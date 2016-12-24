Либеральная инквизиция Запада закусила удила

В единодушно признанной доморощенными либералами "светочем свободы и демократии" Европе реализовано несколько важных законодательных инициатив. Суть их напоминает средневековое прошлое с разгулом инквизиции. Но именно такая "свобода слова" ныне в западном тренде: сажать за попытку донести правду и за приверженность якобы устаревшим научно-медицинским практикам.

Французские парламентарии разработали закон, предусматривающий серьезное наказание за... предупреждение об опасности абортов. Вообще-то, базовый закон на этот счет был принят еще в 1993 году, но его сфера деятельности не распространялась на интернет. Видимо, просто потому, что последний тогда находился в зачаточном состоянии.

Теперь же Законодательное собрание Франции приняло план мер по исправлению этой досадной оплошности, который после превращения в полноценный закон будет грозить двумя годами тюрьмы и 30 тысячами евро штрафа всем тем, кто "сознательно вводит в заблуждение, запугивает и/или оказывает психологическое или моральное давление" на женщин, решивших сделать аборт.

Потрясающая формулировка, правда? Ведь под действие этой драконовской нормы отныне будут подпадать и те сайты, где опубликована религиозная или даже просто гуманистическая точка зрения на аборт как убийство нерожденных детей. И чисто медицинские ресурсы, где можно узнать о том, какие осложнения может повлечь для женского организма эта якобы безопасная процедура в рамках планирования семьи. А это, к слову сказать, такие неприятные и опасные вещи, как возможное кровотечение, развитие сепсиса (заражения крови), аллергическая реакция на анестетик, вплоть до развития анафилактического шока, рубцовые и воспалительные осложнения репродуктивных органов, чреватые бесплодием, и многое другое.

Самое интересное, что в большинстве других случаев на Западе как раз принято более чем детально предупреждать пациентов о возможных осложнениях и побочных эффектах тех или иных операций, методов лечения и лекарств. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать аннотацию к любому препарату западного производства, размером с небольшую простыню, где подробно живописуются настолько редкие эксцессы, как выпадение волос или отторжение кожи, которые наблюдаются в худшем случае один раз на десять миллионов пациентов. Тем не менее, европейские фармкомпании не жалеют бумаги для страховки от возможных исков со стороны таких отдельных несчастливчиков. Дескать, мы же вас предупреждали - значит, требовать с нас компенсацию нельзя, сами виноваты, выбор у вас был.

Но вот по отношению к беременным, решившим свою беременность прервать, французские политики отчего-то решили применить диаметрально противоположный подход. Исходя якобы из защиты права на свободу выбора. Хотя о какой, к черту, свободе можно говорить, если отсутствует объективная информация о последствиях того или иного решения? Видно, для официального Парижа аборты - это святое, причем настолько, что покусившихся на эту весьма сомнительную святость во имя действительно свободного выбора там готовы подвергать наказанию на уровне далеко не мелких уголовных преступников.

Впрочем сажать и штрафовать интернет-авторов за их попытку донести до женщин правду относительно мнимой безопасности абортов во Франции еще только собираются. А вот в Мальте в декабре местный парламент единогласно проголосовал за то, что "никакое выражение сексуальной ориентации, гендерной или половой идентичности не представляет собой расстройство, заболевание или иной недостаток".

Конечно, если бы это было просто декларацией со стороны некой группы граждан, пусть даже и парламентариев или, скажем, научного сообщества, с этим можно было бы мириться. Но в данном случае речь идет о законе. Причем, как и во французском случае, предусматривающем тюремное заключение или крупный штраф. Хотя, правда, чуть гуманнее - "отсидка" грозит до одного года, а оштрафовать могут до 8,5 тысячи евро.

А наказывать будут врачей, которые посмеют лечить гомосексуалистов, трансвеститов и прочих извращенцев. Надо думать, не помещая их в некие карательные психушки, а по просьбе их самих или на худой конец их родителей с согласия самих пациентов. Но - низзя! Потому что мальтийский парламент безапелляционно решил, что то, что еще лет тридцать назад называлось во всех мировых учебниках по психиатрии сексуальными перверсиями, является нормой.

Ну а как же можно такую норму лечить, что это, как не преступление? Пусть даже доселе немало западных ученых, не поддавшихся на жесточайший прессинг проводников гомоценностей, не признают генетическую предопределенность подобных извращений, а тем более, якобы невозможность их коррекции. Научные споры до сих пор ведутся, и репаративная (то есть восстановительная) терапия указанной патологии доселе является одним из методов мировой, в том числе и западной психиатрии. Но, видимо, отчаявшись победить сторонников такого подхода чисто научными аргументами, западное голубое лобби решило перейти к открытым репрессиям, начав с небольшой Мальты.

Как-то невольно вспоминается уже несколько подзабытые даже российскими либералами регулярные стенания насчет перегибов сталинского периода по научным вопросам. В виде "реакционной лженауки» кибернетики и генетики, «продажной девки империализма".

Но тогда по крайней мере эти эксцессы были инициированы не политическим руководством Европейского союза, а отдельными нечистоплотными учеными, вроде академика Лысенко, использовавшего научные споры ради достижения исключительного положения в научной сфере. Да и соответствующие решения первоначально принимались Академией наук, а не спецслужбами и уж во всяком случае не закреплялись отдельными законом, принятом Верховным Советом. Благодаря чему алогичная борьба с генетикой и кибернетикой быстро сошла на нет, сменившись закономерным интересом к этим сферам знания как только к власти пришли другие люди.

Ну и, наконец, что можно взять с "тоталитарного СССР", как его принято называть западными пропагандистами и их доморощенно российской "пятой колонной"? А тут же речь идет о царстве свободы слова, печати, выбора. И там, где эти свободы якобы священны. Но, как видно, только тогда, когда они служат для пропаганды самоубийственных для человечества извращений, будь то уничтожение нерожденных детей или право на гендерный выбор. В противном случае на арену выходит либеральная инквизиция с заметным голубым оттенком - и горе тем, кто рискнет оказаться на пути закусившего удила либерализма с инквизиционным лицом.