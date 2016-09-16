Производственная практика: Чем обернется?

После выступления министра образования Васильевой в Общественной палате, с предложениями возродить производственную практику для школьников, сразу же посыпались ностальгические воспоминания ряда политиков о "богатом советском опыте" на этот счет. Но в этом опыте, увы, было не только хорошее — отчего и не хотелось бы повторять прежних ошибок…

Фото: REX

Недавно, выступая в Общественной палате РФ, министр образования Татьяна Васильева коснулась темы производственной практики для школьников. "Я считаю, что учащиеся должны заниматься общественно полезной деятельностью и расширять свои профессиональные навыки. Уже разработана концепция преподавания предмета "Технология", где есть направление "Сельское хозяйство", — сказала она, отвечая на вопрос, не стоит ли организовать при школах огороды и вывозить школьников на экскурсии на заводы.

В связи с этим во многих СМИ уже появились сообщения о том, что в российские школы возвращается советская система "производственной практики". Сложно сказать, действительно ли именно ее имела в виду новоназначенная министр, но дружный хор многих чиновников и политиков явно подтверждает вероятность такого варианта.

Например, член комитета Мособлдумы по вопросам образования и культуры Татьяна Ордынская заметила на этот счет: "Думаю, что это хорошая идея, ведь мы возвращаемся к уроку, который был в каждой советской школе. Это был культ. У всех школ был приусадебный участок, сельские школы все работали вместе с колхозами и совхозами. Стремление детей к этому в современности есть. Наши дети должны уметь получать радость от прикосновения к земле и своим трудам на ней. Это очень хорошая нравственная перспектива. Думаю, что это очень хорошая идея, особенно для Подмосковья, так как, в первую очередь, Подмосковье — село, которое всегда кормило не только себя, но и всю страну. Сейчас это принесет только пользу"

Ну что тут можно сказать? Не скажу насчет "производственной практики" городских школьников, но вот таковую у тех, кто учился в сельских школах, я знаю из первых рук. "Культ" действительно существовал — это правда. Только насаждали его исключительно "сверху", спуская разнарядки по обработке тех или иных сельхозплощадей директорам сельских школ. Ну, а те уже посылали на эту так называемую "практику" детишек под надзором учителей. Не зверствовали, конечно, начинали "приучать к труду" где-то с четвертого класса, с продолжительностью "трудового дня" от двух до четырех-пяти часов у старшеклассников. С тяпкой в руках — коей надо было, согнувшись в три погибели, пропалывать от сорняков посевы свеклы или кукурузы. И все это в конце мая — начале июня, с 10-11 часов утра до двух-трех часов дня, на пике летней жары. Разумеется, за счет летних каникул — продолжительность учебного года ради "приобщения к сельскому труду" никто и не думал сокращать.

Вот просто интересно — те, кто ныне всерьез говорят о "получении радости детьми" от ТАКОГО труда, они сами хоть раз им занимались — в таком возрасте и в таком режиме? Или их "производственная практика" в лучшем случае ограничивалась вышеупоминаемыми "экскурсиями на заводы", где ребятам, в лучшем случае, издали показывали работу станков и прочих механизмов? Потому как "инженеры по технике безопасности" — тоже люди, им было неохота в тюрьму садиться, если абсолютный профан в технике не туда руку сунет да так без нее и останется. А с тяпкой — оно намного безопаснее, ее можно и десятилеткам в руки давать, для приобщения к той самой "радости сельскохозяйственного труда".

Ну, правда, нельзя же всерьез принимать на веру все пропагандистские штампы советской эпохи. Да, в ней было немало хорошего, но неквалифицированный труд и тогда считался даже самыми искренне верующими в скорое наступление коммунизма людьми "уделом неудачников". А потому даже работавшие в колхозе доярки и "звеньевые" прополочных бригад, заставляя своих дочек учиться на пятерки, пугали их в случае неуспеваемости как раз перспективой после школы оказаться на мамином месте. Ребят, правда, этим пугать было бессмысленно. Даже отпетые "двоечники", окончив СПТУ, становились, на худой конец, трактористами, обрабатывая землю с помощью техники, а не допотопных ручных орудий, изобретенных еще в рабовладельческую эпоху.

