Православная культура не нужна только бесам

Должна ли "Православная культура" стать школьной дисциплиной с первого по 11-й класс? Несмотря на то, что такое решение никто не собирается принимать, сама идея всколыхнула общество. Зашевелились бесы, и началась говорильня.

В министерстве образования утверждают, что предмет, посвященный изучению православной культуры, не будет вводиться в школьную программу. Вице-премьер Ольга Голодец в свою очередь сообщила, что правительство не обсуждало школьный курс "Православная культура".

Процесс заочного голосования по проекту этой школьной программы, который инициировала Российская академия образования, был тотчас дезавуирован президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой. По ее словам, голосование по проекту предмета не является правомерным и произошло по вине заместителя президента РАО.

Итак, дали задний ход, прислушавшись к критиканам, полагающим, будто научно-технический прогресс государство желает заменить ладаном обскурантизма?

Кто объяснит следующий парадокс? Когда молодой человек или девушка попадают в лапы религиозных сектантов, становятся наркоманами или алкоголиками, родственники начинают бить в набат "после драки". Тогда, когда от дееспособной личности уже остались рожки да ножки. Желание помолиться в православном храме заставляет некоторых биться в падучей.

Это отрыжка общества атеистов, которое продолжает бороться с "опиумом для народа", или желание выбить у народа его духовные скрепы? Авторитету Библии и поколениям светлых умов религиозных философов им больше нечего противопоставить. Программа школьного курса "Православная культура" раздражает новоявленных бесов уже одним своим названием. Министерство образования собиралось приступить к рассмотрению исключительно в случае положительного заключения экспертизы, но бесы уже всполошились и кликушествуют.

Об истории возникновения изучения Православия и конечных результатах "Правде.Ру" рассказала публицист, кандидат исторических наук, член Академии геополитических проблем Ольга Четверикова.

"В начале 2000-х годов через министерство образования удалось провести положение, в соответствии с которым регионы получили возможность изучать Православие в качестве учебной дисциплины. Народ, естественно, это принял, поскольку у нас в основном люди православные. Это соответствует нашим традициям - изучать Православие как вероучительную дисциплину, а не как культурологическую. Эти ценности шли в семью, и это создавало благоприятную почву для возвращения к нашим истокам. В середине 2000-х годов это решение поменяли. Отменили региональный стандарт, соответственно, отменили преподавание Православия как вероучительной дисциплины. Ввели новые учебники, ввели новый предмет "Основы православной культуры", который стал рассматривать Православие с культурологической точки зрения".

В комментариях к новостям на тему предполагаемого введения курса "Православной культуры" в школе некоторые рьяные критиканы пытаются противопоставить религию и науку, или, по их понятиям, мракобесие и знание. Противопоставлять одно другому — это уже история. История религии в такой же мере, как и история науки. Противоборство это осталось в музейном прошлом. Наука — не истина в последней инстанции. На протяжении веков человечество постоянно пересматривает свою научную картину мира во всех областях знания. Поэтому ссылки на последнее слово в науке равносильны апелляции к последнему писку моды. Все преходяще. Бог вечен.

"Пока мы к Православию относимся как к одной из разновидностей мировоззрения, относимся с культурологической точки зрения, мы не воспитаем наших детей на основе действительно четкой и ясной системы ценностей, которая соответствует нашим традициям", — подчеркнула собеседница "Правды.Ру".

"Каждый, кто знает нашу историю, понимает: мы спаслись как народ только потому, что мы сохранили веру", — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения нового русского кафедрального Троицкого собора на набережной Бранли в престижном 7-м округе французской столицы, рядом с Эйфелевой башней. Он напомнил, когда народ Израилев отказывался признавать абсолютной истиной Бога, отвергал свой закон, то он разваливался как народ, а когда обращался к Богу — снова объединялся и восстанавливался.

"У нас Церковь отделена от государства, но государство не запрещает никоим образом воспитывать детей на православном мировоззрении, — утверждает собеседница "Правды.Ру" Ольга Четверикова. — Если родители православные, то по закону они могут своих детей воспитывать в Православии". По ее мнению, гипотетически преподавать "Православную культуру" может православный светский человек, который знает христианское учение. "Другое дело, что у нас сейчас очень мало таких людей", — отметила в интервью Pravda.Ru Ольга Четверикова.

При этом наша собеседница заметила, что хорошо, если бы "оставили Православие как вероучительную дисциплину и предоставили нам, православным людям, воспитывать наших детей на православных ценностях". В противном случае, полагает Ольга Четверикова, "это все искусственно накаляет ситуацию, чтобы специально сталкивать разные стороны, чтобы лишний раз была возможность ударить по Церкви".

Позвольте заметить некоторую нелогичность, внутреннее противоречие, или contradictio in adjecto, в размышлениях нашей уважаемой собеседницы. Поскольку у нас мизерное количество знающих, а добавим, и умеющих как следует преподавать "Православную культуру" учителей, неужели в каждой православной семье найдется подобный грамотей? Это будет сродни самолечению, а не обращению к врачам. В данном случае, к отцам духовным. Не нужно беспокоиться, наша Церковь вынесет поношение со стороны критиканов. Ну а курс "Православной этики" будет совсем не лишним для юных умов.