Страсти вокруг "Боярышника"

Бизнес вступился за "Настойку боярышника" и просит оставить ее без контроля. Да и помогут ли ограничительные и учетные меры в отношении спирта исключить употребление подобных веществ асоциальными личностями? Ведь массовые ограничения уже вводились, например, в ветеринарии запретили наркосодержащие препараты. От этого запрета было гораздо больше вреда, чем пользы. Не лучше ли отлавливать недобросовестных производителей, а не причесывать всех под одну гребенку?

Пятым следственным управлением ГСУ СК России в Новосибирске предъявлены обвинения семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей спиртосодержащими средствами в Иркутской области по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

С 16 по 27 декабря поступило 123 сообщения об отравлении жителей Иркутска метанолом и обнаружении тел погибших. 77 человек скончались, 16 пострадавших находятся в лечебных учреждениях.

По делу задержано 22 человека, семеро из них заключены под стражу, десять находятся под домашним арестом, четверо — под подпиской о невыезде.

Задержанный замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов помещен в больницу.

По делу проведено 154 осмотра, допрошено более 215 свидетелей, в том числе 98 потерпевших и их представителей. Произведено 18 обысков в местах реализации спиртосодержащей продукции и назначено более 120 экспертиз. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Ситуацию дл Pravda.Ru прокомментировал Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

— Бизнес-сообщество просит не принимать поспешных мер для контроля за рынком спиртосодержащих лекарств. Его позиция такова, что на одной чаше весов "Боярышник" и люди, пьющие то, что пить нельзя, а на другой — десятки отечественных компаний, которые производят настойки и растворы со спиртом. Власти хотят обязать производителей закупать оборудование для учета спирта, что скажется на ценах лекарств. Помогут ли такие ограничительные и учетные меры исключить употребление технических средств асоциальными личностями?

— Я думаю, не помогут. "Боярышник" пьют, по-моему, совсем уже опустившиеся или очень бедные люди. Потому что все профессиональные алкоголики давно перешли, как я понимаю, на самогонные аппараты, которые китайская промышленность поставляет нам в изобилии. Они позволяют перегнать черт знает из чего чистый спирт со вкусом виски, рома, с какими-то добавками, делать ликеры и т.д.

То есть для тех, кто регулярно употребляет алкоголь, наладить дома дешевое производство алкоголя несложно. Решение здесь уже есть. Это уничтожает перспективу у алкогольной промышленности в очень большой мере, у производителей крепких напитков в первую очередь. Почва из-под ног у них просто вырвана техническим прогрессом.

Точно так же, как электронные сигареты лишают перспектив обычные сигареты, и ничего с этим не сделать. Потому что уже не нужно покупать сигареты, произведенные промышленным путем, чтобы курить. И с алкоголем то же самое. Качественный алкоголь, понятно, приобретается в основном группой среднего класса.

Это не тот алкоголь, которым напиваются, который употребляется с целью регулярного нахождения в состоянии опьянения, от которого спиваются. Поэтому мера по закупке дорогостоящего оборудования, конечно, повысит цену спиртосодержащих жидкостей, лекарств и т.д.

Вообще, Россия — очень странная с точки зрения иностранцев. Купить чистый спирт в аптеке невозможно, но всюду продается дешевая водка по 200-250 рублей за бутылку. И есть еще самогонные аппараты, рынок которых никто не изучал.

Я считаю, что любые меры, которые повышают цену такого алкоголя для людей, у которых нет денег на дешевую, в принципе, водку из магазина и которые пьют "Боярышник" и стеклоомыватели, приведут к тому, что они, вполне возможно, начнут сдвигаться в сторону самогонных аппаратов. Только совсем уж опустившиеся алкоголики не смогут наладить на дому производство алкоголя.

— То есть это не решит проблему?

— Бороться нужно с пьянством. Вот против чего должна быть направлена всеми остриями политика министерства культуры. Пьянство необходимо высмеивать в фильмах, в комедиях - везде. Постыдные повсеместные явления — пьянство и наркомания — должны быть искоренены. Только тогда удастся заставить людей не употреблять эту дрянь.

Никакие меры повышения контроля, призванные загнать алкоголиков на рынок легальной водки, скорее всего, нужного эффекта не дадут. Потому что они будут искать способы получать алкоголь еще дешевле. И этот способ есть.

Технический прогресс превратил самогонный аппарат в привилегию мудрой деревенской бабушки, которая знает, какие пропорции нужно соблюсти, и в средство получения алкоголя для любого пьяницы. Любой пьяница сегодня может получить любое нужное ему количество алкоголя, если он не пожадничает, а заплатит три тысячи рублей и купит себе самогонный аппарат.

