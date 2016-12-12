Ленина лечили экспериментально

Наука непрерывно развивается. Еще менее ста лет назад медицина была фактически экспериментальной. Благодаря новым научным данным стали известны новые факты о болезни Ленина. Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал гериатор, клинический геронтолог, главный врач Научно-медицинского гематологического центра Валерий Новоселов.

Фото: REX

— Почему так активно муссируется тема болезни Ленина?

— Он был необычным, нестандартным пациентом. В советское и постсоветское время считалось, что у Ульянова плохая наследственность, что выраженный атеросклероз, от которого он умер, наследственный. Тем не менее, анализ сибсов (то есть братьев и сестер, которых у Ленина было восемь) противоречит этой версии. Брат Дмитрий дожил до 68 лет, одна из сестер — до 71 года, другая — до 59.

То есть, в принципе, человек имел хорошую наследственность и хорошее здоровье. Не пил, не курил, жил в весьма комфортной обстановке, в том числе и в Европе, где провел 17 лет. Даже во время трехлетней ссылки в Шушенском он имел довольно сносные условия существования.

Что оказалось, действительно, необычным — термин, который пришлось специально ввести лечащим врачам Ленина после вскрытия его тела: атеросклероз напряжения. Этот термин использовался в мировой медицине в первый и последний раз.

Диагноз колебался между атеросклерозом, рассеянным склерозом и сифилисом. Последнее заболевание в Российской империи и Советской России тех лет было весьма распространено, пораженность населения доходила в разных регионах до 20 процентов.

— На основании чего был диагностирован сифилис?

— Сифилиса у Ленина не было. В течение болезни неоднократно проводились анализы крови, спинномозговой жидкости, и ни разу спирохета паллидум, трепонема, не была обнаружена. В том числе, и на вскрытии, и при посмертном микроскопическом исследовании тканей. Откуда же взялся этот миф?

Даже в 80-х годах прошлого века, 30 лет назад, в медицинском институте нас учили: если сталкиваетесь с чем-то нестандартным — думайте, во-первых, о сифилисе. Клиническая картина течения заболевания у Ленина была очень странная. Его лечили выдающиеся врачи, более 13 человек, в том числе несколько специалистов по нейросифилису, приглашенных из Швеции и Германии.

— Нейросифилис — это, грубо говоря, обычный сифилис, который поражает мозг? Или какой-то особый вид сифилиса, который не выявляется?

— Форм сифилиса очень много, так же как и видов нейросифилиса. В данном случае, для общей информации, это просто поражение головного мозга. Часто можно говорить о сухотке или каких-то других формах, связанных с параличами.

Сегодня лечится все это очень легко, и уже, наверное, лет тридцать-сорок как почти не встречается. Тогда же эффективных медикаментозных средств не было. Ленина лечили сальварсаном - препаратом, для того времени новым. Эрлих его открыл в 1909 году, и фактически только в 1915-м сальварсан стали производить в России.

На треть препарат состоит из мышьяка. Он очень токсичный, сложный в применении, у него обширные противопоказания, в том числе и нейродегенеративные заболевания головного мозга. Что и было у Ленина в анамнезе: атеросклероз головного мозга, в принципе, развитый в силу возраста.

Уже в начале 20-х годов препарат заменили на неосальварсан, который менее токсичен. Дело в том, что все производные мышьяка ядовиты, мышьяк в сочетании с ртутью даже используется в оружии массового поражения, входит в состав люизита. Сегодня препаратами ртути практически не лечат, потому что они оказывают некротизирующий эффект, очень быстро детоксиклизируются при введении, то есть при контакте с кислородом становятся более агрессивными.

Очевидно, врачи той эпохи, имея очень короткий период использования данного препарата, не зная и сами того не желая, усугубили тяжесть состояния больного. Заболевание протекало как-то необычно, нестандартно, фактически длилось два с половиной года, очень быстро прогрессировало и на последней стадии стало сочетаться с сосудистой деменцией. Ленин умер, имея деменцию бинсвангеровского типа на фоне развития атеросклероза, который называют болезнью Маршана — Аничкова. А вот причиной смерти, по моему мнению, стало введение мышьяка.

— Значит, причиной смерти был атеросклероз, вызванный введением мышьяка?

— Совершенно верно. Вводили препарат внутривенно по десять миллиграммов на один килограмм веса — за раз получается примерно два грамма чистого мышьяка, при росте Ленина 164 сантиметров и весе около 70 килограммов. Поэтому я думаю, циклы ухудшения или улучшения самочувствия связаны с тем, что организм получал токсическое повреждение. Речь шла не о сифилитическом поражении сосудов головного мозга, а поражении мышьяком, которое приводило к дисфункции эпителия, эндотелия, сосудов и к нарушению работы митохондриального звена клеток головного мозга.

— Как в анекдоте получается: вскрытие показало, что больной умер от вскрытия…

— Теорий высказывалось множество, но постепенно они все отпадают. Вот, например, недавно доктор Андрей Беляев предположил, что, возможно, у Ленина был прогерийный синдром Вернера, то есть синдром ускоренного старения изначально. Он указывает на то, что у вождя мирового пролетариата и кличка была "Старик" с молодости, и очень рано появились залысины.

Но хабитус, внешний облик таких больных, которых, кстати, очень мало в мире, на сегодня около 80 человек, нельзя считать веским доказательством. Для них характерна вся возрастная патология: диабет, гипертоническая болезнь, старческая астения, саркопения, снижение мышечной ткани. А этого нет, Ленин был в довольно хорошей физической форме. Поэтому о врожденном сифилисе или каких-то футуристических вариантах диагноза говорить просто не приходится.

Уже в 22-м году больной Ленин почувствовал, что дела плохи, и обратился к Сталину, чтобы тот дал ему яд. Не к Троцкому, Каменеву или Зиновьеву, которые, скорее всего, отказались бы исполнить такую просьбу. Он обратился именно к Сталину — к тому, кто мог позволить человеку самостоятельно уйти. И, кстати, еще в ноябре 1923 года Сталин объявил о необходимости мумифицировать Ленина после смерти. То есть, был уже уверен в гибели вождя. Такой вот интересный факт.

Беседовала Ольга Таболина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев