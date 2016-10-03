Анонимы, победившие своих демонов

Судьба горького пьяницы очень незавидна. Ему самому гораздо чаще бывает плохо, чем хорошо. Плохо тем, кто живет с ним рядом. Мучается он сам, мучаются и его близкие. Работать рядом с таким человеком — сомнительное удовольствие. Общаться с ним утомительно и скучно. И тем не менее — многие люди пьют. Без границ. Водку, бренди, вино, пиво. На короткое мгновение им кажется, будто жизнь стала легче, жить стало веселее, а потом они погружаются обратно в собственный персональный ад. Оказывается, стать несчастным совсем просто. Достаточно обзавестись проблемой, высасывающей разум, справиться с которой пьющий человек не в состоянии.

Мне посчастливилось встретиться с людьми, которые смогли выбраться из персональной преисподней. Сумели выкарабкаться, помогая друг другу. Помогая не деньгами, не лекарствами, не кулаками. Только участием, разумным словом и искренней добротой. Люди, прошедшие сквозь ад, оказались добры, спокойны и терпеливы. Они объяснили мне, что сами решить свои проблемы сумели только тогда, когда поняли, что решить их самостоятельно они не в силах. Казалось бы, парадокс. Как можно решить задачу, если признаешь, что решить ее ты не в состоянии? "Не торопись, — сказали мне они. — Такое признание и есть первый шаг к решению. К спасению. А всего нужно сделать двенадцать шагов".

Эти люди называют себя анонимными алкоголиками. Пишут эти слова с прописных букв: АА. Они живут в Израиле, говорят по-русски, и понимают проблемы пьющих людей лучше, чем кто бы то ни было в мире. Рассказывает Павел, ведущий одной из групп:

— Собрание АА — это в первую очередь тепло. Тебе рады; не осуждают, не гонят, не упрекают. Не требуют от тебя немедленно что-то предпринять. Тебе предлагают стул и чашку кофе. Улыбаются и говорят: "Любим тебя, добро пожаловать". Согласитесь, для человека, измученного алкоголем, конфликтами в семье и на работе, бесконечно гонимого везде и не имеющего понятия, что со всем этим делать, — это уже немало. А далее — день за днем. Не пей только сегодня. Постарайся не быть голодным и раздраженным. Звони. Приходи на наши встречи почаще. Простые, казалось бы советы, но они работают. Так, словно бусины, нанизываются трезвые дни один за другим. Для алкоголика остаться трезвым один день — это достижение, маленькая победа во внутреннем противостоянии со своими привычками и желаниями.

Виктор, владелец небольшого, но постоянно расширяющегося популярного магазина, рассказывает, как семь лет назад он погибал, но сумел спастись.

— Я пил тогда страшно. Работал у хозяина; прогуливал, бывало, воровал… Всякое бывало. И понял, что гибну, что просто сдохну на улице, если буду так продолжать. И пришел в АА. Продержался день, другой, неделю. А потом хозяин устроил большую выездную распродажу, а место нашел — как раз напротив винного магазина. Целый день у меня перед глазами витрина: коньяки, бренди, вина. А дело было в декабре, ко мне люди подходят, некоторые и со стаканчиками — давай, мол, выпьем за Новый год. Отказываюсь, но чувствую — уже на пределе. Вернулся домой, заперся в квартире и ключи с балкона выбросил. И позвонил моим друзьям из группы. Они меня все время поддерживали. Через день они приехали. Нашли как-то во дворе мои ключи, дверь открыли. И говорят: "Вот что тебе надо сделать — поехали в хостел, где алкоголики живут. Им все расскажешь". И мы поехали… Я сорок минут рассказывал. Не знаю, дошли мои слова до кого-то, подействовали? Да и в конечном счете неважно это; это в первую очередь мне было нужно. Чувствую — отпустило…".