Дети, они ж, вообще, очень тонко чувствуют ложь — на интуитивном уровне. А потому, если их будут использовать в качестве "чернорабочих", да еще принудительно, то ассоциации у них возникнут не с какой-то мифической "радостью", а разве что с отработкой пресловутых "15 суток" административного ареста.

Вообще, зачем столь радикально профанировать сам смысл понятия "производственная практика"? В собственном смысле слова-то она означает приобретение практических навыков теми, кто перед этим овладел теоретическими основами премудрости того или иного производственного процесса. То есть, сначала несколько лет студенты изучают какую-то специальность, а потом по ней, обычно незадолго до получения диплома, практикуются.

Будущие инженеры работают в качестве "стажеров" на заводе, финансисты — в бухгалтериях, учителя — в школах, студенты-медики — в качестве "субординаторов" на протяжении пары летних месяцев ведут нескольких больных после четвертого-пятого курса мединститута, под контролем опытных врачей.

Но с этими-то примерами все понятно. А какая "производственная практика" может быть у школьников? Они-то что понимают в технологических процессах — хоть в промышленности, хоть в сельском хозяйстве? Знакомить их с фермерским трудом? Так любой нормальный фермер, если будет лично в руки тяпку брать, долго в этом статусе не протянет. Ладно там, еще лично на трактор сесть, но, вообще, его главная задача — организация труда нанятых работников, рациональное применение агротехнических знаний, того же "севооборота", умение рассчитать потенциальные прибыли с урожая и взятый в банке кредит и т. д. А то, чему учили во время "производственной практики" в советских сельских школах, может понадобиться разве что "гастарбайтеру" или, в лучшем случае, безработному без специальности, по направлению центра занятости, ради продолжения получения пособия по безработице.

Спору нет, приучать ребят к труду надо. Хотя, как это цинично не прозвучит, и без такого "приучения" жизнь все равно заставит трудиться после окончания школы, голод не тетка, а вечно сидеть на родительской шее не получится.

Но ведь можно же делать то же самое с интересом для школьников! Скажем, почти любой мужчина — потенциальный автомобилист. И изучение автомобиля на уровне не "любительской" автошколы, а хотя бы ПТУ, с последующим умением самостоятельно устранить хотя бы мелкие неполадки "стального коня", однозначно вызовет интерес у любого мальчишки. Девочек могло бы заинтересовать приобщение хотя бы к азам профессий парикмахера, визажиста, швеи-модельера, наконец. А в идеале каждый школьник, хотя бы в старших классах, более-менее знающий о выбранной в будущем профессии, мог бы знакомиться с ней пусть даже "экскурсионным образом".

В общем, тут надо выбирать между общественно полезным и просто интересным для детей трудом и приобщением к оному подрастающего поколения. Понимая, что первый вариант, безусловно, даст возможность поставить галочку напротив графы "Трудовое воспитание" и, возможно, даже позволит "заткнуть дырки", вызванные недостатком неквалифицированной взрослой рабсилы. Но второй зато сможет дать стратегический выигрыш, позволив проводить реальную профориентационную работу, снизить ужасающий процент выпускников вузов, которые после получения диплома заявляют: "Это не мое!" — и уходят в менеджеры широкого профиля. А это ведь и громадные потери бюджетных денег.

Хочется надеяться, что в министерстве образования учтут не только положительный, но и описанный выше негативный опыт советского "трудового воспитания" и не станут повторять ошибки предшественников.

Читайте также:

Образование за деньги — продажа будущего

Школу убивают… онлайн-технологии

Когда родители плюют на учителя, дети — на образование

НВП в школе — первый шаг к православному воинству?

Олег Чагин: "Резко изменить школу невозможно"