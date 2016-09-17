Ванга — женщина создавшая свою судьбу

Болгарская предсказательница Ванга скончалась 20 лет назад, но интерес к ней в России по-прежнему высок. Если верить Google, за последние три месяца число ссылок по слову "Ванга" в регионе поиска "Россия", на несколько страниц больше, чем по слову "Vanga" во всем остальном мире вместе взятом. Ванга не предсказала нейропрограммирование (способность двигать предметы силой мысли посредством программы) и Skype, электронные библиотеки и ховерборды. Точно также, как она не предсказала приезжавшим к ней советским руководителям, что США благополучно переживут кризисы перепроизводства (преобладание товарной массы над покупательной способностью), гася их колоссальными эмиссиями, кредитами и регулированием. Ее пророчества о Третьей мировой войне и гибели Европы (если они, конечно, не были ей приписаны), уже не сбылись. И если мы хотим узнать о будущем — о том, что скоро люди будут жить гораздо дольше ста лет, о дополненной реальности, о городском транспорте без водителей, — гораздо проще узнать о нем у ученых.

Но давайте сначала зададимся вопросом: а много ли мы знаем слепых знаменитостей? Гомер, по мнению литературоведов, вопреки легенде не был слеп — для этого он слишком виртуозно оперировал цветом, — слепые не придумывают метафоры "седое железо". Кто еще? Президент общества "Знание", доктор философских наук, депутат от КПРФ Олег Смолин. Еще — выпускник Загорского детского дома-интерната Александр Суворов. Будучи слепоглухонемым, он защитил докторскую диссертацию по психологии.

Ванга ослепла в 12 лет, в 1923 году. В 1925 году она была направлена в сербский Дом слепых, где ее научили готовить еду, вязать и читать по азбуке Брайля. Там она познакомилась со слепым молодым человеком, за которого собиралась выйти замуж. Но вместо этого ей пришлось вернуться домой — стало некому ухаживать за ее младшими братьями и сестрой. Какая судьба ждала женщину, обреченную на слепоту, в те далекие годы? Роль обузы и обслуги. И требовались незаурядные способности, чтобы стать кем-то еще сверх этого.

Ванга "не кончала академий", и ее пророчества в основном просты: о личной жизни, о детях. На протяжении последних семи лет жизни болгарской прорицательницы, переводчиком русского языка при ней состоял Стоян Петров. Он согласился рассказать о ней в интервью Pravda.Ru. "Она никогда не говорила ничего злого", — сказал он.

— О чем в основном спрашивали Вангу?

— К ней человек попадал по двум причинам: либо кто-то из знакомых вас туда приводил, либо у вас были серьезные проблемы. Знакомые меня привели к ней просто так. Как все люди, которые там бывали, я очень волновался, будучи при этом абсолютно неверующим человеком. Никогда не верил, некрещеным был. Тогда мне был 31 год. Я пришел к ней из простого любопытства. Ванга меня ошеломила, потому что рассказала об одном эпизоде из моего детства, о котором знала только моя мама и какой-то близкий родственник. Назвала имя человека, некого Димитра, на которого я, когда был маленький, очень сильно был похож. После этого она начала рассказывать другие факты из моей жизни, о которых никто никаким образом не мог знать.

— Ванга неоднократно удивляла приходивших к ней людей тем, что рассказывала эпизоды из жизни, о которых знал узкий круг людей.

— Абсолютно верно. Она находила такой эпизод в жизни, чтобы человек ей поверил. Она всегда пыталась чем-то помочь людям.

— Ванга общалась через переводчика или понимала иностранца на языке, которого не знала?

— Такое бывало только по отношению к русским, но случалось и с другими. Русский язык близкий к болгарскому. Ванга меня выбрала как переводчика после первой встречи. Она сказала: "Стояну я доверяю". Когда ей говорили, что будет какой-то высокопоставленный человек из России, она звала меня. Я не буду ничего придумывать, а буду рассказывать только о том, что слышал, видел или у меня записано на пленке.

— Иногда аудиопленка и вообще техника отказывала?

— Было такое у нас с Сережей Медведевым, когда мы в 1995 году снимали документальную картину "Мир видимый и невидимый".

— Какие эпизоды и чем вам запомнились больше всего?

— Во-первых, Ванга очень редко называла даты. Чтобы Ванга сказала, что в 2016 году что-то будет — такого не было. Вот конкретный пример. "Скажите, будет ли в 2000-м году потоп?" Ответ: "Никакого потопа не будет, но вы загрязняете Землю. У вас появятся потом наводнения, новые болезни". Эти её слова записаны на пленке. "Скажите, будет ли война?" "Нет, будут локальные конфликты, но придет время и все руководители сядут за круглый стол, чтобы договориться". Тетушка — очень сильный феномен. Я не помню ни одного случая, когда она кому-то посоветовала мстить, кого-то уволить с работы или наказать. Все у нее было направлено на добро.

