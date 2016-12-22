Американскую мечту подстегнут антидепрессантом

Западные эксперты сделали новый огромный шаг к дальнейшей легализации "искусственного счастья" путем прямого воздействия на человеческий мозг. При этом подведя под свои рекомендации экономическую базу. Оказывается, сделать человечество счастливым применением андидепрессантов в несколько раз дешевле, чем путем улучшения условий его жизни, уровня достатка, развитости медицины и т. д. Но ведь точно такой же подход лежит и в основе наркомании!

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В Парижской школе экономики прошла конференция "Происхождение счастья: исследования и последствия решений". Примечательно, что само место форума предполагало акцент на именно экономические аспекты, необходимые для того, что принято считать счастливой жизнью. Недаром среди организаторов конференции были такие мощные экспертные структуры, как Парижская и Лондонская школа экономики, а также авторитетная международная "Организация экономического и социального развития" (ОЭСР).

Однако финансовый подход привел участников к выводам скорее в духе философии и психологии, чтобы не сказать "психиатрии".

Оказывается, за последние полвека особой корелляции между субъективным ощущением счастья и, скажем, уровнем социально-экономического неравенства не наблюдается. Правда ожидание роста национального благосостояния обычно сопровождается повышением социологических "рейтингов счастья" в большинстве стран. Но когда эти надежды исполняются (что, увы, происходит далеко не всегда), самоощущение граждан повышается мало, что особенно характерно как раз для жителей развитых стран, того самого "золотого миллиарда".

Кроме того, собравшиеся экономисты скрупулезно подсчитали, во сколько обойдутся те или иные меры, способные положительно повлиять на настроения людей. И оказалось, что для достижения одного и того же психологического эффекта в борьбу с бедностью надо вложить, условно говоря, 180 тысяч евро, в улучшение медицины — 100 тысяч евро, борьбу с безработицей — 30 тысяч евро. А вот оптимизация терапии депрессивных и тревожных расстройств при сходном повышении "рейтинга счастья" потребует все-навсего 10 тысяч евро, в 18 раз меньше, чем надо для того, чтобы обеспечить людям нормальный уровень жизни.

Что ж, нельзя сказать, что данные выводы какие-то чисто научно необоснованные. Наоборот, всевозможные "индексы счастья" в последние десятилетия показывают достаточно парадоксальную картину — наиболее высок этот показатель у жителей стран Латинской Америки. Несмотря на то что "латиносы" значительно отстают от тех же гринго по ВВП на душу населения и связанных с этим показателем других сфер экономики и социальной жизни. Тем не менее факт есть факт: в то время как в Южной Америке жители радуются на карнавалах, их североамериканские соседи в значительной части вынуждены добиваться счастья приемом психотропных препаратов.

В этой связи даже немного удивляет, как эксперты из Парижа представляют себе возможности повысить счастье населения "золотого миллиарда" за счет психотропной "химии". Ведь объем ее потребления и так близок к максимуму: по статистике, 75 процентов населения США потребляют антидепрессанты, седативные средства и прочие препараты сходного действия. И это несмотря даже на весьма развитую (хотя и очень недешевую) индустрию психологической помощи, вроде того же психоанализа, вроде бы должную позволять лечить страждущих без таблеток и уколов.

Возможно, участники конференции рассчитывают на то, что наука сможет изобрести какой-то идеальный психотроп, вроде сомы из древнеиндийских мифов и антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", с его девизом: "Сомы грамм — и нету драм".

Но, вообще, что-то подсказывает, изобретения такой сомы жаждущие счастья граждане Запада вряд ли станут ждать. Ведь к их услугам (причем все чаще легально) многочисленные "медицинские наркотики". Вроде уже разрешенной в ряде штатов США и стран Европы марихуаны уже не только для медицинского, но и для "рекреационного" (то есть восстановительного, проще говоря, для получения кайфа) применения. Тем более, что среди показаний для медицинского применения марихуаны врачи-либералы давно записали и "плохое настроение". То есть то самое "показание", для чего "травку" (и наркотики потяжелее), собственно говоря, и употребляют наркоманы всех времен и народов на протяжении тысячелетий.

Ведь упомянутые наркозависимые люди, по большому счету, сами давно пришли к выводам, озвученным в декабре на конференции в Париже. Зачем стараться больше зарабатывать, прилагать усилия к достижению каких-то целей, если субъективное ощущение счастья можно получить, употребив наркотик?

Вот только на протяжении тех же тысячелетий человеческая цивилизация старалась бороться с наркоманией отнюдь не из-за того, что искатели "альтернативного счастья" выводили себя из нормальной общественной жизни, того же участия в материальном производстве. В конце концов, общество же не просто мирилось, но даже и относилось с уважением к тем же монахам, отшельникам, которые тоже вели особую жизнь, отличную от таковой у большинства окружающих. Просто стремление к наркотическому счастью любой ценой разрушительно в первую очередь для самих искателей кайфа. Даже в более мягких (в силу более длительного периода установления зависимости) вариантах, вроде пьянства и алкоголизма, все равно исход для таких кайфоловов один — сначала переход на обочину жизни, а потом и преждевременная смерть.

Нынешний западный истеблишмент, возможно, надеется на то, что санкционированный им перенос акцентов для общества с привычных идеалов красивой жизни на идеалы психотропные на данном уровне развития науки и медицины может не иметь привычных для классической наркомании тяжелых последствий. Надежды, скажем так, малообоснованные: сколько народу, попробовав легких наркотиков, перешли на героин, а потом и на синтетику, обещающую суперкайф, правда ценой сгорания уже не за десятилетия, а за считаные годы, а то и месяцы.

Может, в "золотом миллиарде" рассчитывают на какие-то другие технологии альтернативного счастья? Особенно с учетом вышеприведенной статистики уже почти полного исчерпания резервов для использования психотропов в развитых западных странах. Есть же, в конце концов, и виртуальная реальность, адепты которой, формально добиваясь в продвинутых компьютерных играх тех же целей, что и в реальной жизни, тем не менее занимаются, пардон, душевным онанизмом. Так что, как знать, возможно, "Матрица" братьев Вачовски уже в очень скором будущем перейдет из категории научной фантастики в отнюдь не виртуальную реальность.

Впрочем, вспоминая первую серию этого знаменитого шедевра, стоит обратить внимание на то, как Морфеус сообщает Нео о том, что самый первый вариант общества Матрицы был абсолютно беспроблемным. Все у всех было, ни за что не надо было бороться. Но отчего-то от такого всеобщего счастья люди начали умирать ускоренными темпами, у них просто не было стимулов для жизни. Что, понятное дело, не могло устроить компьютерную диктатуру, поработившую человечество, чтобы питаться его энергией. И новый вариант Матрицы был создан уже по аналогии с более привычным для землян общественным строем.

Что делать, еще Гете заметил: "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой". И получает заслуженное счастье как награду за победу. А если оно не заслужено и приходит в виде таблеток, изменяющих тонкие биохимические процессы в мозге — это уже совсем не то. На беду современного Запада, он уже не способен предложить своим членам не только возможности реального получения всеми ценностей общества потребления, но даже и каких-то более высоких, духовных целей. А потому и вынужден обращаться к слегка завуалированной философии самых обычных наркоманов. Что лишний раз свидетельствует о катастрофическом кризисе формации, которую немало людей считают пределом мечтаний и венцом цивилизации.