Куда дойдете скандинавским шагом

Сегодня в России обрел огромную популярность вид спорта, который всего несколько лет назад вызывал у наших сограждан недоумение. Это ходьба с палками, которая носит название "скандинавская". Подробно об этом популярном нынче виде спорта Pravda.Ru рассказала спортсменка и автор книги "Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом" Анастасия Полетаева.

Источник фото: builderbody.ru

— В своей книге вы пишете, что когда увидели в Финляндии впервые, как люди ходят с палками, вы удивились, и ваша любовь к этой ходьбе развилась далеко не сразу. Я ошибаюсь?

— Нет, вы не ошибаетесь. Это действительно вызвало удивление, даже смех. Мне было очень смешно, что люди взяли палки. И первый вопрос: где же у этих людей лыжи? И вообще, это было лето, и как-то это весело выглядело. Но я потом попробовала сама с инструктором и поняла, зачем нужны этим людям палки.

— А зачем?

— Для того, чтобы разгрузить ноги, для того, чтобы нагрузить руки. Очень все просто. Действительно, перераспределяется нагрузка, легче ходить. И можно пройти гораздо большую дистанцию.

И потом, когда я уже вникла в ситуацию, я поняла, что дополнительные группы мышц развиваются, подключается дыхательная и сердечно-сосудистая система. При этом вырабатываются эндорфины - а это хорошее настроение, прекрасные чувства после занятий, даже эйфория наступает.

Я в этот вид спорта окончательно влюбилась, я поняла, что это мое. Беговые дорожки в спортзале через какое-то время стали навевать на меня скуку. Был даже телевизор, монитор перед глазами, даже музыка в ушах, но чего-то уже не хватало. И потом я поняла — мне хотелось смены картинки перед глазами, хотелось природы, воздуха свежего, а не кондиционированного.

Скандинавская ходьба — это такое сочетание кардионагрузки, когда можно поддерживать себя в форме и в то же время общаться с друзьями, ведь во время ходьбы не возбраняется разговаривать.

— А как разговаривать, когда это сбивает дыхание?

— Нет, тут все очень хитро. На первых порах надо поддерживать именно аэробный режим, а при аэробном режиме подразумевается, что мы разговариваем, отвечаем на телефон и при этом не сбивается дыхание. Дыхание равномерное, мы не задыхаемся, можем общаться.

Когда идет пересеченная местность или когда у меня другие цели для тренировки (допустим, мне надо повышать свою выносливость, к каким-то соревнованиям готовиться) - тогда да, особо не поразговариваешь. Но для новичков, для более свободного занятия, допускается разговор вполне.

— Когда я стал читать вашу книгу, по крайней мере прочитал преамбулу и первые несколько глав, я увидел, что вы делаете большой акцент на общении с природой, правильно?

— Да, я вообще считаю, что философия скандинавской ходьбы, развивающего движения, в том, что мы получаем фитнес-эффект, оздоровительный эффект через удовольствие. Мы ни в коем случае не ставим галочку, что мы позанимались. Знаете, как в ежедневнике галочку ставят: "позанимался", - и все, полетел дальше. Нет, тут философия именно в том, что тело настолько радуется этому движению, что человек просто хочет всегда заниматься. И если он три раза не походил, не подвигался, то он ощущает дискомфорт и тело говорит: "Давай, давай, давай". Он уже не может просто сидеть на диване, он идет.

— Перед тем, как взять палки и пойти, вы сначала какие-то упражнения делаете?

— Конечно, есть классическая методика, которая предполагает обязательно разминку, обязательно есть вводная часть, какие-то даже информационные посылы, заминка и т. д. Существует техника, она простая, она изучаема абсолютно всеми. Другое дело, что одному человеку нужно одно занятие, другому — четыре занятия, но это не имеет особого значения, потому что научаются все.

А дальше люди занимаются либо самостоятельно, что вполне допускается, либо остаются в группах и уже разделяются по своим целям. Есть тренировки для худеющих, просто оздоровительные занятия или поддерживающие, после каких-то травм или заболеваний. То есть дальше уже человек решает, как он будет двигаться. Вот таким образом это происходит.

