Как правильно написать письмо Деду Морозу

Роскомнадзор составил единый образец письма для Деда Мороза и опубликовал его на своей странице "ВКонтакте". Ведомство приняло такое решение после того как заблокировало целый ряд сайтов, на которых также были выложены примеры писем для новогоднего волшебника.

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Напомним, всего было заблокировано около 70 сайтов с письмами Деду Морозу. Под санкции попали только ресурсы, на которых были указаны персональные данные детей. Как оценить инициативу Роскомнадзора? Неужели письма Деду Морозу, которые писали еще наши бабушки и прабабушки, превратятся в стандартные онлайн-заказы? Об этом Pravda. Ru поговорила с экспертами.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский считает, что в ведомстве просто проявили свою изобретательность и составили шаблон, но писать всех под копирку не заставляют.

— Это выглядит как, простите, заказ в онлайн магазине. Шаблон носит обязательный или рекомендательный характер?

— Мы связываемся с владельцами сайтов, просим их удалить персональные данные детей. Если они идут на это, то, естественно, никакой блокировке мы их не подвергаем. И российские сайты уже все это сделали. С иностранными сложнее, потому что они не реагируют пока на наши уведомления, большинство из них пока не реагирует. Но я надеюсь, что они тоже удалят персональные данные, и блокировки никакой не будет.

— С идеей защиты детей никто не спорит, но Роскомнадзор уже начали упрекать в том, что теперь под предлогом защиты придется составлять письма по шаблону… ни шага влево, ни шага вправо. Только вставлять имя, возраст и что подарить.

— Конечно. Мы просто проявили свою творческую составляющую и написали этот шаблон: исключили из него персональные данные и все. Конечно же, мы не просим писать одинаковые письма под копирку, мы просим не указывать свои персональные данные, и чтобы родители следили за тем, какие тексты отправляют дети на различные сайты. А также — какая персональная информация там содержится, будь то адрес, фамилия, отчество, номера телефонов школ и т. п. То есть вся эта информация, попадая в открытый доступ, может легко стать достоянием маркетологов, и вас засыплют назойливой рекламой. Но это на самом деле не самое страшное, что может случиться с этой вашей личной информацией. Например, разные виды злоумышленников, мошенников могут натолкнуться на эту персональную информацию детей и начать свои манипуляции для того, чтобы выманить из родителей деньги.

То есть наш основной призыв заключается в том, чтобы дети писали Деду Морозу, но ни в коем случае не оставляли свою персональную информацию. Мы просто пытаемся донести это различными способами. В том числе, мы придумали такой способ, как шаблон письма. Ни в коем случае мы не призываем писать под копирку эти письма. Проявляйте, пожалуйста, свою творческую фантазию, но будьте аккуратны с вашей персональной информацией. Вот наш мессидж, который мы посылаем детям. И не столько даже детям, сколько их родителям, которые, безусловно, должны следить за тем, что пишут их отпрыски в открытом доступе на различных сайтах.

Директор Московской усадьбы Деда Мороза Александр Попиашвили тоже не видит ничего плохого в шаблонах.

— Ваше мнение на этот счет?

— Я ничего не вижу плохого в шаблонах, потому что в принципе Дедушка Мороз всегда детям желает примерно одинаковое: главное, чтобы был мир в стране, мир в доме, чтобы все были живы-здоровы, чтобы мальчики и девочки были добрыми, хорошими, совершали замечательные поступки.

В общем-то мы эту практику применяем и у себя: у нас тоже достаточно шаблонизированы ответы детишкам. Письма очень разные. Ведь есть письма чисто потребительские, когда дети чуть ли не требуют у Деда Мороза того-то, сего-то, есть письма социальные, есть письма добрые, в которых дети ничего не просят, а просто желают, чтобы папа в семью вернулся, или чтобы папа работу нашел, или чтобы у мамы все было хорошо. К таким вопросам мы подходим дифференцировано.

Мы отбираем лучшие письма Деду Морозу и в феврале проводим встречу с детьми, с авторами этих лучших писем. Мы даже делали такую вещь, когда в ответ на особенно остросоциальные письма мы сами и с привлечением заинтересованных лиц собирали какие-то подарки, отправляли детям.

То есть ситуации везде разные, каждый раз разные. А если дети ждут письма от Деда Мороза, пусть оно и будет шаблонное, но ребенок его прочтет, увидит. Поэтому я не вижу ничего в этом плохого. Конечно, плохо, что есть такие отрицательные персонажи, которые используют адреса и все остальное, но в жизни у нас везде есть черное, белое, хорошее, злое. Тут уже ничего не сделаешь.

— А ваш конкурс не пострадает от этого запрета, или вас не коснется, потому что на сайтах вам не пишут?

— Мы работаем только с Почтой России. В основном все наши несколько десятков тысяч писем, которые мы обрабатываем, в электронном виде не хранятся. База у нас составляется, поскольку это все подотчетно, на это используются бюджетные средства. Но эта база в интернете не вывешивается и хранится в стенах усадьбы. А электронных писем меньше приходит. Больше по-старинке пишут в конвертах.

— То есть, если у ребенка творческая искра, пусть пишет "дедовским методом"?

— Да, потому что они же не только письма пишут, они же и целые произведения искусства присылают по почте. Просто дети, если не считать потребительский момент, который очень часто присутствует, то дети хотят поделиться тем, что они могут, и тем, что они сделали доброго и хорошего. Это замечательно, это здорово.

— Страшно то, что топорные, фиксированные, шаблонные письма-заказы могут стать нормой для наших детей…

— Дети в любом случае пишут Деду Морозу. В Великий Устюг много писем приходит, значительно больше, чем к нам. Мы просто не в состоянии большой объем писем "переварить", потому что это достаточно затратное мероприятие. Но мы не отказываемся от этого, потому что дети в новогоднюю ночь ждут чуда и ждут от Деда Мороза какое-то послание, которое он напишет, и пусть это будет даже немножечко шаблонно, это не страшно.