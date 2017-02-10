Обучение детей: платное всё, кроме Интернета

В проблему отцов и детей сегодня вписался технологический аспект. Как оградить ребенка от угроз, которые несут гаджеты? И кто должен воспитывать нынешних детей — педагоги или родители? О проблемах воспитания подрастающего поколения корреспондент Pravda.Ru поговорил с кандидатом педагогических наук, педагогом с полувековым стажем Ефимом Штейнбергом.

Фото: Архив Pravda.Ru

Поколения детей, выросших в разное время, действительно отличаются? Или дети всегда одинаковые, и к ним просто нужно найти подход?

Дети — и Африке дети, у них есть свой период формирования, взросления и т. д. Важно то, в какие условия ребенок попадает. Сейчас, видимо, такие условия, в которых главная ценность для детей, да и не только для детей — это потребление. Потребление всего, что есть вокруг, потребление вещей, потребление услуг. И родители пытаются удовлетворять эти потребности детей. Ведь всегда хочется видеть на лице ребенка благодарную улыбку. Хоть ребенок сегодня и не всегда скажет спасибо.

Поэтому родители сегодня делают все возможное, чтобы ребенок оценил их труд. Родители работают на трех-четырех работах, чтобы удовлетворить потребность не столько ребенка, сколько свою — в будущем образовании ребенка. Ведь мы, родители, — эгоисты, нам же хочется выглядеть среди своих друзей, товарищей, родственников благополучно. Мы сделаем все, чтобы наш ребенок стал лучше другого, и это было бы очевидно. Поэтому эти условия, в которые поставлен ребенок, так и действуют. Он потребляет с удовольствием сначала то, что ему могут дать, а потом то, чего он хочет.

Кто же должен вносить свой вклад в воспитание? Зачастую родители считают, что это задача профессиональных педагогов, а педагоги, в свою очередь, перекладывают ответственность на родителей. Так кто и какой вклад должен вносить в воспитание, чтобы в итоге вырос хороший человек?

Общество. А общество — это мы все. Ведь не всегда мы помним, что нынешние родители — это порождение переходного периода. Это люди, рожденные в Перестройку, тогда все появлялось заново. С другой стороны, все рушилось, все переосмысливалось. И вот этот сумбур в голове, душах и сердцах людей сейчас передается детям.

Не всегда родитель может сориентироваться, как подойти к ребенку, что с ним делать. Сейчас стали устраивать школы родителей, матерей, будущих отцов, а я говорил еще 40 лет назад о том, что родитель, заводя ребенка, делает это в первый раз, у него нет никакого опыта, кроме того, что мама показала, как надо пеленать. И вот родитель как может, так и воспитывает.

А мы же профессионалы, педагоги в детском саду, в школе. Через нас прошло много разных детей, много разных судеб, и я понимаю, что каждый ребенок — это рожденье Божье, каждый ребенок — Моцарт, он может попасть в такую ситуацию, в которой расцветет. Но кто ему должен в этом помочь? Конечно же, профессионалы и в детском саду, и в школе, и вне школы.

Раньше была целая сеть внешкольных учреждений, они были самоценными внешкольными учреждениями, потому что там была совершенно другая ситуация для ребенка. А чего же перекидывать с себя на родителей? Родители несчастные, они сейчас зарабатывают деньги на себя, на ребенка, на семью. А ребенок — это целая другая жизнь, необыкновенная, ни на что не похожая. Но школа сегодня, с моей точки зрения, вообще отошла от проблем воспитания.

Кто в этом виноват? Намерено создавалась такая ситуация, чтобы школа учила, но не воспитывала? Или это произошло как-то само собой?

Если вы вспомните старую школу, все учителя были готовы тебе сказать: "Приходи после уроков, я помогу тебе". Сейчас такого нет. Сейчас, если у родителя нет часов после уроков, далеко не всегда учитель останется с ребенком. В лучшем случае он порекомендует репетитора из своих друзей.

То есть опять все переходит в плоскость денег?

Конечно. Так выстроена сегодня система. Сейчас самое главное — повысить зарплату учителям любыми способами. Сейчас все педагоги заточены управлением образования на то, чтобы зарабатывать. Если хочешь зарабатывать, должен набрать много баллов. Школа должна набрать баллы, войти в рейтинг, а для этого нужно каким-то образом сосредоточить на этом деятельность. Учитель нацелен на то, чтобы найти какие-то формы, расширить программу, уточнить ее, чтобы она была оригинальная, чтобы обязательно победить в конкурсе и т. д. О ребенке стали думать совсем мало. Ребенок вне поля зрения.

