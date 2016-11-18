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Автор Кирилл Горшенин

Анатолий Александров: Академик глазами студента

Наука и техника » Полезно знать

Основатель ядерной энергетики, академик АН СССР и один из самых видных ученых XX века Анатолий Александров стал героем книги из серии "Великие умы России". Это проект журфака МГУ. Биографии ученых, чьи открытия до сих пор определяют развитие человечества, писали и опытные преподаватели, и студенты. Pravda.Ru публикует интервью с авторами этих книг.

атомная бомба

Работа студентки IV курса факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Анастасии Самойленко стала в серии "Великие умы России" первой, написанной начинающим журналистом. Ее взгляд на судьбу великого ученого показался редакции небезынтересным. 

— Как вы считаете, почему Александрова действительно можно назвать "Великим умом России"?

— Александрова можно включить в список величайших ученых России по многим причинам. Во-первых, этот человек обладал невероятной интеллектуальной свободой и смелостью — он не побоялся включиться в работу над совершенно новой областью, которая не входила в сферу его научных интересов. Анатолий Петрович всю жизнь серьезно занимался полимерами, был создателем уникальной технологии размагничивания, которая спасла жизни многим во время ВОВ. А тут, раз — и по просьбе давнего друга Игоря Васильевича Курчатова в зрелом возрасте (около 40 лет) пришлось заниматься реакторами.

Во-вторых, Александров был невероятно работоспособным и креативным — помимо реакторов, он руководил разработками атомных подлодок и ледоколов.

И, конечно, Александров как организатор науки: его время на посту президента Академии наук было и сложным (Сахаров, Чернобыльская авария), и необычайно интересным (встречи с Кеннеди, выступления без бумажки на съезде ЦК, поездки по всей стране).

— Среди всех научных достижений Александрова, какое, на ваш взгляд, самое важное?

— Безусловно, если оценивать его достижения с исторической точки зрения (с научной я попросту считаю себя не вправе оценивать), то это участие в атомном проекте. Работая над разделением изотопов, Курчатов и его команда на каком-то этапе зашли в тупик. Одним из самых сложных участков была наработка редких изотопов урана и плутония, которые могут вступать в ядерную цепную реакцию и, следовательно, использоваться в качестве заряда атомной бомбы. В природе их попросту не существует, а Александров предложил усовершенствованную конструкцию реактора, на котором происходило разделение изотопов и решил эту проблему.

Надо понимать, в каких условиях шла работа над бомбой. Страна, которая только что вышла из страшной войны, практически с нуля наладила высокотехнологичное наукоемкое производство. По сути, была создана новая промышленная отрасль. У американцев уже было атомное оружие, которое могло уничтожить сотни тысяч человек за секунду, и они это доказали в Хиросиме и Нагасаки — вот был человек, и за доли секунды он просто исчез. Вы можете представить, насколько это страшно? Не зря атомное оружие называют еще и оружием сдерживания, потому что когда кто-то обладает монополией в этом вопросе, остальным нельзя чувствовать себя в безопасности. И те ученые, которые участвовали в Атомном проекте СССР, предотвратили страшный мировой кризис.

— Александров — один из "отцов" советской ядерной физики, вместе с Курчатовым он участвовал в разработке атомной бомбы. Как вы считаете, с этической точки зрения, такая область науки помогает или вредит человечеству?

— Атомная энергия — это в первую очередь энергия. И от того, у кого она в руках, кто ей распоряжается и как он это делает, зависит то, как она будет служить людям - во зло или во благо. Это зеркало, в которое мы смотримся, и видим мы там только собственное отражение.

Атом — это не только бомбы, которые разрушают все на своем пути. Это еще и электричество у тебя дома, это источник колоссальной энергии, которую можно использовать в мирных целях, это и радиомедицина. Словом, открытие энергии атома произошло — это часть научного прогресса, это движение вперед. Я согласна с тем, что поначалу человечество не сумело ей правильно распорядиться — это привело к непоправимым катастрофам. И ядерное оружие — одно из самых страшных явлений в нашем мире. Но мы же не считаем огонь неэтичным, потому что можем обжечься — огонь дает тепло и энергию. Деление ядра тоже дает энергию, колоссальную, — и нужна колоссальная ответственность, чтобы с ней справиться.

— Рассказ о великих предполагает подробное описание их жизненного пути, их становления как личности. Какие моменты биографии человека, о котором вы писали, вы особо выделяете для себя? Что затронуло лично вас?

— Герой моей книги, киевский мальчик Толя, который переехал в Ленинград, стал учеником Абрама Иоффе и превратился в великого ученого благодаря таланту, труду и упорству. Александров был невероятно артистичным, ироничным, любил и сам пошутить, и над собой посмеяться.

Его жизненный путь был очень трудным: он пережил и Гражданскую, и Великую Отечественную войну, и Чернобыльскую катастрофу. Мальчиком Анатолий Петрович сражался на стороне Белой армии, получил Георгиевские кресты и чудом избежал расстрела. Его пожалела девушка — красноармейский комиссар.

Было сложно и в 1940-е, когда Александрову пришлось по приказу Берии встать во главе Института физпроблем вместо гонимого Петра Капицы. Анатолий Петрович настолько переживал, что даже решился разыграть опасную шутку - притвориться алкоголиком при Лаврентии Павловиче, чтобы избежать назначения. Но ведомство Берии обмануть было невозможно, и Александрову пришлось идти на эту работу.

Конечно же, Чернобыльская трагедия — колоссальное испытание для отца атомных реакторов. Анатолий Петрович из-за этого покинул пост президента Академии наук и переживал Чернобыль как личную трагедию.

Беседовал и подготовил к публикации


"Россию защищает только ядерное оружие"
Темы МГУ СССР физика атомное оружие Великие умы России Анатолий Александров
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