Кстати, раньше существовало мнение, что можно взять старые лыжные палки с балкона, которые 15 лет простояли, и идти... Нет, палки специальные уже давно сделаны, они отличаются и подбором. Подбор палки совершенно по-другому, чем для лыж, осуществляется. Там рост умножается на 0,68, а лыжники рост умножают на 0,9. Лыжные достаточно высокие палки, у нас они короче, потому что лыж нет, фазы скольжения нет, амплитуда в плечевом суставе другая, меньше. И палка оснащена двумя наконечниками — для естественного грунта, для асфальта и для каменистых грунтов. И мы двигаемся по любой поверхности.

Вот в чем еще главный момент и чем интересна скандинавская ходьба, особенно для городских жителей, — у нас может не быть снега очень долго, лыжи тоже под вопросом получаются, на велосипеде сейчас тоже не особо поездишь, а вот ходить с палками можно круглогодично и круглосуточно почти.

— А палки ваши легкосплавные? Это алюминий с чем-то?

— Нет, я не рекомендую алюминий. Они есть на рынке, они есть в продаже, но я их не рекомендую, потому что мы ходим по любой поверхности, в том числе по асфальту. Это достаточно жесткая поверхность, алюминий не гасит ударную волну, и вся эта вибрация остается, приходится на суставы. Это не очень полезно, можно даже сказать — вредно.

Сейчас есть современные материалы — это углеводородные соединения, стеклопластик. Они дают прекрасную амортизацию, они легкие, и одна пара таких палок может прослужить пять-шесть лет.

— Ваша школа находится на Воробьевых горах, правильно? А спорт пришел из Скандинавии. Это очень важно, потому что Скандинавия — это глубокие фьорды и высокие горы. То есть, я так понимаю, этот вид спорта особенно хорош при движении вверх или вниз по склонам, потому что это лишняя точка опоры, это возможность преодолеть некое препятствие. Или вам без разницы - равнина или горная местность?

— Во-первых, этот спорт пришел из беговых лыж, лыжники так тренируются летом. Они бегают с палками по пересеченной местности, потому что это действительно достаточно интенсивная тренировка. Они так поддерживают себя в форме. Но мы сейчас можем ходить и по ровной, и по пересеченной местности.

У нас есть пересечения с трекингом. Трекинг — это просто путешествие в горах. Но тем не менее мы можем и по горам тоже ходить. Другое дело, конечно, что у нас нет специального альпинистского оборудования, мы его не применяем, и мы не ходим выше трех тысяч.

— Скандинавской ходьбой можно заниматься хоть в 80 лет в своем темпе. Я прав?

— У меня сейчас самому старшему клиенту 91 год. Он участник Великой Отечественной войны. Это замечательный человек, он живет в Кемерове. Мы два года подряд ездили на Алтай. Я собираю разновозрастные группы, и мы с палками путешествуем по Алтаю. И вот он два года подряд с нами путешествует. Я вам больше скажу, он забирается на все горки, на которые забираемся мы. Это правда. Единственное - ему нужно побольше времени. Мы его там ждем, все хорошо. И он был ранен, у него контузия.

Но есть у нас и молодые люди, поэтому мы говорим, что у нас очень широкая возрастная категория. Даже подростки 13 лет тоже занимаются. Может быть, не так активно, как возрастные люди, потому что им хочется активности, драйва и т. д. Но дети как откликнулись! Во-первых, у них нет этого стереотипа, что палки — это смешно, как до сих пор у многих взрослых людей есть. И кроме того, они видят, что родители, бабушка, дедушка занимаются, и они не хотят отставать. Дети, кстати, очень хорошо воспринимают это.

— Цитируя ваш текст, могу вспомнить, что, если пять километров бегом для вас были очень трудозатратны раз в два дня, то 10-14 километров, которые вы проходили с палками, оставляли только ощущение эйфории.

— Вы знаете, когда мы ездим на Алтай, 20-25 километров для всей группы не является трудностью.

— Это марш-бросок, по армейским стандартам...

— Да, но это все в равномерном темпе. Конечно, это не какие-то экстремальные спуски-подъемы. И это путешествие, которое предполагает на следующий день отдых и т. д., это посильная нагрузка.

— На следующий день никто не сляжет?

— Нет, все бодры, веселы, выходят на зарядку на следующее утро. Но у нас есть перерывы. У нас же нет цели какой-то очень жесткой: пройти определенное количество километров. Мы путешествуем, мы еще всегда какие-то природные объекты хотим посмотреть, мы организуем экскурсии.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовила Мария Сныткова

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