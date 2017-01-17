Не говорите детям про аистов

Каждый родитель однажды сталкивается с такой деликатной проблемой, как половое воспитание ребенка. Как ответить на вопрос малыша: "Откуда берутся дети?" И следует ли говорить о взаимоотношениях с противоположным полом с ребенком-подростком? Об этом Pravda.Ru рассказал врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Фото: Fotodom.ru/DP

— Когда надо начинать говорить с ребенком о сексе и надо ли об этом вообще говорить?

— Давайте для начала разделим два понятия. Если мы говорим про секспросвет, то это можно выразить словами: "пробуй" это все богатство и разнообразие. А лавина информации, порой на неподготовленную почву, в некоторых случаях может наносить вред психосексуальному развитию детей, способствовать более раннему началу половой жизни, повышать заинтересованность. Дети любопытны, и, конечно, это одна крайность.

А другая крайность — это замалчивание, репрессивное половое воспитание, когда наказывают детей за малейшие проявления их сексуальности. В этом случае белые пятна или раны, которые получены были людьми в детстве, — это то, с чем часто сталкиваются врачи-сексологи. В более зрелом возрасте такие люди, порой со слезами на глазах, вспоминают этот опыт наказаний, унижений, позора и т.д.

Избегающая модель полового воспитания и просвещения, наверное, тоже не хороша, потому что в этом случае свято место пусто не бывает и дети ищут информацию сами. И если раньше они получали информацию в извращенном формате, искаженном, циничном, грубо натуралистическом, в подворотнях, то сейчас, в эру интернета, добавились еще и разнообразные ролики, которыми дети, к сожалению, обмениваются по телефону на переменах, даже в школе, и чуть ли не в начальных классах. Как правило, кто-то есть в негативном плане более продвинутый, и он занимается, по сути дела, растлением своих одноклассников. И это еще одна крайность.

Конечно, золотая середина заключается в половом воспитании, где сдержанно, с учетом возраста, этапности, о каких-то вещах говорят.

Но очень важно понимать, что половое воспитание — это шире, это не о том, чтобы обучать детей заниматься сексом, а речь о выборе, о половом самосознании, о полоролевом поведении: какое поведение у мальчиков, какое поведение у девочек. Половое воспитание — это лишь один из секторов воспитания, то есть задача научить, уберечь от каких-то ошибок, а не рассказать и показать. Поэтому половому воспитанию — да, секспросвету — нет.

— К когда начинать ребенку объяснять - когда он сам начинает спрашивать: "Мама, папа, откуда дети берутся?"

— Во-первых, половое воспитание должно в первую очередь осуществляться в семье и в первую очередь примером. Это взаимное уважение, нежность, проявление чувств, любви, когда папа маме цветы дарит, когда мама с папой на свидание ходит, когда ребенок видит их счастливыми, когда видит заботу, нежность и т.д. Эти все вещи — закладка хорошего фундамента личности в будущем, когда человек с детства понимает, что купаться в любви, в уважении, доверии — это очень здорово, хорошо.

И тогда уже этот маленький человечек хочет в будущей своей жизни повторить успех родителей. Он хочет также выбрать любимого человека, он не спит, с кем попало, он знает вектор жизни, и, конечно, он будет более счастлив. В этом случае можно говорить о том, что происходит своеобразная передача любовного скрипта, хорошего и счастливого.

Поэтому первое — это пример счастливой семьи, то есть начинать надо с себя. Воспитание должно даже начинаться еще до рождения, потому что когда в период беременности женщина с супругом уже говорят о том, что это "наши роды", "наша беременность", когда все происходит в любви и т.д., уровень стресса у беременной ниже. И в этом случае закладка нервной системы ребенка происходит в более благоприятном состоянии. И, конечно, это тоже некий фундамент.

Следующий этап — это грудное вскармливание, это тоже половое воспитание. Потому что закладываются базовые основы: это доверие к миру, это улыбки, это нежность, это ощущения первой близости. Это тоже половое воспитание. Поэтому всем женщинам всегда советую: "Если вы хотите что-то ребенку сделать хорошее, то не думайте о том, как купить дорогую вещь, а подумайте лучше о том, чтобы год хотя бы прокормить грудью".

Следующий этап — это исследование тела ребенком еще в кроватке. Он изучает и пальцы, и может изучать также половые органы. Здесь тоже резких движений не должно быть, одергивающих, кричащих. Но тем не менее надо следить за тем, чтобы белье было не тесное, чтобы не было лишней стимуляции гениталий. Это тоже уход за ребенком, тоже элемент полового воспитания.

