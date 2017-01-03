Во Францию вернулся интерес к русскому языку

Русский язык считается одним из наиболее сложных в изучении. Востребован ли русский язык во Франции? Сократилось ли число французов, желающих научиться разговаривать по-русски после ухудшения взаимоотношений между Европой и Россией на политическом уровне? Об этом Pravda.Ru узнала у преподавателя русского языка во Франции Ани Стас.

Фото: Fotodom.ru/DP

— Аня, расскажите о себе и своей системе. Ваша система обучения русскому языку достаточно специфична, потому что вы этим занимаетесь при помощи скайпа, правильно?

— Так и есть. Я живу в маленьком городке, находящемся во французских горах. А вообще, я русская, я из Сибири, из Барнаула. Это достаточно большой город с точки зрения Франции и с точки зрения России тоже немаленький.

— Много ли желающих с вами заниматься по скайпу?

— Я сама была удивлена желанию французов выучить русский язык. На самом деле, даже люди, живущие в Париже, по скайпу со мной занимаются. Мы с помощью профессиональной программы создаем группы по три-четыре человека и занимаемся с использованием режима видеоконференции. При этом у нас никогда не бывает большого класса. Два, три, четыре ученика со мной занимаются, и мы с ними беседуем. Я с ними делюсь своими знаниями. Они могут учиться при помощи тех элементов, которые они видят на экране, поскольку я использую мультимедиа, показываю им разные картинки. У нас очень хорошая атмосфера, и у людей хорошая мотивация, чтобы заниматься со мной русским языком.

— У вас есть группы различного уровня — для людей, которые еще только алфавит учат, и для людей, продвинутых уже в языке?

— Методика существует и для новичков, для тех, кто, как вы правильно говорите, еще учит алфавит. И есть и продвинутые люди, которые желают продвинуться в своих знаниях. Всякие случаи попадаются мне, и я пытаюсь объединить людей между собой по их лингвистическому уровню, чтобы их обучать по какому-то конкретному педагогическому плану.

У меня есть пенсионеры, у меня есть студенты, у меня есть и активные люди, то есть те, которые находятся в активной стадии своей жизни и активно работают, — все возрасты. Уроки у меня не только для детей или для подростков, я готова учить всех.

— Сколько у вас учеников?

— По видеосвязи у меня занимается от пяти до восьми тысяч человек.

— Удивляет то, что вы нашли такой сбыт, потому что русский во Франции еще более экзотичен, чем китайский. Есть у вас такое ощущение, что русский во Франции — достаточно редкая вещь?

— Да, вы не ошибаетесь, учить русский язык во Франции здорово. Хотя возможность им заниматься сейчас уменьшилась. Были люди, которые учили 20-30 лет назад в школе русский язык. И они по-прежнему говорят по-русски даже лучше, чем те студенты, которые сейчас учатся. Потому что, к сожалению, уровень и методология обучения русскому языку во Франции здорово понизились. Даже на официальном экзамене русского языка, чтобы стать служащим во Французской республике в качестве преподавателя школы или на факультете, уровень русского ниже, чем уровень китайского.

— Жалко, потому что с точки зрения цивилизации французу было бы легче найти работу с русским языком, обучаясь русскому, чем если бы он учил китайский. Потому что Китай находится в тысячах километрах от Франции, а Россия находится прямо у дверей Европы. И русские всегда рады принимать французов в России.

— Да, я с вами согласна. Обучение русскому языку теперь стало настолько редким, что это делает честь тому, кто желает его выучить. Вы знаете, с точки зрения работы во Франции найти работу с русским достаточно тяжело. Сразу не найдешь. Потому что мы знаем, что экономические отношения с Россией сейчас не особо плотные из-за санкций, в частности недавно введенных. Теперь это стало настоящей проблемой.

Мы все надеемся, что в скором времени ситуация поменяется, станет лучше и отношения между Россией и Францией улучшатся в экономическом секторе. Это очень важно для нас, преподавателей.

— Когда вы находитесь в окружении людей, чувствуете ли вы русофобию, ненависть к русским? Возможно, вы чувствуете плохое отношение к выходцам из России в быту? Или такого не происходит?

— Я немного это чувствовала вначале. Не сказала бы, что французский народ - враг русскому народу, у русских даже хорошая репутация, но существует некоторая боязнь из-за массмедиа.

Отношение к России предвзятое, некоторые люди считают, что россияне злые. Я, конечно, не говорю об управленцах, которые дьяволизируют Россию. Но иногда некоторые люди говорят: "Если увидишь Путина, скажи все, что я думаю по поводу того, что там русские делают". Так что в мозгу у некоторых людей есть не совсем хороший, не добрый образ России.

— Наверное, вокруг вас есть люди, которые, говоря о России, думают: матрешка, водка и русские, которые при минус сорока градусах пьют водку, для того чтобы согреться, и водят медведей на поводке.

— Да, к сожалению, сталкиваюсь и с таким. Но сегодня, слава Богу, все смотрят не только телевизор, но и интернет. Есть такие проекты, как мой, которые могут открыть совсем другой образ страны. Есть люди, которые пишут мне: "Вы продвигаете очень хороший образ своей страны". Люди даже говорят: "Мы знаем, что то, что мы смотрим по телевидению, или то, что мы читаем в газетах, не обязательно является правдой". Вот так. Так что я буду продолжать.

— Многие ли ваши ученики уехали в Россию?

— Некоторые мои ученики действительно уехали в Россию и нашли там работу. Они вышли замуж за россиян или женились на россиянках, и теперь у них есть русскоязычный сожитель, член их семьи. Я сталкиваюсь с такими людьми, мне очень приятно с ними делиться знаниями и видеть их на своих занятиях.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовила Мария Сныткова