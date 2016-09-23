Встреча с клещом — к расходам

Лето закончилось, а вот клещи — нет. И где я его подцепила непонятно: то ли привезла из отпуска в деревне, то ли в поезде подцепила, то ли уже в Москве, в родном Беляево… Случилось такое впервые, и я испугалась. Куда кидаться за помощью?

Фото: Архив Pravda.Ru

Кинулась в свою поликлинику, вроде бы надо клеща принести и показать, а там решат, что с ним делать. Но в регистратуре мне сказали, что инфекционист такими проблемами заниматься не будет, отправили в травмпункт по месту жительства.

Хорошо, что я туда сначала позвонила: в травмпункте мне разъяснили, что поскольку я клеща уже вынула сама, то это не к ним, а в лабораторию. Но я не была уверена, что это именно клещ, все мне казалось, может, это какое-то другое "животное" ко мне присосалось. В травмпункте мне дали телефон первой городской инфекционной больницы. Я набрала номер и снова озвучила свои сомнения относительно насекомого.

В больнице мне сообщили, что я опять-таки не по адресу, и посоветовали обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии Москвы, что в Графском переулке, или в Федеральный центр, что на Варшавском шоссе.

Я дозвонилась в Московский центр. Меня выслушали и сказали, что если я не знаю, кто меня укусил, то мне нужен энтомолог, а они берут на проверку только одних особей, а именно клещей. И дали телефон энтомолога. Это фактически соседний отдел.

Я дозвонилась до отдела, но мне ответили, что энтомолог в отпуске… И добавили: "Вы что думаете, сколько в Москве энтомологов? Да их всего-то раз-два и обчелся!" И это при том, что консультация энтомолога платная…

Но нужно было проверить "животное". Пришлось решиться сдать насекомое как клеща. Я еще раз позвонила в Центр на Графском и спросила, каков порядок сдачи. Оказалось: сдать клеща на анализ стоит 1633 рубля 12 копеек. Сдавать можно ежедневно до 15:30, и чтобы клещ был свежий — то есть снятый с тела не позднее, чем пять дней назад.

Домашние сказали, что клещ должен чувствовать себя комфортно, для этого его нужно положить в емкость с сырой ваткой, чтобы он случайно не засох, а затем в холодильник. Я так и сделала. Время от времени я открывала емкость и убеждалась в комфорте клеща — он бодро перебирал лапками.

В Центре гигиены и эпидемиологии мне выписали пропуск, и вот я уже на месте. Первое, что меня поразило — это очередь из укушенных, которая растянулась по лестнице с этажа на этаж. А я-то думала, что таких, как я, единицы!

Но прежде, чем встать в эту очередь, мне предстояло отстоять еще две — в бухгалтерию и в кассу. В бухгалтерию — для заключения договора (с паспортом), а в кассу — чтобы заплатить за анализ.

Кого я только в этих очередях не встретила?! Молодую беременную многодетную маму с двумя детьми, молодую пару из Подмосковья, мужчину средних лет… Словом, все слои и все возраста. И все были в некотором изумлении от очереди и от стоимости услуг. Многие говорили, что вынуждены из Подмосковья ехать в Москву, потому что на месте сделать анализ "на вредность" негде…

Когда я подошла к окошечку, у меня спросили, откуда родом клещ. Я назвала три места. Их "сократили" до одного — такова программа. Выдали номер и сказали позвонить через два дня. Проверяли клеща по следующим параметрам: клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз.

Поскольку я все-таки записалась на прием к инфекционисту Елене Сергеевне Мащенко, в тот же день показала свое укушенное место врачу. Та сказала, чтобы я ничем его не мазала, не заклеивала, а только протерла чем-то спиртосодержащим. "А то мы никогда не узнаем, что же там, — пояснила Елена Сергеевна. — И будем ждать".

Она несколько меня приободрила: "Вряд ли у вас будет энцефалитный клещ". Однако к вечеру меня уже потряхивало и было ощущение, что у меня температура. Это было, конечно, от страха. Оставалось только ждать. Место укуса покраснело и распухло. Воображение рисовало всевозможные ужасы. Инфекционист записала меня на прием через два дня: "Мы уже будем знать результат, тогда и решим, что делать. Обычно с укушенными много возни".

Два дня я, как укушенная, ни о чем и думать не могла, воображение рисовало безвременную кончину. "Подбодрила" знакомая, которую укусил клещ в Тульской области — там у них дача: "Подумаешь, укусил, мы обратились к врачу, попили антибиотики и все". И заметила, что деньги за обследование клеща с них не брали.

Через два дня все закончилось. Благополучно. По телефону мне сообщили, что мой клещ чистый. Я все-таки пошла к инфекционисту, чтобы сообщить радостную весть…

Когда я писала материал, то провела эксперимент: позвонила в Тверскую область, в санэпидстанцию города Удомля. Там сообщили, что услуга по анализу на "вредность" клеща бесплатная.

Позвонила в Головной центр эпидемиологии в Москве — услуга стоит 1500 рублей, а про определение принадлежности жука сказали, что врач при приемке сразу же определит, кто это, то есть отдельно услуги энтомолога мне не нужно.

Я дозвонилась еще в два центра: Центр гигиены и эпидемиологии по Западному округу Москвы и по Центральному округу. В Западном сообщили, что у них нет необходимого оборудования для проведения анализа. А в Центральном охранник просто ответил, что таких анализов у них не делают…

Подводя итоги: два дня провела в страхе и в поездках по Москве, звонках и записях в очереди. Денег, если честно, жалко! И почему клещ такой дорогой? С энтомологами проблема? Но ведь везут на анализ этих жуков со всей области…

А многие и не везут. Не успевают, нет денег, уповают на авось…

Ладно, скоро клещи закончатся, хотя в октябре они еще очень даже могут покусать.