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Автор Редакция рубрики "Общество"

Многодетные семьи: мифы и реальность

Общество » Семья » Воспитание

Не так уж много современных людей решаются обзавестись хотя бы тремя детьми. Как в нашей стране относятся к многодетным семьям? Как возрастают расходы родителей на каждого последующего ребенка? О проблемах в этой сфере в эфире "Правда.Ру" рассказала президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова.

дети
Фотоиз архива "Правды.Ру"

Сколько в России многодетных семей?

К сожалению, сейчас демографический кризис в стране. Многодетных семей в России не больше шести процентов. В разных регионах существенно отличается еще и количественное отношение детей в семье…

То есть это средняя температура по больнице?

Да, средняя. Совсем недавно были вывешены новые официальные списки по количеству многодетных семьей в регионах. Лидеры по рождаемости и многодетности у нас, естественно, Ингушетия, Чечня, Тува. Аутсайдеры — Ленинградская область, Москва и другие развитые регионы. Московская область находится где-то в середине списка, так что нам в этом плане более-менее везет.

Из каких соображений люди решаются на столь ответственный шаг? Какие мотивы превалируют, какие факторы являются ключевыми? Ведь с советского времени бытует мнение, что многодетная семья, как правило, не очень обеспеченная и благополучная.

Да, остались такое мнение и такая тенденция с советского времени. До сих пор многие считают, что многодетная семья — это либо маргинальная семья, либо воцерковленная, а обычная семья среднего достатка, как правило, не может быть многодетной. А на самом деле, например, я мама шестерых детей. И мы — совершенно обычная семья! Это просто внутренняя потребность родителей.

То есть можно вводить на государственном уровне какие-то преференции для многодетной семьи, можно пытаться стимулировать рождаемость выплатами и выдачей земельных участков. Но все-таки, не смотря на эти меры, какого-то необыкновенного всплеска рождаемости в России не произошло. Значительного увеличения числа многодетных семей тоже не происходит. Думаю, это зависит прежде всего все-таки от внутренней готовности родителей стать многодетными. Но это наши корни, и, наверное, где-то в ком-то они просыпаются. Все-таки изначально и до недавнего времени Русь всегда была многодетной страной.

Наши бабушки-прабабушки это время еще помнят, в их семьях бывало по десять и более детей.

Да, пять-шесть детей тогда считалось мало, 12-15 — вот это была адекватная семья. А сейчас у нас семью даже с пятью-шестью детьми можно увидеть очень редко. Это уже нонсенс какой-то…

Вам приятно, что у вас большая семья?

Да, это приятно.

Но ответственность же возрастает многократно. У кого-то это перекрывает все другие аргументы. А большинство говорят: я не могу себе позволить это в материальном отношении. Многодетные семьи не руководствуются меркантильными соображениями. И это как раз абсолютно нормальные люди…

Абсолютно. Допустим, если у каждого нашего ребенка не будет дорогого гаджета, то я думаю, что от этого никто не пострадает. А вот если не будет самого ребенка, то от этого пострадаем и мы, и ребенок. А ведь иметь детей — это такое счастье! Такое удовольствие — растить замечательных детей. Поэтому после третьего ребенка ты входишь во вкус и уже, наверное, не можешь остановиться.

Среди многодетных очень много красивых, хороших семей, и дети там очень хорошие. Просто люди же не видят на улице, кто из многодетной семьи, а кто — нет. Вот привела я ребенка в детский сад или учится у меня ребенок, например, на отлично сейчас в институте, но мы же не носим бейджики "многодетная семья". И нас никто не замечает.

А вот маргинальные семьи видны сразу. Когда кризис в семье и мамочка идет с тремя, с четырьмя, то переносят это на все большие семьи. Даже если женщина с одним ребенком, некоторые сразу ставят штамп — это кризис, мать-одиночка… А если уж там трое-четверо… Всё время у нас кризис и многодетство почему-то рядом, вместе. Это совершенно не так. Кризисных семей среди этих шести процентов просто ничтожно мало.

Каждого следующего ребенка проще или сложней растить в экономическом плане?

Вы знаете, совершенно по-другому начинаешь существовать в экономическом плане и правильно вести экономику семьи. Если с одним или с двумя детьми можешь позволить себе пойти, условно говоря, купить пачку пельменей, то в многодетной семье дешевле купить мяса и привлечь детей, накрутить тесто и налепить на всю семью пельменей.

В результате сумма на семью с двумя или пятью детьми получается приблизительно одна и та же. Естественно, какие-то вещи мы покупаем не оголтело — вдруг понравилось или побежали на распродажу и нахватали. Но это чаще всего оказывается совершенно ненужным. У нас нет лишних трат, мы покупаем четко то, что действительно необходимо.

Соответственно, какие-то хорошие вещи, которые остаются от старших, как всегда бывало, переходят младшим. И в этом ничего плохого нет. Наоборот, бывает, что младшие дети ждут, что они что-то от старших поносят. Это совершенно нормально и естественно. Всегда такая практика существовала. И сейчас даже иногда чужим детям нужные вещи отдают. Просто ты начинаешь по-другому мыслить, по-другому жить.

Более рационально?

Да, и более правильно.

А как чувствуют себя сами дети? Как вообще строятся отношения между братьями и сестрами, когда их много?

Я думаю, что последние наши дети — более счастливые, чем первые. У них разлет достаточно большой по возрасту: старшей — 21, младшей — один год. И младшая получает огромное количество любви, безумной просто ласки и любви! Ведь помимо нас с папой, бабушек и дедушек, ее обожают и нянчат все остальные. Этот ребенок постоянно на чьих-то руках. Дети прибегают из школы и первое, что они делают, бегут к младшей сестре. И друг с другом коммуницируют постоянно.

Буквально на днях сын, которому восемь лет, звонит мне и говорит: "Мама, можно я отведу Дашу (ей шесть лет, она в подготовительный класс ходит) в школу?" Только год назад мы сами его в первый класс водили. Ну как я тут откажу? Понятно, что я разрешаю, а среднему сыну говорю: "Ты потихоньку за ними следи, но чтобы они не видели". Потребность за кем-то ухаживать, передавать полученные знания у детей есть с раннего детства. И в большой семье они реализуются.

Наверное, дети, которые в семье единственные, завидуют вашим детям?

Думаю, да. Ведь есть же песня "У меня братишки нет, у меня сестренки нет". Наши дети — очень дружные, более счастливые и успешные. Потому что дети из многодетных семей умеют приспосабливаться к коллективу, а это очень важно, особенно сейчас.

Но сейчас материальные ценности в обществе меняются. Детей становится меньше, люди становятся более индивидуалистичными. Такая тенденция давно идет с Запада.

Я считаю, что мы все равно не придем к Западу. Потому что у нас менталитет другой, у нас корни другие, мы по сути своей многодетные. Если мы почаще будем показывать такие передачи, транслировать все-таки не однодетность, не то, что дети — это тяжело, а наоборот, будем показывать настоящие хорошие многодетные семьи, я думаю, многие захотят иметь больше детей. И общество все-таки придет к тому, что многодетность — это хорошо.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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Многодетные семьи: мифы и реальность
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