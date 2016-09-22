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Автор Редакция рубрики "Общество"

Безнаказанность - карт-бланш вседозволенности

Общество » Семья » Воспитание

Проблему подростковой жестокости Правда.Ру обсудила с доктором юридических наук, профессором, почетным адвокатом России Людмилой Айвар.

Общество подстрекает подростков к жестокости

— В интернете периодически появляются видеоролики, где подростки избивают одноклассников. Это такое веяние моды, что молодежь переступает все грани, или эти случаи были всегда, но их не афишировали, потому что не было интернета и телефонов с камерами?

— Я вспоминаю свою юность, школьные годы и тот период, когда учились в школе старшие мои дети, и хочу сказать, что, наверное, все-таки у нас подростки стали более жестокими, более циничными, бессердечными к чужой боли, и их радует то, что причиняет страдания другим людям.

Мне кажется, это связано с той общественной средой, в которой мы сейчас живем, и с теми многочисленными западными влияниями, которые оказываются на наших детей. Раньше не было такого количества боевиков, где идеализировался отрицательный персонаж, где злодей был выставлен в таком положительном свете.

Конечно, влияет и то, что сейчас появилась возможность у молодежи это все выставить в интернет и показать, какие они крутые, что могут себе позволить такие вещи. Конечно, это должно пресекаться в очень жестких рамках. Должны привлекаться к пресечению таких проявлений родители, школа и общество.

У общества нет отторжения к таким подросткам, наоборот, получается, что все этим истории смакуются, муссируются, подаются под разными пикантными соусами на различных ток-шоу. При этом не всегда жертва остается жертвой при обсуждении той или иной ситуации. Иногда люди осуждают ее поведение, но даже если жертва вела себя неправильно, даже если жертва провоцировала, это не дает никакой карт-бланш для того, чтобы проявлять жестокость по отношению к слабому.

Мне кажется, что общество меняется не в лучшую сторону, и что-то с этим надо делать. У нас с подростками дела идут совсем не хорошо, потому что раньше хотя бы были меры воздействия, кто-то говорил, что плохо, а что хорошо. Были комсомольские ячейки, пионерские отряды, когда могли ребенка, который совершил неблаговидный поступок, осудить перед друзьями, одноклассниками. Это тоже нехорошо, поскольку это подрывает в определенной степени психику ребенка, но, тем не менее, были выводы какие-то. У людей была идеология и какая-то ценность, а сейчас, к сожалению, это все утрачивается.

У нас сейчас появился новый бог под названием "деньги", другого ничего нет, и все это делается ради того, чтобы похвалиться, чтобы показать свои "понты". В этой ситуации нужно очень активно привлекать к ответственности таких подростков, не спускать им эти поступки с рук, а действительно реагировать на эти вещи, потому что сегодня он совершил насилие над сверстником, завтра он убил бездомного, послезавтра он дал по башке бабушке, отобрал у нее кошелек и т.д. Безнаказанность дает карт-бланш на вседозволенность.

— Зачем подростки выкладывают видео с избиением и издевательствами в интернет, ведь это прямое доказательство вины?

— Давайте проанализируем случаи, которые мы видели подобное в открытом доступе и обсуждали. Вы слышали, чтобы кто-то из подростков понес ответственность? Мы обсуждаем только факт того, что случилось, как это нехорошо. Мы говорим о том, что надо привлечь к ответственности, надо подключить уполномоченного, комиссию по делам несовершеннолетних. А дальше что? Все, тема закрыта.

Когда девочку изнасиловали в МАДИ, все пошумели, покричали, и забыли тему. Какая ответственность наступила? Кто и как понес эту ответственность? Как материально компенсировали девочке причиненный моральный и физический вред? Мы же об этом не говорим.

И получается бездействие, нет продолжения истории, нет хеппи-энда, есть только этот проступок, который совершен, а расплаты нет. И, как правило, ее не бывает. Несовершеннолетних детей надо перевоспитывать, на них надо как-то влиять, но они не несут никакой существенной ответственности — ни они, ни родители, ни школа.

— Почему не работает цензура?

— У нас высокая доступность ресурсов, есть интернет, есть антенны, тарелки, сколько хочешь каналов. Что касается ввода цензуры 16+, то это такая длинная процедура. Роспотребнадзор, Роскомнадзор, которые должны реагировать на распространение в интернете жестоких роликов и прочего, сначала должны признать, что это те сведения, которые запрещены, должны внести соответствующее решение, передать это решение на исполнение.

Я сталкивалась в работе с тем, что в массе случаев блокировали мгновенно то, что не представляет никакой угрозы для молодежи и для общества, и не блокировали то, что действительно представляет какую-то угрозу. Потому что у нас есть забюрократизированная система, потому что у нас каждый отвечает за свой объект работы. Один подписывает одно, другой пишет другое, третий исполняет третье. И пока все это идет по замкнутому кругу, проходит большое количество времени. И не всегда эти все вещи доходят до логического конца.

Беседовала Татьяна Трактина

К публикации подготовила Мария Сныткова


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