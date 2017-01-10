Грипп летит на крыльях птиц

Россельхознадзор констатировал осложнение ситуации по гриппу птиц и отметил, что особенно сложная ситуация наблюдается сейчас в Крымском, Южном и Северо-Кавказском округах. Насколько опасно положение, Pravda.Ru рассказал Михаил Щелканов, профессор Дальневосточного федерального Университета, заведующий лабораторией вирусологии Биолого-почвенного института ДВО РАН.

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— Мы все хорошо помним и про свиной грипп. Чем отличаются эти виды?

— Ситуация должна быть понятна, потому что про грипп говорят много лет. Все должны более менее зарубить уже себе на носу определенные тезисы. Тезис первый: различные варианты вируса гриппа обладают различной тропностью к клеткам млекопитающих, то есть способностью заражать клетки млекопитающих.

Это зависит от активности их глемолютеина к поверхностно-клеточным рецепторам. Эпидемические штаммы, которые заражают клетки млекопитающих, в частности поражают людей, обладают высоким родством, способностью связываться, сеолозидам типа альфа-26. А птичьи варианты, которые поражают птицу и клетки млекопитающих, — альфа-23.

Когда мы говорим про свиной грипп, это на самом деле классический эпидемический грипп, просто он от свиней перекинулся на человеческую популяцию. Это классический альфа-26, афинный по отношению к альфа-26 сеолозидам, это классический эпидемический штамм вируса гриппа.

Вообще свиньи уникальны тем, что на поверхности их клеток присутствуют как рецепторы типа альфа-23, так и типа альфа-26. То есть именно в организме свиней происходит адаптация птичьих вариантов к клеткам млекопитающих. И потом они могут проникать в человеческую популяцию. Более того, все известные пандемии XX-XXI веков так или иначе прошли через организм свиней. Та же самая испанка 1918-19 годов — Н1N1 — прошла через организм свиней.

От птиц — к свиньям, потом к людям. Скажем, русский грипп H2N2 1957-59 годов, затем другие пандемии: гонконгский грипп 1969-70 годов, свиной грипп 2009-2010 годов — это все птичьи варианты вируса гриппа, которые сначала проникли в организм свиней. Там они адаптировались к рецепторам, которые имеются на поверхности клеток млекопитающих, а потом уже проникли в человеческую популяцию. Это классическая схема.

Мы так внимательно следим за птичьими вариантами вируса гриппа, потому что это не просто птичьи варианты вируса, а так называемые высоковирулентные варианты, которые могут очень быстро в организме птиц репродуцироваться до высоких значений. А коль скоро они так делают, то они увеличивают вероятность к преодолению межвидового барьера.

С 1996- года мы наблюдали за вирусами птиц H5N1, потом H5N8, сейчас — за Н5N6. Например, в Японии H5N6 бушует. Россия оказывается зажата с двух сторон — H5N8 и Н5N6. Что сработает, мы не знаем. Это же, как предсказание погоды: общие принципы изменения погодных условий известны, но предсказать температуру с точностью до десятых градусов невозможно.

Так же и здесь, мы понимаем общие принципы формирования новых субтипов, распространения птичьих вариантов вируса гриппа вдоль миграционных путей диких птиц. Но что именно сработает, на 100 процентов сказать не можем. Это хаотическая вероятность.

И это, кстати, лишний раз подчеркивает необходимость проведения планового мониторинга вирусов гриппа в популяциях диких птиц, что сейчас почему-то делается из рук вон плохо. Считается, что у нас есть Россельхознадзор и Роспортребнадзор — федеральные службы. Понятно, что они тоже этим занимаются. Но упускается из виду, что это, в первую очередь, научная проблема.

Именно Академия наук — штаб российской науки — должна возглавить научные исследования в этой области. При всем моем уважении к Россельхознадзору и уж тем более к Роспотребнадзору, надо понимать, что это ведомственная наука. Я много и успешно работал с их специалистами, но здесь проблема, в первую очередь научная, академическая.

Мне удивительно, что государство считает, что достаточно свалить это на ведомственную науку Россельхознадзора, Роспотребнадзора и отчасти Минздрава. А кто будет решать академическое ядро проблемы?

