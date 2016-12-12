Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Семья
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Редакция рубрики "Общество"

Ленина лечили экспериментально

Общество » Семья » Здравоохранение

Наука непрерывно развивается. Еще менее ста лет назад медицина была фактически экспериментальной. Благодаря новым научным данным стали известны новые факты о болезни Ленина. Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал гериатор, клинический геронтолог, главный врач Научно-медицинского гематологического центра Валерий Новоселов.

Ленина лечили экспериментально
Фото: REX

— Почему так активно муссируется тема болезни Ленина?

— Он был необычным, нестандартным пациентом. В советское и постсоветское время считалось, что у Ульянова плохая наследственность, что выраженный атеросклероз, от которого он умер, наследственный. Тем не менее, анализ сибсов (то есть братьев и сестер, которых у Ленина было восемь) противоречит этой версии. Брат Дмитрий дожил до 68 лет, одна из сестер — до 71 года, другая — до 59.

То есть, в принципе, человек имел хорошую наследственность и хорошее здоровье. Не пил, не курил, жил в весьма комфортной обстановке, в том числе и в Европе, где провел 17 лет. Даже во время трехлетней ссылки в Шушенском он имел довольно сносные условия существования.

Что оказалось, действительно, необычным — термин, который пришлось специально ввести лечащим врачам Ленина после вскрытия его тела: атеросклероз напряжения. Этот термин использовался в мировой медицине в первый и последний раз.

Диагноз колебался между атеросклерозом, рассеянным склерозом и сифилисом. Последнее заболевание в Российской империи и Советской России тех лет было весьма распространено, пораженность населения доходила в разных регионах до 20 процентов.

— На основании чего был диагностирован сифилис?

— Сифилиса у Ленина не было. В течение болезни неоднократно проводились анализы крови, спинномозговой жидкости, и ни разу спирохета паллидум, трепонема, не была обнаружена. В том числе, и на вскрытии, и при посмертном микроскопическом исследовании тканей. Откуда же взялся этот миф?

Даже в 80-х годах прошлого века, 30 лет назад, в медицинском институте нас учили: если сталкиваетесь с чем-то нестандартным — думайте, во-первых, о сифилисе. Клиническая картина течения заболевания у Ленина была очень странная. Его лечили выдающиеся врачи, более 13 человек, в том числе несколько специалистов по нейросифилису, приглашенных из Швеции и Германии.

— Нейросифилис — это, грубо говоря, обычный сифилис, который поражает мозг? Или какой-то особый вид сифилиса, который не выявляется?

— Форм сифилиса очень много, так же как и видов нейросифилиса. В данном случае, для общей информации, это просто поражение головного мозга. Часто можно говорить о сухотке или каких-то других формах, связанных с параличами.

Сегодня лечится все это очень легко, и уже, наверное, лет тридцать-сорок как почти не встречается. Тогда же эффективных медикаментозных средств не было. Ленина лечили сальварсаном - препаратом, для того времени новым. Эрлих его открыл в 1909 году, и фактически только в 1915-м сальварсан стали производить в России.

На треть препарат состоит из мышьяка. Он очень токсичный, сложный в применении, у него обширные противопоказания, в том числе и нейродегенеративные заболевания головного мозга. Что и было у Ленина в анамнезе: атеросклероз головного мозга, в принципе, развитый в силу возраста.

Уже в начале 20-х годов препарат заменили на неосальварсан, который менее токсичен. Дело в том, что все производные мышьяка ядовиты, мышьяк в сочетании с ртутью даже используется в оружии массового поражения, входит в состав люизита. Сегодня препаратами ртути практически не лечат, потому что они оказывают некротизирующий эффект, очень быстро детоксиклизируются при введении, то есть при контакте с кислородом становятся более агрессивными.

Очевидно, врачи той эпохи, имея очень короткий период использования данного препарата, не зная и сами того не желая, усугубили тяжесть состояния больного. Заболевание протекало как-то необычно, нестандартно, фактически длилось два с половиной года, очень быстро прогрессировало и на последней стадии стало сочетаться с сосудистой деменцией. Ленин умер, имея деменцию бинсвангеровского типа на фоне развития атеросклероза, который называют болезнью Маршана — Аничкова. А вот причиной смерти, по моему мнению, стало введение мышьяка.

— Значит, причиной смерти был атеросклероз, вызванный введением мышьяка?

— Совершенно верно. Вводили препарат внутривенно по десять миллиграммов на один килограмм веса — за раз получается примерно два грамма чистого мышьяка, при росте Ленина 164 сантиметров и весе около 70 килограммов. Поэтому я думаю, циклы ухудшения или улучшения самочувствия связаны с тем, что организм получал токсическое повреждение. Речь шла не о сифилитическом поражении сосудов головного мозга, а поражении мышьяком, которое приводило к дисфункции эпителия, эндотелия, сосудов и к нарушению работы митохондриального звена клеток головного мозга.

— Как в анекдоте получается: вскрытие показало, что больной умер от вскрытия…

— Теорий высказывалось множество, но постепенно они все отпадают. Вот, например, недавно доктор Андрей Беляев предположил, что, возможно, у Ленина был прогерийный синдром Вернера, то есть синдром ускоренного старения изначально. Он указывает на то, что у вождя мирового пролетариата и кличка была "Старик" с молодости, и очень рано появились залысины.

Но хабитус, внешний облик таких больных, которых, кстати, очень мало в мире, на сегодня около 80 человек, нельзя считать веским доказательством. Для них характерна вся возрастная патология: диабет, гипертоническая болезнь, старческая астения, саркопения, снижение мышечной ткани. А этого нет, Ленин был в довольно хорошей физической форме. Поэтому о врожденном сифилисе или каких-то футуристических вариантах диагноза говорить просто не приходится.

Уже в 22-м году больной Ленин почувствовал, что дела плохи, и обратился к Сталину, чтобы тот дал ему яд. Не к Троцкому, Каменеву или Зиновьеву, которые, скорее всего, отказались бы исполнить такую просьбу. Он обратился именно к Сталину — к тому, кто мог позволить человеку самостоятельно уйти. И, кстати, еще в ноябре 1923 года Сталин объявил о необходимости мумифицировать Ленина после смерти. То есть, был уже уверен в гибели вождя. Такой вот интересный факт.

Беседовала Ольга Таболина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев


Новые факты о смерти Ленина
Темы смерть история атеросклероз причины смерти Владимир Ленин здравоохранение Валерий Новоселов
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Космос
Космические булыжники атакуют Землю
ВПК
Российский ОПК поможет "гражданке"
Здравоохранение
Ленина лечили экспериментально
Читательский топ
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски, — эксперт
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Сейчас читают
Вскрытие умерших станет обязательным?
Человеческий фактор
Вскрытие умерших станет обязательным? Видео 
Почему работодатели нанимают только "своих"
Общество
Почему работодатели нанимают только "своих" Видео 
Мифы: вибратор для дур и процедур
Полезно знать
Мифы: вибратор для дур и процедур
Россия возглавила топ-10 образованных стран
Общество
Россия возглавила топ-10 образованных стран
Перевозчикам закон не писан
Страхование
Перевозчикам закон не писан Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Происшествия
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
США и Канада
США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски, — эксперт
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Общество
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Юрий Носовский Российский ОПК поможет "гражданке" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов Александр Артамонов Новый премьер Франции - человек в футляре Александр Артамонов
Комментарии
Мурад Сарбаев Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Wladislav Kostoglodov В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Виктор Багин Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
алексей круглов Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Gleb Zhiglov Курение: Двум смертям не бывать? Отнюдь...
Владимир Андреевич(Mail.Ru) Курение: Двум смертям не бывать? Отнюдь...
Rare Пальмира ненадолго пала. Что это значит?
Dmitriy Kuznezov Флешмоб с русскими песнями добрался до Канады. ВИДЕО
vkontakte_38858484 Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
vkontakte_342994860 ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?