Денис, веселый и преуспевающий человек, прекрасный семьянин, глядя на которого со стороны я испытываю невольную зависть, оказывается, тоже выбрался из пропасти, в которую четыре года назад себя загнал. Он объясняет:

— Первый шаг — признать свое бессилие перед тягой к выпивке. Признать, что ты алкоголик. Я всегда раньше думал: "У меня семья, хорошая работа, дети. Я успешный человек. Ну какой же я алкоголик?" Алкоголики — это те, кто валяется на картонке под забором… В сообществе АА выработано основанное на медицинском подходе свое определение. Его суть: алкоголик — тот, кто не может контролировать количество выпитого и перестать пить, даже когда сильно захочет этого. Мы относимся к алкоголизму как к болезни. Человек не виноват в этом, как не виноват он в ревматизме или астме. Это не вопрос силы воли, терпения, мужества или присутствия каких-то моральных качеств, или воспитания. Вот что говорит наша Большая Книга (книжка "Анонимные Алкоголики"): "…Действие алкоголя на хронических алкоголиков есть проявление аллергии; этот феномен необузданной тяги к алкоголю проявляется только среди определенной группы людей и никогда не наблюдается у кого-либо, кто умеренно потребляет алкоголь. Люди, подверженные аллергии, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Выработав однажды у себя привычку, они уже не могут от нее избавиться; потеряв однажды уверенность в своих силах, утратив опору в материальном мире, они громоздят свои проблемы одна на другую, и им становится удивительно трудно их решать. Пустопорожние эмоциональные призывы редко на них действуют". Это очень важное понимание для меня, — того, каким я был четыре года назад. Мне объяснили, что со мной не так; что это болезнь и что есть решение для моей болезни. Мои бытовые представления об алкоголизме как о распущенности, отсутствии силы воли, плохом воспитании или безответственности оказались неверными.

Можно сколько угодно рисовать мрачные картинки жизни пьющего человека. Эти картинки печальны и правдивы, но каждый страдалец способен живописать и пострашнее. Можно бесконечно перечислять его потери: потеря семьи, близких, денег, памяти, самоуважения… Можно пугать, принудительно лечить или наказывать. Труднее сделать то, что необходимее всего — помочь. На помогающем израильском сайте aaisrael.org, посвященном проблемам АА на русском языке, указано и время встречи групп, и телефоны координаторов. Там, в частности, говорится:

"Мы перепробовали все. Мы разбавляли выпивку, пили только пиво, старались не смешивать, пытались пить только в выходные дни. Что бы вы ни сказали — мы это тоже пробовали. И когда мы выпивали что бы то ни было, содержащее алкоголь, — мы, как правило, напивались…

Многие из нас начинали пить, потому, что после выпивки жизнь казалась лучше, по крайней мере, на некоторое время. К моменту прихода в АА мы почувствовали, что попали в ловушку. Мы пили, чтобы жить, а жили — чтобы пить. Мы до смерти устали быть все время больными и усталыми".

Беседа с этими спокойными трезвыми людьми, умеющими радоваться жизни, была для меня весьма поучительной. Я пытался задавать им каверзные вопросы — и по журналистской привычке, и потому что чувствовал некоторую неловкость: я, практически непьющий, бываю сердитым и раздраженным гораздо чаще, чем алкоголики, пускай и анонимные. Но на все мои вопросы они отвечали доброжелательно, искренне и честно.

— Следует ли гордиться собственной с трудом добытой пожизненной трезвостью, когда рядом живут точно такие же ничем не выдающиеся, но постоянно трезвые люди, которым совершенно нечем гордиться?

— Зачем обычным людям гордиться трезвостью? — ответил Павел. — Мы же все не гордимся тем, что мы дышим. Просто для алкоголика быть трезвым — состояние ненормальное. Оно должно стать обычным, привычным, но для многих из нас — это чудо. И опять же мы не "гордимся" этим, мы ценим его.

— Вылечиться и выздороветь — в чем разница? Можно ли сказать, что АА не вылечивает алкоголиков, но они выздоравливают? Или остаются пожизненно больными?

— Вылечиться — это законченный результат, это значит — избавиться от болезни навсегда. Выздороветь — временное состояние, пока человек придерживается определенных правил. АА не лечит. АА предлагает программу выздоровления, — утверждает Павел.

— Алкоголизм — хроническое, неизлечимое, прогрессирующее смертельное заболевание, которое затрагивает и разрушает все области жизни — тело, психику, дух и социальную сферу человека, — добавил Денис. — Неизлечим алкоголизм в том плане, что человек, потерявший однажды контроль над употреблением алкоголя, никогда уже этот контроль не обретет, насколько бы ни был долог срок воздержания. Соответственно, лечение алкоголизма заключается в том, чтобы человек научился жить, вообще не употребляя. И достичь этого можно через изменения в разных аспектах личности человека: биологических и психологических, социальных и духовных. Что и предлагает программа "Двенадцать шагов".

— Нельзя ли считать, что алкоголь — это вид наркотика? Есть ли разница между алкоголиком и наркоманом?

— Среди зависимых есть расхожая шутка: "Чем алкоголик отличается от наркомана? Да в общем-то ничем. И тот, и другой украдут у вас деньги. Но только наркоман останется с вами их искать". Это не научное наблюдение, это всего лишь анекдот. Для наркозависимых существуют свои группы АН — анонимные наркоманы.

— От поступков алкоголика в первую очередь страдают его близкие. Что вы посоветуете тем, кто живет рядом с таким человеком?

— В наших группах есть термин "жесткая любовь". Мы предлагаем взглянуть правде в глаза и рассудить, что может помочь алкоголику? Дать ему денег на выпивку, предоставить крышу над головой, оставить его на работе после очередного запоя, вытащить из передряги? Или с любовью отстраниться: не потакать его болезни, не давать денег, не вытаскивать его из неприятностей? Культивировать нужно только то, что касается выздоровления. "Сдаться" в реабилитационный центр, ходить на группы… А главное — признать наличие проблемы.

— Как же вас найти? Слово "анонимные" близко по значению к словам "скрытные" или "секретные"…

Павел рассмеялся.

— Анонимность для нас — во многом синоним слова безопасность. Мало кому хочется, чтобы о его проблеме стало известно широкому кругу людей: родственникам, работодателю, полиции. Именно поэтому любые факты частной жизни, обсуждаемые на собраниях, не подлежат разглашению. Можно представиться любым именем. Мы не интересуемся фамилиями, местом работы, адресами и другими данными человека. Нам важно, чтобы новичок чувствовал себя спокойно и безопасно. Чтобы он знал: в этом месте можно не врать и не изворачиваться, не придумывать историй, как это обычно делают алкоголики. Наши встречи полностью бесплатны и анонимны. Пришедшим предлагается пожертвовать по возможности, бросить пару монет в стакан. Эти деньги идут на покупку чая, кофе, оплату помещения. Нет денег — не беда, никто не проверяет и не следит, кто сколько жертвует. Все понимают, что алкоголизм и отсутствие денег идут рука об руку. Наше сообщество объединяет непрофессионалов. Вы не встретите на собраниях врачей-наркологов, если только они сами не пришли за помощью. Члены АА открыли для себя способ сохранять трезвость, признавая себя больными. Оставаясь трезвыми, мы ориентируемся на успешность в жизни без спиртного, решаем насущные проблемы, восстанавливаем потери, которые нанес нам алкоголизм, стараемся жить полноценной и счастливой жизнью в мире, где алкоголь больше не руководит нашими мыслями и поступками.

Частью этого способа являются регулярные встречи. Опытом эффективного сохранения трезвости, свободы от гнета зависимости мы готовы поделиться. В этом суть нашей программы. Мы делимся опытом. Человек, который сумел сохранить трезвость месяц, будучи хроническим алкоголиком и испытывая безумное желание выпить, может помочь советом и опытом тому, кто впервые оказался на нашей встрече. Тот, кто сумел остаться трезвым год, поделится опытом с тем, у кого месяц, — и так далее. Этот опыт за годы существования АА накапливается, аккумулируется и передается. Написаны книги с точными советами, что работает и эффективно для нас, а что опасно и не рекомендуется делать. Важно, чтобы несчастные, брошенные, безнадежные и отчаявшиеся знали — их ждут, им готовы помочь.

Ну, а найти нас очень просто. В Интернете или позвонив на горячую линию АА на русском языке. Телефон 055-2225551.