Это почему-то у нас не делается. Вернее, делается, конечно, но только руками энтузиастов. Я себя тоже к таким энтузиастам отношу. Мы вынуждены выкраивать средства из других проектов, чтобы проводить эти академические исследования.

К счастью, я не один такой, еще есть парочка академических ученых, которые этим занимаются. Но системной государственной программы у нас нет.

Но опять же, как только вы мои слова опубликуете, тут же встанут на дыбы представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, отчасти Минздрава, и скажут: нет, мы работаем много лет и весьма успешно. Это все так, но было бы гораздо эффективнее, если бы Академия наук возглавила эти исследования на должном академическом уровне. Этого, к сожалению, не происходит. У нас ведь как всегда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

— Каковы симптомы, как уберечься? В Москве очень любят кормить голубей…

— В парке покормить голубей вы можете, не боясь птичьего гриппа. В этом случае опасаться в гораздо большей степени надо того же хламидиоза, или вируса болезни Ньюкасла. Он, конечно, для человека не опасен, но какой-нибудь конъюнктивит вызвать может. Вообще, дать какие-то общие рекомендации очень сложно.

Каждый человек должен понимать меру своей компетенции при взаимодействии с любыми природными условиями: будь то голуби, хомячки в клетке, крысы в подвале или еще что-то. Если он понимает, что его компетенция превышена, он не компетентен в этом вопросе — лучше туда не соваться, а проконсультироваться со специалистами.

Если человек — профессиональный микробиолог, и он по внешнему виду голубей примерно понимает, что они не являются переносчиками хламидиоза, флаг ему в руки. А если он понимает, что не компетентен, то лучше с ребенком не лезть ни к крысам на помойке, ни к голубям в парке, ни в грязную лужу с амебами и кишечными палочками. Конечно, природа — мать наша, но до известной степени.

— Насколько сейчас опасна ситуация? Как можно заразиться птичьим гриппом?

— Птичий грипп пока, именно потому, что не может поражать клетки млекопитающих, не может распространяться капельно-воздушным путем. Он представляет серьезную опасность только тогда, когда проникнет в кровяное русло напрямую. Если птичий грипп проникнет в ваше кровяное русло напрямую, минуя слизистую оболочку, то тогда, скорее всего, получите первичную вирусную пневмонию, летальность которой составляет порядка 60 процентов.

Чтобы это получить, нужно либо съесть недостаточно проваренное мясо больной птицы, либо, например, ощипать погибшую птицу. В 2006 году в Азербайджане на берегу Каспийского моря были найдены мертвые лебеди. Азербайджанские девушки их ощипали, чтобы получить ценный лебяжий пух, а там были фекалии, которые содержат вирус птичьего гриппа.

Когда они ощипывали лебедей, естественно, получили мелкие порезы, повреждения кожи рук и занесли эту инфекцию. Были летальные случаи. Поэтому надо быть с этим очень осторожным. Если вы не компетентны, то обратитесь к специалистам либо просто не лезьте, куда не надо.

— Прививки помогают?

— Конечно. Я бы на месте властей и СМИ гораздо больше привлекал внимание к необходимости вакцинирования, но сейчас уже поздновато. В сентябре нужно было людей взбодрить по поводу вакцинации против гриппа. А то потом, под Новый год начинаются довольно тяжелые болезни, как в этом году, когда сменился штамм на гонконгский, и тот, кто не привился, действительно, получил серьезные последствия, вплоть до пневмонических осложнений.

Еще в начале осени нужно было в колокола бить, а у нас СМИ молчат и больше то о холере на Гаити или в Индии, то о болезнях на Мадагаскаре и в Западной Африке рассказывают. Вместо того, чтобы бить во все колокола, что надо прививаться.

Надо людям объяснять, почему надо делать вакцинацию, и развенчивать мифы, которые десятками уже гуляют на просторах интернета. Например, типа, я прививался, но все равно болел. Ведь надо понимать, что прививка не защищает от заражения. Она защищает от тяжелых и летальных случаев, от тяжелых осложнений в форме пневмонии, в том числе. Люди страдают от собственной некомпетентности и необразованности, от нежелания думать о себе и своих близких.

Беседовала Марина Архипова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев