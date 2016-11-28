Дело Бобокуловой: Казнить нельзя лечить

Обезглавившая ребенка няня Гюльчехра Бобокулова решением суда была направлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Перед вынесением приговора она признала свою вину и попросила прощения у матери убитой девочки. "Суд постановил освободить от уголовной ответственности Бобокулову и применить к ней принудительные меры медицинского характера", — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Гюльчехра Бобокулова. Фото: Архив Pravda.Ru

О том, можно ли считать справедливым такой приговор, рассказал в интервью Pravda.Ru доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Федор Кондратьев. Он специализируется на сектах, маньяках и одержимых, и известен, в частности, тем, что в свое время проводил экспертизу над Чикатило.

— В определенной части общества муссируются слухи, что это решение является политически мотивированным. Якобы за этим стоит нежелание властей расследовать данный случай как акт терроризма либо нежелание разжигать межнациональную рознь. Отмечают, что преступница таким образом уходит от ответственности. Как вы это прокомментируете, и не может ли здесь быть ошибки?

— Во-первых, ошибки всегда возможны у всех, кто бы что ни делал. Но в плане диагностики вряд ли в данном случае уместно говорить об ошибке. Гюльчехра Бобокулова и ранее лежала у себя на родине в психиатрической больнице с тем же диагнозом. Судя по всему, у нее действительно шизофрения.

Я должен отметить, что больные шизофренией совершают общественно-опасные деяния, однако делают это гораздо реже, чем психически здоровые. Как правило, убийства, совершают алкоголики и прочие психически здоровые люди, а вовсе не шизофреники. Так что не надо отождествлять болезнь и какую-то опасность в данном случае.

Принудительное лечение Бобокуловой будет проводится в больнице с интенсивным наблюдением до тех пор, пока она не выздоровеет. Выздоровление при шизофрении возможно, и мы знаем много случаев, когда больные излечиваются, после чего себя ведут социально правильно.

— Все-таки многие недовольны тем, что такое чудовищное преступление не повлечет за собой тюремного заключения. Правильно ли в целом то, что психически больные не несут ответственности за свои действия?

— Сама по себе болезнь не дает оснований для того, чтобы освобождать человека от уголовной ответственности. При той же самой шизофрении, например, кто-то признается и вменяемым. Далеко не обязательно диагноз влечет признание невменяемости.

Невменяемыми признаются только те больные, которые не способны понимать общественную опасность своего деяния, не способны руководить своими действиями в момент совершения преступления. В том, что Бобокулову признали больной и невменяемой, я ничего странного не вижу.

— Не может ли получиться так, что она сейчас полежит в психушке, вылечится, затем у нее снова произойдет обострение, и она опять совершит что-нибудь подобное?

— Теоретически, конечно, может. Но рецидивы гораздо чаще бывают у психически здоровых, чем у больных той же самой шизофренией. Очень редко бывает, чтобы после лечения вдруг возникла картина с обострением и опасностью для окружающих. Это крайне редкий случай. Когда человек выздоровел, то дальнейший прогноз каких-то опасных действий у него по степени вероятности такой же, как у нас с вами.

— А прогнозировать, предотвратить такое обострение невозможно?

— Могу сказать совершенно достоверно, любой из нас может сегодня заболеть и сегодня же совершить общественно опасное деяние, в том числе и убийство. Как это спрогнозировать? Нет таких инструментов, которые позволили бы утверждать, что мы и сегодня, и завтра будем здоровы. Любой может заболеть и совершить какое-то трагическое действие. Такова судьба, от нее никуда не уйдешь.

Психически больные — это несчастные люди, которым надо помогать, несмотря на то, что они совершили какое-то действие, о котором они потом, после выздоровления, сами будут крайне жалеть. Наказание человека за то, что он не осознавал и не мог контролировать, не имеет ничего общего с правосудием.

Отметим, что в случае с серийным убийцей Андреем Чикатило, который был расстрелян в 1994 году, Федор Кондратьев не признал его больным. Участвуя в судебно-психиатрической экспертизе, он провел много времени с преступником, которому вменялись, в частности, педофилия, некрофилия и каннибализм. "Я вот проводил экспертизу того же Чикатило. Я с ним сидел почти каждый день, по часу-два на работе, угощал его чайком, а он рассказывал, как он к этому подошел, как это случилось и прочее. Только тогда я мог дать решение, что у него нет никакой шизофрении", — ранее прокомментировал тот случай Кондратьев. По его словам, причиной действий Чикатило были половые извращения, а не невменяемость.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовила к публикации Ольга Таболина