— Жидкость для ванн "Боярышник", которой отравились, и водку производители разливали из одной цистерны, добавив вместо этилового спирта, метиловый. А ограничения вводились ранее, например, в ветеринарии, когда запретили наркосодержащие препараты. От этого запрета было больше вреда, чем пользы. Не лучше ли отлавливать недобросовестных производителей, а не причесывать всех под одну гребенку?

— Тысячи людей ежегодно умирают от алкоголя. Поэтому я не представляю себе, как можно вообще побороть недобросовестных производителей. Только наказание. А наказаний никаких не было. По "Боярышнику" какие-то наказания, возможно, будут, но ведь есть и другие случаи, в том числе эта ситуация, когда метиловый спирт используется вместо этилового спирта для производства водки вполне лицензионной компанией.

Это делается, просто чтобы увеличить прибыль. И делается такое от безнаказанности. Есть акциз, есть вроде бы государственный контроль, но безнаказанность остается. Это серьезная проблема. Потому что можно травить людей и никакой ответственности за это не нести. Никто виноватого не найдет.

Поэтому, наверное, все-таки действительно нужны эти аппараты, которые будут проверять, что разлито по бутылкам: метиловый спирт или этиловый. И такое дорогостоящее оборудование действительно необходимо, чтобы изменить условия, когда никто никого не наказывает.

Тысячи людей ежегодно погибают от отравления алкоголем, и никто никого не наказывает. Мы не слышим о громких делах, ничего этого нет. Бизнес процветает. Нелегальная и легальная торговля алкоголем, торговля самогонными аппаратами — все это процветает. Просто рынок немножко сузился, и началась борьба, началось обострение на нем.

Государство вмешалось, пытаясь поддержать одних против других, но это ничего не меняет в жизни людей и всей страны. Как пили, так и пьют. Пьянство жуткое. Единственное, что его не видно в средних слоях российского общества, новый средний класс, в основном, непьющий. В Москве, в Московской области, в крупных городах пьянства гораздо меньше.

— Там пробежки по утрам, йогурты…

— И йогурты разные. Может быть, они курят электронные сигареты, но пьянства такого нет. Это хорошо видно на каждые новогодние праздники. Я живу в городе, где в старых кварталах постоянно ходят какие-то средних лет и молодые люди, опущенные, спившиеся мужчины, а в новых кварталах таких людей нет. Там у людей другие жизненные интересы.

— В соцсетях предлагают приравнять производство поддельного алкоголя к покушению на убийство. Можно было бы эту статью в данном случае применять?

— Очень грозно, но тоже ничего не изменит. А как быть с людьми, которые напиваются и ходят по улице в таком состоянии? Их к кому приравнивать? В условиях поощрения алкоголизма, признания его нормальным явлением от этого будет мало пользы. С пьянством нужно бороться.

Ведь что в голове творится у покупателей "Боярышника"? Как вообще это возможно? Это уже не имеет отношения к культуре застолья, это просто жуткая форма употребления алкоголя. Алкоголь должен быстрей попасть в кровь, а потом в мозг — вот и вся цель. При такой постановке задачи ничего не получится, будут пить всякую дрянь. Пахнет спиртом — и хорошо, выпили…

На государстве лежит ответственность за эту ситуацию, потому что оно пытается заработать на пьяницах и отсечь тех, кто их травит. Действительно, нехорошо травить алкоголиков, когда они приносят такие отличные деньги компаниям, производящим спиртное. Есть добросовестные компании, которые пичкают этим ядом людей, и они при этом 10-20 лет проживают.

А есть недобросовестные, которые одну бутылочку "Боярышника" продали, и все — потребитель погиб. Какая потеря для рынка! А что собой представляет этот человек, какая это трагедия - это никого не интересует. Самое главное — какая трагедия для экономики. Но пьющий рабочий класс — это катастрофа для экономики, для промышленности, для торговли, для всего. Это катастрофа. Ведь это не пригодные ни для чего люди.

— Цинично получается…

— А между прочим, многие работодатели, некоторых я лично знаю, говорят так: мы нанимаем таджиков, узбеков, а русских не берем, потому что они пьют, они нам не нужны. Один раз напился, сразу рассчитали. На их место берут тех, кто не пьет. С этим связаны еще и жизненные трагедии. Урон экономике и обществу не ограничивается тем, что потравилось 70 человек.

Проблема гораздо серьезнее. И в корне этой проблемы желание дальше зарабатывать на алкоголиках так, чтобы они оставались при этом живыми. Алкоголик не должен умирать сразу после того, как ему алкоголь попал в голову, потому что он полезен как потребитель. А то, что за этим стоит трагедия, в том числе семейная трагедия, дети, которые видят этих родителей, власть и бизнес не волнует.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил Юрий Кондратьев