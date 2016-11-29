Роскомнадзор составил единый образец письма для Деда Мороза и опубликовал его на своей странице "ВКонтакте". Ведомство приняло такое решение после того как заблокировало целый ряд сайтов, на которых также были выложены примеры писем для новогоднего волшебника.
Напомним, всего было заблокировано около 70 сайтов с письмами Деду Морозу. Под санкции попали только ресурсы, на которых были указаны персональные данные детей. Как оценить инициативу Роскомнадзора? Неужели письма Деду Морозу, которые писали еще наши бабушки и прабабушки, превратятся в стандартные онлайн-заказы? Об этом Pravda. Ru поговорила с экспертами.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский считает, что в ведомстве просто проявили свою изобретательность и составили шаблон, но писать всех под копирку не заставляют.
— Это выглядит как, простите, заказ в онлайн магазине. Шаблон носит обязательный или рекомендательный характер?
— Мы связываемся с владельцами сайтов, просим их удалить персональные данные детей. Если они идут на это, то, естественно, никакой блокировке мы их не подвергаем. И российские сайты уже все это сделали. С иностранными сложнее, потому что они не реагируют пока на наши уведомления, большинство из них пока не реагирует. Но я надеюсь, что они тоже удалят персональные данные, и блокировки никакой не будет.
— С идеей защиты детей никто не спорит, но Роскомнадзор уже начали упрекать в том, что теперь под предлогом защиты придется составлять письма по шаблону… ни шага влево, ни шага вправо. Только вставлять имя, возраст и что подарить.
— Конечно. Мы просто проявили свою творческую составляющую и написали этот шаблон: исключили из него персональные данные и все. Конечно же, мы не просим писать одинаковые письма под копирку, мы просим не указывать свои персональные данные, и чтобы родители следили за тем, какие тексты отправляют дети на различные сайты. А также — какая персональная информация там содержится, будь то адрес, фамилия, отчество, номера телефонов школ и т. п. То есть вся эта информация, попадая в открытый доступ, может легко стать достоянием маркетологов, и вас засыплют назойливой рекламой. Но это на самом деле не самое страшное, что может случиться с этой вашей личной информацией. Например, разные виды злоумышленников, мошенников могут натолкнуться на эту персональную информацию детей и начать свои манипуляции для того, чтобы выманить из родителей деньги.
То есть наш основной призыв заключается в том, чтобы дети писали Деду Морозу, но ни в коем случае не оставляли свою персональную информацию. Мы просто пытаемся донести это различными способами. В том числе, мы придумали такой способ, как шаблон письма. Ни в коем случае мы не призываем писать под копирку эти письма. Проявляйте, пожалуйста, свою творческую фантазию, но будьте аккуратны с вашей персональной информацией. Вот наш мессидж, который мы посылаем детям. И не столько даже детям, сколько их родителям, которые, безусловно, должны следить за тем, что пишут их отпрыски в открытом доступе на различных сайтах.
Директор Московской усадьбы Деда Мороза Александр Попиашвили тоже не видит ничего плохого в шаблонах.
— Ваше мнение на этот счет?
— Я ничего не вижу плохого в шаблонах, потому что в принципе Дедушка Мороз всегда детям желает примерно одинаковое: главное, чтобы был мир в стране, мир в доме, чтобы все были живы-здоровы, чтобы мальчики и девочки были добрыми, хорошими, совершали замечательные поступки.
В общем-то мы эту практику применяем и у себя: у нас тоже достаточно шаблонизированы ответы детишкам. Письма очень разные. Ведь есть письма чисто потребительские, когда дети чуть ли не требуют у Деда Мороза того-то, сего-то, есть письма социальные, есть письма добрые, в которых дети ничего не просят, а просто желают, чтобы папа в семью вернулся, или чтобы папа работу нашел, или чтобы у мамы все было хорошо. К таким вопросам мы подходим дифференцировано.
Мы отбираем лучшие письма Деду Морозу и в феврале проводим встречу с детьми, с авторами этих лучших писем. Мы даже делали такую вещь, когда в ответ на особенно остросоциальные письма мы сами и с привлечением заинтересованных лиц собирали какие-то подарки, отправляли детям.
То есть ситуации везде разные, каждый раз разные. А если дети ждут письма от Деда Мороза, пусть оно и будет шаблонное, но ребенок его прочтет, увидит. Поэтому я не вижу ничего в этом плохого. Конечно, плохо, что есть такие отрицательные персонажи, которые используют адреса и все остальное, но в жизни у нас везде есть черное, белое, хорошее, злое. Тут уже ничего не сделаешь.
— А ваш конкурс не пострадает от этого запрета, или вас не коснется, потому что на сайтах вам не пишут?
— Мы работаем только с Почтой России. В основном все наши несколько десятков тысяч писем, которые мы обрабатываем, в электронном виде не хранятся. База у нас составляется, поскольку это все подотчетно, на это используются бюджетные средства. Но эта база в интернете не вывешивается и хранится в стенах усадьбы. А электронных писем меньше приходит. Больше по-старинке пишут в конвертах.
— То есть, если у ребенка творческая искра, пусть пишет "дедовским методом"?
— Да, потому что они же не только письма пишут, они же и целые произведения искусства присылают по почте. Просто дети, если не считать потребительский момент, который очень часто присутствует, то дети хотят поделиться тем, что они могут, и тем, что они сделали доброго и хорошего. Это замечательно, это здорово.
— Страшно то, что топорные, фиксированные, шаблонные письма-заказы могут стать нормой для наших детей…
— Дети в любом случае пишут Деду Морозу. В Великий Устюг много писем приходит, значительно больше, чем к нам. Мы просто не в состоянии большой объем писем "переварить", потому что это достаточно затратное мероприятие. Но мы не отказываемся от этого, потому что дети в новогоднюю ночь ждут чуда и ждут от Деда Мороза какое-то послание, которое он напишет, и пусть это будет даже немножечко шаблонно, это не страшно.
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