Ребенок сегодня бесхозный. Сейчас, когда происходят всевозможные проблемы с воспитанием ребенка, то в большей степени оборачиваются на милицию, а школа должна выполнить свои формальные функции. Нужно вовремя сообщить в милицию, нужно вовремя погасить очаг в случае конфликта с ребенком. Не помочь, не разобраться, не подставить плечо. Даже если изобьют ребенка, будут искать пути, чтобы не испортить свой имидж среди школ. Это же ужасно.

Как же предотвратить ситуацию, когда нужна помощь милиции?

Куда бежать ребенку после школы? Вы же со мной согласитесь, что нельзя оценивать ребенка только по тому, как он учится и какие у него оценки. Раньше была возможность спокойно уйти во внешкольное учреждение, в Дом пионеров, Дом технического творчества, Дом природы и там найти другого взрослого человека, который будет оценивать тебя даже в знаниях не так, как оценивают тебя в школе. Сейчас эти внешкольные учреждения, рожденные около ста лет назад умными педагогами, превратились в учреждения дополнительного образования. Это практически вторая школа по тем предметам, которые в школе не изучают.

Кстати, в то время были бесплатные студии, секции, кружки. Однажды наступил тот момент, когда дети узнали слово хозрасчет, то есть тренеры, педагоги рассказывали, что нас перевели на хозрасчет, и теперь занятия будут стоить вот столько-то рублей в месяц. На ваш взгляд, занятия после уроков — творчество, спорт — должны быть оплачиваемыми родителями, или это должно быть бесплатно, и государство должно финансировать?

Нет у родителей сегодня возможности оплачивать все. Вот я, когда беседую с родителями, они просто физически плачут передо мной, что не могут оплатить все в школе. При этом вне школы какой-то кружок надо оплатить, нужно платить и в домах творчества, и везде. Набегают большие деньги. Родителям приходится добывать эти деньги.

Если государство заинтересовано в комплексном развитии ребенка, оно должно вкладывать средства, и для детей это должно быть бесплатно. Сейчас многие занятия платные — и спортом, и искусством. Профильные лагеря, где детей воспитывали, где ребенок приобретал какие-то полезные навыки, тоже платные. Сегодня лагерь стоит 35 тысяч. Когда зарплата у родителя 15 тысяч и когда у него не один ребенок, а двое и трое, как он может это оплатить?

Не могу не вспомнить модное сегодня слово гаджеты. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни, особенно полюбили их дети и подростки. Это огромный поток информации в интернете, любую игру можно скачать, любую информацию можно получить, идет реклама легких денег и т. д. На ваш взгляд, гаджеты — это действительно зло сегодняшнего дня? Или это объективная реальность, ее нужно принять, научив детей отличать плохое от хорошего?

Да, с одной стороны, это зло сегодняшнего дня. Если ребенок находится в плену этих гаджетов по пять-шесть-семь часов в день и у него нет живого общения с окружающими — ни с подростками, ни с любимыми взрослыми, ни с педагогами, — то это зло, конечно. Он отрывается от общества, он несчастен. А с другой стороны, это сегодняшний день. Это должно быть в меру и по делу, а если это бесконтрольно, то, конечно, есть болезнь, психическая привязанность к этим средствам, и уже во всем мире думают, как от этого лечить детей. Нужно формировать определенную культуру работы с этими вещами.

Но и сама Сеть предоставляет угрозу для ребенка, там происходит вербовка людей, идет пропаганда самоубийств. Родители зачастую просто не понимают, как быть. Запрещать нельзя, запретный плод сладок, все равно подросток где-то с друзьями найдет выход в интернет. Как быть родителям?

Запрещать это не выход из положения. Опять же, общество, наука, школа должны каким-то образом регулировать эту проблему, объяснять детям, разговаривать с ними.

У меня последний вопрос по поводу профилактики асоциальных явлений, профилактики детской наркомании, преступности. Считается, что кружки и секции — это та альтернатива, которая позволит направить ребенка на правильный путь, в нужное русло. И некоторые родители, пытаясь оградить ребенка от негативных явлений нашей жизни, максимально нагружают его занятиями, чтобы у него не было ни сил, ни времени пойти выкурить сигарету или пойти в интернет, посмотреть какой-то агрессивный фильм или поиграть в агрессивную компьютерную игру. Где грань между тем, что полезно для ребенка в плане занятий творчеством и спортом, и тем, что уже идет во вред?

Я с вами абсолютно согласен, что родители перегружают ребенка остальными вещами, лишь бы у него не хватало времени на асоциальные действия. Это государство должно подумать о том, чтобы подобрать во внешкольной программе занятия детям. Оно должно подобрать, научить, подготовить таких педагогов, которые могут заинтересовать ребенка, пусть одним делом, но настолько, чтобы у него не хватало ни сил, ни возможностей заниматься глупостями. Чтобы он занимался хорошим, полезным для себя и для своего будущего делом.

Беседовала Марина Архипова

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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