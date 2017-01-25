Быстрое чтение проложит путь к миллиардам

Как добиться успеха в жизни? Что необходимо делать, чтобы успешно окончить школу, поступить в хороший институт, стать грамотным специалистом? Советов, конечно, множество. Существует немало и различных тренингов. Но есть проверенный способ, о котором читателям Pravda.Ru рассказал руководитель Школы быстрого чтения Олега Андреева Денис Андреев.

— Денис, на ваш взгляд, есть ли проверенный способ добиться успеха в жизни?

— Сегодня полки магазинов забиты книгами, которые предлагают различные способы добиться успеха. И многие из них говорят о том, что, уже даже поставив перед собой конкретную цель, ты начинаешь двигаться к ней. Но на практике оказывается, что никаких конкретных примеров, никаких практических упражнений, которые бы позволяли становиться лидером, позволяли двигаться вперед, достигать своей цели, они не дают. В отличие от Школы быстрого чтения Олега Андреева, которой уже 47 лет.

Наша методика предлагает простой, но проверенный веками способ — это научиться быстро и эффективно мыслить, научиться быстро и эффективно читать, научиться быстро и эффективно, оперативно работать с огромными объемами информации. Потому что сегодня, когда большие массивы информации выступают на первый план, это самый актуальный вопрос.

Обладая таким мощным инструментом, как головной мозг, сегодня большинство людей читают, думают медленно, с одной и той же скоростью. Мы же говорим, что ключевым моментом является умение менять скорость работы, умение менять скорость мышления — переходить на более высокую скорость, а если это необходимо, замедляться. Мы не говорим, что надо читать все подряд быстро, мы говорим, что каждый текст заслуживает той скорости чтения, которую заслуживает каждый конкретный текст.

— Некоторые полагают, что быстрое чтение — это некий фокус. В чем секрет?

— Основная идея нашей методики — это исключить элементы, которые большинству людей сегодня мешают ускорить процесс работы с текстом. Они вполне очевидны. Более того, когда на первом занятии я о них говорю, каждый человек узнает в своем чтении те недостатки, о которых мы говорим конкретно. То есть интуитивно понятно то, о чем мы говорим. Ведь каждый знает, что возвращаться и перечитывать нежелательно, потому что это мешает понять то, что ты читаешь.

Мы прямо указываем на то, что это один из главных недостатков традиционного способа чтения. И уже на первом занятии обсуждаем простое правило, которое позволяет увеличить скорость чтения в два раза и увеличить качество понимания в два раза, исключив возврат к только что прочитанному тексту.

Также очень многие люди, читая текст, проговаривают то, что они читают. Наверняка вы замечали, наблюдая за кем-то из читающих людей, что читают они про себя, а губы шевелятся — вот это называется артикуляцией. Артикуляция — это единственный способ научиться читать. Более того, до 14 лет ребенок должен один час в неделю читать вслух. Причем тексты, не соответствующие его возрасту или пониманию - любые. Он должен проговаривать разные слова для того, чтобы набирать словарный запас. Это и называется умением читать.

Но во время стандартного чтения артикуляция замедляет процесс восприятия информации. И причина здесь проста: когда мы проговариваем читаемое, мы задействуем речевой анализатор, а скорость речи ограничена, невозможно говорить в десять раз быстрее. И если мы говорим об ускорении какого-то процесса в несколько раз, то при наличии деятельности речевого анализатора, его сопровождающего, это просто невозможно. Именно поэтому необходимо научиться читать со скоростью мысли, а не со скоростью речи. Вот основная идея.

Далее, очень важный вопрос — это движение глаз при чтении текста. Очень многие считают, что чем быстрее ты будешь двигать глаза, тем быстрее ты будешь читать. Прямо противоположно. Дело в том, что человек воспринимает что-либо, текст или любую зрительную информацию, только тогда, когда его глаз останавливается. Во время движения ничего не читается. Во время движения глаза ничего не воспринимают. Поэтому технически, с точки зрения скорости и качества чтения, важно, не как быстро движутся глаза, а сколько человек успевает прочитать во время остановки глаза. Чем больше вы видите во время остановки глаза текста, тем быстрее вы будете читать.

И поэтому мы развиваем параметр, который называется поле зрения, делаем его большим. Он помогает не только читать тексты быстрее, но и в бытовой жизни. Например, водительские навыки улучшаются, потому что ты видишь шире окружающую тебя действительность, ты лучше ориентируешься в потоке машин. И, наконец, отсутствие внимания — это самый главный недостаток, который напрямую влияет на качество интеллектуальной работы, напрямую влияет на чтение текста.

Я думаю, вы сами замечали, что если книжка захватила, читаешь ее быстро. Более того, это совершенно другое качество твоего чтения, потому что книжка, которая вас захватила, не читается, ты не видишь снаружи, ты находишься внутри событий, ты как бы проживаешь эту жизнь сам. Вот что значит стопроцентное внимание при чтении текста. А внимательным можно быть, только если вам интересно или если вы привыкли, но привычка быть внимательным формируется чрезвычайно сложно.

— Сегодня прозвучала мысль ваша о том, что читать надо со скоростью мысли, а не со скоростью речи. Но многие люди уверены, что для того, чтобы запомнить информацию, надо ее проговорить вслух.

— Информацию можно запомнить с помощью двух способов: или она запомнилась сама собой, или ты ее выучил. Какой из них наиболее удобен, ответ очевиден.