— Стоян, что-то изменилось в вашей жизни после тесного общения с Вангой?

— Я крестился. Пошел в церковь в Москве на Воробьевых Горах. Святая Троица — церковь есть такая, где я крестился. Встреча с Вангой не случайная. Я учился на инженера, потом окончил в Москве экономический факультет. Я поверил, что есть другой мир, что нужно верить, что действительно есть высший разум. Я не могу разделить веру и Вангу. Для меня они как-то связаны, она очень помогла людям верить в Бога православного.

— Вы часто переводили известным персонам из России и из Советского Союза. Могли бы рассказать об этом?

— Я созвонился с Кирсаном Николаевичем Илюмжиновым, которому переводил несколько раз. Впервые перед тем, как его избрали президентом Калмыкии. Ванга ему сказала, что он будет два раза президентом. Нет неправильных предсказаний, есть неправильные толкования. Потом Илюмжинова избрали президентом шахматной федерации. В таких разговорах она говорила очень интересные вещи. Допустим, в чем смысл человеческой жизни? Она сказала: "Делайте добро! Сделав зло, ждите его обратно". Плохие дела очень быстро возвращаются. Был такой вопрос: "Сколько денег человек должен иметь, чтобы хорошо жить?" Она не отрицала, что у человека должен быть хороший заработок, чтоб он кормил семью, учил детей и чтобы немножко осталось попутешествовать. Этого абсолютно достаточно человеку, чтобы счастливо жить и работать. Говорила, что самая плохая болезнь — отчаяние, потому что оно разъедает нас изнутри.

— Насколько Ванга была религиозной?

— Очень сильно верила. Говорила, что Христос единственный, который был на кресте распят.

— Случалось ли, что Ванге категорически не нравились приходившие к ней люди?

— Да, были очень высокопоставленные люди из Болгарии и России. Они все живы, и я не хочу их называть. Вся жизнь Ванги — доказательство того, что все люди одинаковы перед Богом. Ничто не могло ее заставить принять человека только из-за того, что он занимает какой-то высокий пост. Был один высокопоставленный чиновник, которому она ничего не сказала. Потом он 15 лет рассказывал, что Ванга обманщица. Вот пример. Мой папа — бывший военный. Лет 30 лет назад у часового на посту пропал автомат. Хорошего парня едва не отдали под трибунал. Пошли к тетушке Ванге. Она сказала, что караульный уснул, автомат упал в овраг, там и ищите. Автомат там и нашли! Так судьба человека провернулась на 180 градусов. Иначе был бы трибунал, тюрьма.

— Наверное вам смешно читать некоторые предсказания, будто бы сделанные Вангой?

— Я нормально отношусь к тому, что некоторые ищут сенсацию, хотят заработать. В таком мире мы живем. Очень много придумано. Да, она говорила про Сирию. Это я слышал. Надо очень осторожно относиться к Сирии, потому что там завязана судьба Земли. Там надо решать все вопросы очень внимательно. Сейчас этот вопрос решают правильно с помощью России. Я ничего страшного никогда от нее не слышал. Она предупреждала: "Давайте жить дружно! Ребята, вы все мои дети, помогайте друг другу, потому что Земля непростая планета. Если мы к ней не относимся как к живому существу, она все это нам вернет". Потусторонний мир — интересная вещь. В 1976 году был один феномен. Один профессор долгое время общался с Вангой, изучал как к ней приходят видения. Она ему сказала: "Сижу, приходит голос, он мне все рассказывает, а когда мертвые появляются, голос умолкает, и тогда мертвые разговаривают".

— Ванга — истинная ясновидящая, либо это выдуманный феномен, в котором нуждаются обычные люди и в котором заинтересованы государственные, разведывательное и прочие структуры?

— Вопрос чрезвычайно важный, чрезвычайно интересный. Ванга помогала людям. Эта женщина сделала очень много добра. Может быть, не все у нее получалось. Есть теория вероятности, и вероятность у нее не стопроцентная, но очень многим, а это тысячи людей, она помогла. Насчет здоровья, будущего, насчет как жить, с кем-то общаться, где оперироваться. Она несла очень много добра в нашу жизнь. К ней приходили люди, которым никто до нее не мог помочь, а Ванга, если и не вылечивала совсем, то состояние намного улучшала. На этом была основана популярность Ванги. Обычная болгарская бабушка, или молодая женщина когда-то была, которая старалась помочь. Люди воспринимают ее как святую.

— Прошло 20 лет после ухода из жизни Ванги. Снится ли она вам?

— Иногда я как будто с ней мысленно разговариваю. Не во сне, а наяву. Сел перед компьютером, о чем-то задумался, и вот идет такое… Я будто бы боюсь в это поверить, сам себе не верю, чисто по-человечески сомневаюсь. Но там, когда что-то есть конкретное, она, конечно, мне помогает.

Беседовал и подготовил к публикации Игорь Буккер