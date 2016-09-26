В августе на окраине Красноярска нашли новорожденную девочку. Рядом с ней лежала записка от мамы, которая сообщала, что это самый страшный поступок в ее жизни, но им просто некуда идти. Есть ли другой выход у таких матерей, Pravda.Ru узнала у координатора проекта "Теплый дом" фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", психолога Елены Викторовой.
— В нашей стране, к сожалению, не редки случаи, когда мамы оставляют своих детей, отказываются от них в роддоме, потому что ничего не могут дать в финансовом плане своему ребенку. Есть ли организации, готовые помочь таким мамам?
— Такие организации есть практически в каждом регионе. Это и государственные структуры, и организации при церкви, и некоммерческие организации. Проблема эта сществует, и таких мам довольно много. Наш приют, например, появился как продолжение проекта "Профилактика отказа от новорожденных". Наши специалисты выезжали в больницы на случай отказа и общались с мамами, и если причина была в том, что маме негде жить, нет средств для обеспечения жизни ребенка, то тогда мы предлагали пожить в приюте для решения этих проблем. Так родилась идея приюта. Но в целом, если вовремя выехать и маме помочь принять решение, каждый третий отказ можно предотвратить. Это показывает наша практика.
— А как вы находите этих женщин? Как вы узнаете, что в этом роддоме мама собирается отказаться от ребенка?
— У нас выстроены взаимодействия с некоторыми роддомами, откуда врачи сами звонят нашим специалистам и говорят о том, что у них есть сигнал об отказе. Кроме того, есть женщины, которые не отказываются, но по некоторым показателям видно, что ей некуда выходить. Например, если нет вещей на ребенка, мама в каком-то стрессе находится, ее никто не навещает, или она не может сообщить адрес, куда она выходит после роддома, то в этом случае врач звонит в нашу организацию, в проект "Профилактики отказов", и специалист начинает общаться с мамой. С нами работает примерно шесть роддомов в Москве и Московской области. Это те, с которыми у нас прямо заключен договор. Но на самом деле могут звонить и из тех роддомов, с которыми у нас нет договора, поскольку информацию про нас можно найти в интернете.
— Каким образом психолог пытается убедить маму, что ребенка можно оставить и дальше жить одной семьей?
— Наш психолог выезжает с одной целью — помочь маме принять взвешенное решение. Потому что иногда, действительно, отказ — это наилучший вариант для ребенка. Бывают случаи, когда ребенку лучше не быть в этой семье. Естественно, если там есть угроза жизни и безопасности ребенка, тогда мы не настаиваем на том, чтобы мама его забирала. Главная цель — помочь маме принять взвешенное решение.
Бывают мамы, которые рационально, твердо, несмотря на то, что есть жилье, есть мужчина, есть, в принципе, средства, на которые можно воспитывать ребенка, решили отказаться от ребенка. Здесь, какие бы варианты не предлагались, она все четко решила. Соответственно, тут все — отказ. Но если мама колеблется, если она понимает, что ей негде жить, нет работы и некуда пойти с ребенком, тогда можно предложить помощь. И как раз здесь предложенная помощь дает возможность маме подумать: "Да, наверное, я смогу справиться". Потому что, по сути, у этой мамы нет никакой поддержки, нет работы, чаще всего бросил мужчина, какие-то очень сложные отношения со своей родительской семьей. То есть она оказывается одна, один на один с ребенком. Здесь нужно предложить помощь, и тогда женщина может оставить ребенка себе.
— Ваш приют называется "Теплый дом". Если мама согласилась оставить ребенка, что может предложить ей этот приют? На какую помощь она может рассчитывать?
— Во-первых, это проживание, это безопасное помещение, отдельная комната, полностью питание для мамы и для ребенка. Наши мамы заезжают часто вообще без вещей. Соответственно, мы обеспечиваем и детскими вещами, и вещами для них самих, средствами гигиены, то есть всем, что нужно для нормальной жизни. Мамы могут жить у нас примерно полгода. У кого-то срок пребывания бывает больше, у кого-то меньше, все зависит от индивидуальной ситуации. Но, в целом, у нас полгода девушка может жить с ребенком и как-то налаживать дальнейшую жизнь.
