалистами. То есть идет огромный объем пропаганды. И ведь это делается не просто так. Тысячи людей уехали на захваченные территории в Сирии и Ираке.

Но мы понимаем, что есть и пособники, которые находятся на территории России и многих других стран. Есть люди, которые им симпатизируют. Поэтому мы отслеживаем в социальных сетях, кто их читает. Мы видим, что десятки тысяч человек, в основном молодежь, потребляют этот пропагандистский продукт террористов. И это реально серьезная проблема. Появились так называемые террористы-инициативники. Это люди, у которых нет никакой связи с террористической группой, они не получают ни оружие, ни взрывчатку, у них нет каких-то инструкций, но начитавшись всего этого, они идут совершать террористические акты.

Кстати, несколько таких примеров мы видели недавно и в Европе. И в Соединенных Штатах таких инициативников есть немало. Вот в этом как раз большая проблема, потому что правоохранительным органам очень сложно их обнаружить. Они не могут их вычислить, потому что не могут никак обнаружить их связь с террористическими организациями. Ведь прямой связи у них просто нет. Только по чтению пропаганды сложно этих людей вычислить. А ущерб от них такой же — человеческие жизни.

Некоторое время назад пропаганда ИГИЛ прямо призывала к переезду, как они называли, на землю Шама, то есть на захваченные территории Сирии и Ирака. Естественно, это никакого отношения к исламу, к Корану не имеет. Террористы используют специально искаженную версию ислама. Они сами напрямую грубо нарушают заповеди ислама. Тем не менее, на кого-то это действовало.

Сейчас они перешли уже ко второму этапу. Они не предлагают ехать, а уже прямо говорят, чтобы люди оставались в своих странах и совершали там террористические акты. И самое страшное, что они при этом говорят, что целью могут быть мирные граждане, потому что убить полицейских или военных сложнее.

Они пытаются это всячески оправдать. Хотя это напрямую запрещает ислам. Есть целый ряд высказываний в Коране и в Сунне о том, что нельзя убивать детей, женщин, и убивающий человека, тем более мусульманина, совершает один из самых тяжелейших грехов. Тем не менее, они используют всяческие приемы для манипулирования сознанием, прямо лгут и всячески изощряются, доказывая, что это надо делать.

А некоторые молодые люди, которые не имеют опыта, не знают Коран и имеют слабое представление о какой-либо религии вообще эту пропаганду воспринимают. У нас группа работает в этом направлении постоянно, мы в ежедневном режиме отслеживаем пропаганду террористов, обнаруживаем пропагандистские ресурсы и то, что они распространяют.

Здесь нам помогает гражданское общество, в том числе Общественная палата. Многие организации и люди сообщают нам о своих подозрениях. За полгода мы получили около пяти тысяч заявлений из разных регионов нашей страны. Главным образом речь шла о пропаганде терроризма. После анализа, если мы видим действительно пропагандистские ресурсы террористов, передаем информацию в Генпрокуратуру.

С помощью именно гражданских активистов были закрыты уже сотни ресурсов. Кроме того, конечно, одними запрещениями и закрытиями эту проблему даже близко нельзя решить. Нужна эффективная контрпропаганда, нужно разоблачать вымыслы и истинные цели радикалов и надо просвещать людей, сообщать им правду.

Борьба с пропагандой терроризма — это очень серьезное направление. У нас этим занимается Национальный антитеррористический комитет, другие государственные организации. Естественно, мы плотно с ними взаимодействуем. Такие материалы специально у нас готовятся для различных целевых групп, в том числе для мусульман, для женщин и для молодежи.

— Как, согласно вашему прогнозу, будут развиваться события?

— Мы понимаем, что рано или поздно боевики ИГИЛ на территории Ирака и Сирии будут в основном уничтожены и вытеснены. Но мы прогнозируем, что может быть всплеск террористической активности как там, так и во многих других странах. Террористам из ИГИЛ потребуется доказывать, что они не потеряли влияние. Своим спонсорам они будут пытаться объяснять и показывать это. Мы уже готовимся к этим негативным последствиям.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев


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Темы ИГИЛ Сирия интернет Исламское государство
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