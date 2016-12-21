Эксперимент педофилов: Новаторство и господдержка

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Консерваторы не правы, когда хотят оставить все, как есть. Изменения нужны, но не всякие новшества допустимы. О недавнем прошлом и нынешней ситуации с педофилией на Западе вопиют все неравнодушные. Так, сенат Берлина в 19703–1980-е годы был осведомлен, что бездомных детей и подростков отдавали под опеку мужчин, ранее судимых за педофилию.

Об этом общественность Евросоюза узнала из недавнего исследования немецкого политолога Терезы Нентвиг (Teresa Nentwig) "Die Unterstützung pädosexueller bzw. päderastischer Interessen durch die Berliner Senatsverwaltung am Beispiel eines Experiments von Helmut Kentler" (дословно: "Поддержка сенатом Берлина интересов педофилов или педерастов на примере эксперимента Хельмута Кентлера"). Собранный материал дает наглядное представление о нравах в ФРГ 1970-х и 1980-х годов.

Берлинское руководство "назначало опекунами мужчин, имевших судимости за сексуальные контакты с несовершеннолетними. Дети и подростки, до того жившие на улице, должны были отдаваться (в оригинале Gegenleistung — дословно "оказывать ответную услугу") за теплую постель, горячую еду и чистое белье, вступая в сексуальные отношения со своими опекунами", — цитирует Sputnik Deutschland Терезу Нентвиг.

Инициатором "педофильского эксперимента" был психолог и профессор педагогики Ганноверского университета Хельмут Кентлер, один из лоббистов сексуального образования в школах ФРГ. К слову, сам он был открытым гомосексуалистом и имел троих приемных детей, все трое были мальчиками. Причем в 1981 году он так и обосновывал свой эксперимент: у опекунов должна быть причина заботиться об этих беспризорных подростках, и такой причиной может быть сексуальный интерес. И сенат ФРГ с его доводами согласился. Разумеется, не потому что состоял из одних извращенцев, а потому что Кентлер предлагал дешевых способ социализации беспризорников. Интересы состоятельных педофилов оказались для властей ФРГ весомее, чем права бездомных детей.

Пожалуй, самое удивительное здесь то, что государства с подобной недавней историей (типа США, где последнее линчевание негра произошло в 1981 году, а расизм до сих пор является ходовым явлением) претендуют на некий моральный авторитет по отношению к нашей стране.

Полноценному расследованию всех преступлений против несовершеннолетних беспризорников мешает два обстоятельства. Первое — субъективный фактор. Сами выросшие юнцы не склонны к откровенности, даже несмотря на то, что к этому делу подключились церковники. Кроме того, часть документов попросту испарилась. Второе — с позволения сказать, "объективное". Архивные документы становятся доступными по истечении определенного времени, но инициативы по сокращению этого срока были отклонены по причине "защиты персональной информации" (Schutz von Persönlichkeitsrechten). Но львиная доля архивных документов еще не изучена и ждет своего часа.

Госпоже Нентвиг однако удалось определить круг лиц, причастных к выделению финансовых средств на реализацию проекта профессора Кентлера. Один из четырех наиболее вероятных кандидатов среди потакавшим явным педофилам политиков, по мнению Нентвиг, — ныне покойная социал-демократка Ильза Райхель-Косс (Ilse Reichel-Koß), которая с 1971 по 1981 год была сенатором от Берлина по вопросам семейной и молодежной политики, а также спорта (Senatorin für Familie, Jugend und Sport in Berlin). Сенаторша и экспериментатор были неплохо знакомы друг с другом по совместной работе в различных рабочих кружках и молодежных группах. Сам Кентлер умер в 2008-м и до сих пор считается многими выдающимся просветителем.

Нентвиг увязывает радость от "педофильского эксперимента" с породившим его временем. 1960-е годы на Западе были отмечены либерализмом в сексуальной сфере. Произошла так называемая сексуальная революция, которая отбросила прочь христианские идеалы семьи и брака. Теория Кентлера упала на благодатную почву и дала свои дурно пахнущие ростки. Напрасно думать, что подобное не повторится и навсегда канет в Лету. Умные люди придерживаются мнения, что за свободу необходимо ежедневно бороться. Просто потому, что нет раз и навсегда данной свободы. Одни педофилы сдохли, но появилось поколение новых. Не будем голословными и обратимся к свежим фактам.

В последних числах ноября 2016 года немецкое издание Die Welt, со ссылкой на вице-шефа норвежской полиции Гуннара Флойстада (Gunnar Floystad), сообщило, что на западе Норвегии была арестована группа, состоящая из 20 педофилов.

Против еще 31 человека из разных регионов страны возбуждены уголовные дела. По норвежским законам обвиняемым может грозить до 15 лет тюрьмы. Во время изучения 150 терабайт фото- и видеоматериалов, а также чатов, попавших в руки сыщиков, выяснилось: извращенцы не только насиловали детей, но и заставляли их совокупляться с животными. Происходящее снималось на видео, а ролики выкладывались через частную сеть, так называемую Dark Net. Полицейские Норвегии не впервые сталкиваются с подобным преступлением, вот только в прошлом речь шла о единичных случаях.

Учитывая количество подозреваемых этого резонансного дела, это самое масштабное преступление за всю историю уголовного розыска Норвегии. По информации немецкой Die Welt, среди подозреваемых большинство лиц с высшим образованием. Среди них есть адвокаты, политики, один педагог и один полицейский. Некоторые дегенераты не гнушались насиловать грудных детей; один из подозреваемых признался, что изнасиловал собственного ребенка. Другой раскаялся в изнасиловании новорожденного, объяснив это тем, что на момент сексуального контакта его жена была беременна.

Наши западные коллеги открыто пишут об этих и других вопиющих случаях изнасилования детей и подростков. Педофилия в странах ЕС жестко преследуется, но… Официальные СМИ очень и очень осторожно пишут и говорят о надругательстве над детьми, в коих замешаны (или подозреваются) беженцы. Попытки переложить ответственность за собственные преступления на пришлых людей случались и ранее. В ГДР этим занимались по отношению к военнослужащим Советской армии. В ФРГ в этом обвиняли американских вояк.

Как видно из исследования, а лучше сказать, расследования Терезы Нентвиг, политики — особенно либерального толка — пускай искренне, но зачастую поступают подобно головотяпам. Благо бы тяпали свои дурные головы, но эти господа и дамы пришли по наши с вами души, а еще за нашими чадами. "Либерастия" — это не партийная принадлежность, а состояние протухшего мозга.