Плюс у нас идет работа с юристом и с психологом, потому что часто у наших мам есть юридические сложности с тем, чтобы составить документы, оформить пособие, какую-то регистрацию сделать. И психолог — это обязательно поддержка. Это не глубокая психокоррекция или травматичная работа, а это поддержка мамы в ее материнском статусе, потому что часто бывает, что из-за отсутствия положительного детского опыта у мам нет вообще навыка здоровой родительской компетенции, и психолог помогает выстраивать взаимодействие, рассказывает про детей, какие-то небольшие занятия проводит.
— Многие считают, что без документов в нашем обществе прожить нельзя. Если у мамы нет документов, может ли она рассчитывать на помощь?
— У нас может. У нас даже медицинское обслуживание сделано таким образом, что мы заключили с местными поликлиниками договор, с детской и взрослой, и наших клиенток там принимают, если есть полис. Если нет полиса, то это платные услуги. Но, конечно, у нас идет работа и на восстановление документов.
— А что происходит с женщинами после выхода из приюта? Маме ведь нужно воспитывать ребенка, поэтому она не может устроиться на работу. Как быть? Куда идти? Как она будет оплачивать свою квартиру, если нет работы?
— Мы помогаем с первым месяцем оплаты жилья. Женщина находит жилье, и первый месяц мы ей оплачиваем и помогаем продуктами, помогаем детскими вещами, детским питанием, средствами гигиены. За этот месяц она имеет возможность либо найти работу, либо найти компаньонку, с кем она будет жить, либо договориться с няней. Но чаще всего они договариваются с компаньонками, чтобы как-то по очереди работать и присматривать за детьми друг друга. Такой вариант выхода в последнее время наиболее популярен.
— А не было случаев, когда молодая мама злоупотребляла своим положением в центре? Когда человек живет на всем готовом, то он к этому очень быстро привыкает.
— Иждивенчество — очень популярный вопрос, потому что, и правда, все готовое, не нужно предпринимать никаких усилий, а только воспитывать своего ребенка. У нас на самом деле идет работа, чтобы такого не было, потому что мы заключаем с девушками договор на конкретный срок пребывания, мы составляем план работы, в который включено все, что она должна сделать и до какого числа она должна сделать. То есть нет такого, что, если нужно сделать документы, то мы за нее едем. Мы ее проконсультируем, и она делает это сама. Если есть потребность, то юрист иногда может вместе с ней выехать, но, в целом, она занимается сама своими вопросами. Мы только ей средствами на дорогу помогаем и рассказываем, куда пойти.
Примерно два раза в месяц я как координатор проекта с девушками общаюсь и просматриваю план работы, что сделано, что не сделано, почему не сделано, какие планы дальше будут. Это проговаривается. И когда девушка, по нашему мнению, уже готова к "выходу", и плюс договор уже заканчивается, то тогда мы уже работаем на "выход". Мы напоминаем о том, что нужно поискать квартиру, поискать работу, компаньонку. Плюс, есть такой момент, что девушки сами тоже устают жить у нас, потому что, все-таки, это не свое, потому что есть определенные правила пребывания, которые нельзя нарушать.
— А меняются ли девушки с того момента, как поступают в "Теплый дом"? Бывает ли, что пришла девчонка, а выходит уже состоявшаяся мама?
— Да, конечно. Особенно если длительный срок пребывания. Не зря у нас работает психолог. Потому что бывают девушки, молоденькие особенно, у которых были сложные отношения со своими мамами и они испытывают сложности в общении с ребенком. То есть они не всегда понимают, что с ним можно делать, что ребенка нужно не только накормить, искупать и спать уложить, а еще играть и развивать. Они не всегда умеют выстраивать правильное взаимодействие, не всегда умеют как-то понять его. Накричать — это единственный способ успокоить, но это меняется постепенно, они учатся взаимодействовать с ребенком. Очень заметно, когда формируется эта привязанность.
Подготовила к публикации Мария Сныткова
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