Дальше, когда ребенок уже начинает говорить, даже еще немножко раньше бывает, родители иногда обращаются с вопросами о детской мастурбации. В этом случае я часто говорю о том, что надо обращать внимание на психологический климат в семье. Потому что очень часто, если родители ругаются, приходят домой раздраженные, атмосфера не очень гармоничная, то детям просто страшно. И, по сути дела, в этих случаях мастурбация — это своего рода антидепрессант собственными руками. В этих случаях, конечно, важно переключать, а не усиливать психотравму. И надо работать над нормализацией отношений в семье.

Потом, когда ребенок уже начинает говорить и спрашивает: "Откуда я родился?" - не надо обманывать никогда, надо давать информацию честную, но дозированную. Иными словами, не нужно объяснять, в каких сексуальных позициях это все бывает, вполне достаточно показать ребенку фотографии из роддома. Очень часто ребенку достаточно объяснить, что он из животика, и рассказать историю любви, показать свадьбу, фотографии: вот мы вместе, ты маленький, вот мы тебя принесли, вот видео, смотри, и т.д. Ребенку, как правило, вполне достаточно этой информации. А когда родители начинают сопеть и краснеть, ребенок понимает, что что-то не то, и это тоже неправильное воспитание. Если мама с улыбкой говорит, что "как здорово, как мы были счастливы, мы тебя так ждали, ты такой был желанный", то тогда это в плюс. Поэтому никаких аистов, но и никаких подробностей.

И, конечно, я всегда говорю родителям: "Закрывайте спальню, закрывайте душ". Потому что когда взрослые занимаются любовью и ребенок видит самую неприглядную ситуацию, тоже может быть психотравма. Ребенок может воспринять это как насилие — папа маму душит, и т.д. Поведение должно быть ответственное не только у подростков, но и у их родителей тоже.

— Мы все пытаемся перенять некий западный опыт... Но то, что сейчас на Западе происходит, все эти ситуации с общими туалетами в средних школах, или история с четырьмя родителями в Голландии - чем это чревато?

— Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что тенденции таковы, что сейчас на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, но, в общем-то, психические расстройства скоро выйдут на первое место. Любой здравомыслящий человек, без всякого медицинского образования, понимает, что это путь в никуда. Потому что есть, допустим, транссексуализм. Но если это встречается очень редко, зачем об этом рассказывать ребенку? Причем, в стандартном европейском половом просвещении есть удивительные вещи, что в четыре года ребенку надо, хочет он или не хочет, показать, что такое мастурбация. Это чудно, как минимум, и похоже на растление, а это уже область ответственности по уголовному кодексу. Поэтому все эти тенденции могут вызывать лишь сочувствие по отношению к людям, живущим на Западе. Надеюсь, в России у нас до такого не дойдет.

— А по каким признакам можно понять, что у твоего ребенка может возникнуть некая патология?

— Давайте мы будем смотреть адаптацию. То есть первый этап полового самосознания — это когда ребенок знает, какого он пола, то есть мальчик или девочка. К трем годам это точно должно определиться и идентифицироваться.

После этого идет уже идентификация с родителем по полу, и смотрится модель взаимодействия между полами. Как раз поэтому и хороши полные семьи, и уж тем более не гомосексуальные. Ребенок учится, он видит, как взаимодействует один пол с другим. Это как раз и про нежность, и про ухаживание: папа сильный и маму на руках носит. При этом формате происходит некое научение полоролевому поведению. Если представитель своего пола хорош, то мальчик тянется к папе, он подражает, они вместе ходят в гараж, он пытается колесо откручивать, на лошади они вместе скачут, на рыбалку ходят и т.д. Это тоже половое воспитание.

И уже позже идут психосексуальные ориентации. Здесь есть три этапа очень важных — это платонический, когда влюбляются, когда пишут записочки, когда пытаются как-то обратить внимание на себя. Эти томления очень важны. Этот плод созреть должен, нельзя его срывать раньше времени. Потом уже эротический этап — это когда невинные хождения за ручку, в кинотеатры, где-то руку подать и т.д. Все это должно быть не стремительно, а растянуто на месяцы, годы. Сколько людей обращаются за помощью, которые просто вовремя не прошли эти этапы и не умеют ни послать SMS жене, ни утешить ее, и такие женщины несчастны. Нельзя проскакивать эти все этапы. И потом уже, разумеется, наступает этап сексуальной приготовленности, не только физической, но и психической.

Беседовала Елена Тимошкина

К публикации подготовила Мария Сныткова