Что мы предлагаем? Мы предлагаем, благодаря системе интеллектуальных приемов, которые человек производит при чтении текста, создать такую ситуацию, при которой информация запоминается сама по себе.

Более того, например, у нас есть система подготовки к экзаменам, которая предполагает четкое следование конкретному расписанию в течение трех дней. И благодаря тому, что наши ученики гарантированно читают в пять раз быстрее, они успевают прочитать не один основной учебник по предмету, по которому написаны предметы, а помимо него, еще пять учебников, написанных другими авторами.

Что происходит, когда об одном и том же ты читаешь из разных источников? Ты не зубришь, ты находишь новое в уже знакомом, потому что каждый освещает немножко по-другому материал. И именно благодаря тому, что человек может прочитать за то же самое время в пять раз больше, мы создаем ситуацию, когда информация остается сама по себе, ее не нужно зубрить. Наша методики полностью исключает зубрёжку, и поэтому никакого проговаривания не требуется, чтобы запомнить материал.

— Что офтальмологи говорят об ухудшении или улучшении зрения после методики быстрого чтения?

— Зрение улучшается, потому что снижается нагрузка на глаза. Более того, мы радеем за некую профилактику, за гигиену зрения и малышам даем специальную гимнастику для глаз. Простые упражнения, которые не требуют много времени, но гарантируют предотвращение каких-либо негативных последствий, потому что дети наши не всегда, к сожалению, в соответствующих условиях освещения работают. Сейчас, к сожалению, родители не соблюдают то, что было четко в наше время — например, что лампа всегда должна была стоять с одной стороны, слева.

— Нужно ли дома выполнять какие-то упражнения, или достаточно занятий, которые проходят у вас?

— Ежедневная работа в течение полутора часов гарантирует вам, что за месяц вы освоите нашу методику на уровне навыка. Я напомню, навык — это действие, которое выполняется автоматически. Навык — то действие, которое не требуют контроля.

— Большинство из нас огромное количество информации получает с экрана компьютера. У школьников сегодня очень популярны электронные книги. Методика быстрого чтения подходит только для бумажных носителей или для мониторов тоже?

— Мы проводили эксперимент: взяли группу не обученных быстрому чтению студентов, десятерым из них дали планшеты, десять читали обыкновенную книгу. Те, кто работал с планшетом, на 40 процентов хуже усвоили информацию. У них были очень скудные ответы на вопросы по тексту. Но после того, как этих студентов обучили быстро читать, результаты перестали расходиться. Они были одинаковыми и у тех, кто работал с планшетом, и у тех, кто работал с бумажным носителем, потому что все-таки наша методика стоит над текстом.

— Насколько взаимосвязаны такие процессы, как тренировка памяти и быстрое чтение? Если читать быстро, память сама тренируется или нужно специально заниматься, чтобы ее натренировать?

— Есть ряд слагаемых интеллектуального процесса. Это внимание, это память, в том числе. И эти слагаемые, будучи непотревоженными, так и останутся на том же самом уровне. Поэтому если вы целый день смотрите телевизор, то рассчитывать, что вы будете лучше и больше запоминать, не приходится, это очевидно. Я могу перечислить основные правила и основания, по которым человек гарантированно будет помнить.

Во-первых, он читает без остановок и возвратов. Остановки и возвраты разрушают стройность написанного, увеличивают время работы с текстом и не дают правильно понять то, что ты читаешь. Если человек читает без остановок и возвратов, логические связи текста аккуратно друг за другом, в той последовательности, которую предполагает автор, укладываются на все уровни сознания и подсознания. Именно поэтому, если ты читал, не возвращаясь, ты можешь вспомнить то, что ты прочитал.

Далее, наш ученик стремится при чтении текста отделить зерна от плевел. Ведь не секрет, что в текстах, которые нас окружают, нет ста процентов информации. Ее крупицы на фоне некоего пустого текста. Люди медленно читают еще потому, что они читают все подряд. Мы говорим: ты видишь весь текст, но тратишь энергию мысли только на обработку его содержательной части. Большинство людей, читающих медленно, держа в руках текст, наблюдают, как мимо их глаз проплывает конкретная информация. У нашего ученика есть задача ее отбирать. Он решает конкретную задачу, выбирает данные, и это действие гарантирует, что он сможет то, что он сознательно отобрал, использовать дальше.

Благодаря тому, что мы исключаем артикуляцию с помощью нашего специального упражнения, мы пробуждаем скрытые резервы мозга каждого человека. Начинает активнее работать правое полушарие, которое отвечает за код зрительных образов, и человек, наконец-то, не представляет себе с трудом и усилием то, о чем он читает, а он просто это видит. Он видит изображение во время чтения текста. Я думаю, всем хорошо известно — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот на этом принципе построена вся наша схема.

Более того, благодаря этой системе навыков появляется совершенно другая уверенность в интеллектуальном плане. Школьники иногда плохо сдают экзамены, потому что они волнуются. Они не уверены в своих знаниях, хотя и знают. Наши ученики таким стрессам не подвержены, они уверенно движутся вперед и добиваются успеха. Ведь недаром мы говорим, быстрое чтение — это путь к успеху.

Кстати, пока Олег Андреевич Андреев, основатель нашей школы, был жив, каждый раз, когда выходил список ста богатейших людей России по версии Forbes, десять его учеников были в этом списке. Многие из миллиардеров во главу угла ставят ежедневную работу с текстом.

Беседовала Марина Архипова

К публикации подготовила Мария Сныткова

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