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Сезон гриппа открыт. Пора прививаться

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Началась ежегодная кампания по борьбе с распространением болезней в сезон гриппа и простуды. Даже Московский метрополитен подключился к вакцинации. Прививки горожанам делают в передвижных пунктах у станций подземки. До 1 ноября можно привиться бесплатно. С чем это связано? Каким образом заранее определяют штамм вируса? Каковы отличия западной вакцины от отечественной? Об этом в интервью Правде.Ру рассказала Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ.

Сезон гриппа открыт
Источник: AP

— Когда надо делать прививку, а когда уже поздно?

— Обычно эпидемическая вспышка гриппа в России начинается в октябре и заканчивается весной, последние случаи — в мае. Для того чтобы сформировался иммунитет, нужно, как правило, две недели, поэтому оптимальное время для вакцинации — сентябрь и начало октября. После этого делать прививку, в общем-то, и не стоит, потому что уже начинается эпидемическая вспышка.

— Каким образом заранее определяют штамм вируса, от которого надо делать прививку? Как удается узнать, что будет именно такой грипп? И точно ли он будет таким?

— Штамм определяется на основании прогноза, который делает Всемирная организация здравоохранения. В Российской Федерации всегда циркулирует обычный грипп, так называемый штамм H3N3, и иногда бывают различные модификации этого вируса.

Он очень часто мутирует, но у него сохраняются некоторые общие характеристики, которые позволяют его квалифицировать по буквам H и N. 1-2-3 — эти компоненты могут меняться. Хотя модификаций и нюансов значительно больше, но глобальные характеристики определяются девятью вариантами.

Всегда существует постоянная опасность — можно заболеть гриппом в мае и в июне. Конечно, в это время очень низкая заболеваемость, просто вирус этот существует всегда и поражает тех, у кого иммунитет понижен. Всемирная организация здравоохранения смотрит, как на этой территории развивается та или иная ситуация. Если происходит мутация какого-то вируса и он быстро захватывает невакцинируемую территорию, то он и будет являться главным доминирующим штаммом эпидемии.

В прошлом году у нас была эпидемия вируса H1N1, который уже до этого, в 2009 году, циркулировал и тогда вызвал достаточно серьезную эпидемию. Прошлый год мы прошли достаточно легко, потому что есть так называемый "коллективный иммунитет" - довольно много людей было вакцинировано. Если в популяции до 40 процентов вакцинировано, то как раз срабатывает этот самый коллективный иммунитет.

Также если переболевшие ранее люди встречаются с таким же вирусом гриппа, то они не заболевают, потому что иммунитет к знакомому вирусу сохраняется очень долго, много лет. Как только вирус мутирует, он становится незнакомым и уже может поразить людей, у которых слабый иммунитет. Вакцинация позволяет предупредить это. Ослабленная вакцина предупреждает организм человека о надвигающейся эпидемии, о надвигающейся форме вируса и заранее позволяет сформировать защитные силы.

Иммунитет - это армия с хорошей разведкой, она уже подготовила соответствующее орудие. Если встречается незнакомый враг, то ты сначала должен долго определять, чем тебе с ним бороться. А если ты уже знаешь, что это за враг, ты очень быстро это делаешь. Поэтому вакцинация - это как раз эпидемиологическая разведка для организма.

Всемирная организация здравоохранения для каждой страны делает прогноз своего штамма, который она ожидает на этой территории. Против этого штамма и формируется вакцина. Вакцины делаются самыми разными производителями. Сейчас в мире их очень много. Вакцины выращиваются из убитых штаммов вируса гриппа на курином белке, и потом эти вакцины вводятся для стимулирования иммунитета.

В этом году у нас будет российская вакцина "Гриппол-плюс". Она ничуть не хуже, чем "Инфлювак" или какие-то другие зарубежные вакцины. Они все примерно одинаковые. Сейчас искусство формирования этих биотехнологических продуктов достаточно хорошо развито. Речь может идти только об очистке субстрата — куриного белка, вокруг которого, собственно, все это и крутится. Сейчас главная задача — дать организму информацию о надвигающихся особенностях вируса.

Любая вакцина переносится здоровым организмом легко и просто. Проблемы могут возникать, только если у человека есть аллергия. Конечно, вакцина чуть-чуть по-разному может быть очищена, и зарубежная тоже может быть плохо очищена. Это зависит от добросовестности производителя. Наши вакцины сейчас, кстати, контролируются достаточно хорошо.

Переносятся они все одинаково хорошо или одинаково плохо в зависимости от того, есть или нет у человека аллергии на белок или хроническое заболевание, которое сейчас обострилось. Если человек чем-то болен, то не надо ему делать вакцинацию, потому что это усугубит его положение. Самая частая проблема сейчас - это то, что вакцина, требующая специальной хладовой цепочки, могла храниться без нее. Тогда она, действительно, может вызывать какие-то ненужные реакции.

— С чем связана бесплатная вакцинация у станций метро?

— Я не очень поддерживаю эту идею, потому что вакцинация, как любое воздействие биологическим веществом, требует вдумчивого отношения. Нужно понимать: кто перед тобой, можно ли ему это делать в данный момент. В метро и на улице — непонятные люди, непонятные ситуации, никто их не обследует, пришли, сделали и убежали. Это очень опасная история.

Я считаю, что стремление расширить число привитых может привести к дополнительным ненужным реакциям. Никто не знает, в каких условиях хранилась эта вакцина, каким образом люди, которые собираются вас вакцинировать, будут определять ваше состояние.

Думаю, что нам нужно более серьезно относиться к самому процессу вакцинирования, будь то от гриппа, краснухи, кори или от любого другого заболевания. Вакцинация — это хороший инструмент, но как любой инструмент он обоюдоострый. С ним нужно обращаться осторожно.

Беседовала Татьяна Трактина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев


"Россия нормально пережила эпидемию гриппа"
Темы грипп прививки здоровье вакцинация здравоохранение
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