Космические булыжники атакуют Землю

С одной стороны, метеориты на Землю падали не раз, и катастрофы не случилось. С другой — художественные фильмы и предсказания конца света нагнетают обстановку. Так где же истина? Угроза катастрофического столкновения астероида с Землей существует? Правда ли, что это может привести к полному уничтожению человечества? Есть ли научные доказательства? Кто и как защитит планету? На эти и другие вопросы Pravda.Ru ответил генеральный директор Центра планетарной защиты, академик Международной академии исследований будущего (МАИБ), почетный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев.

Фото: AP

— Метеориты на Землю падали всю историю планеты, и глобальной катастрофы во всяком случае пока не случилось. Однако не только фантасты, но и многие серьезные ученые считают, что она все-таки не исключена. Анатолий Васильевич, насколько астероиды реально опасны для жизни на Земле?

— Да, конечно, опасность существует. Причем падение, скажем так, булыжника на Землю из космоса — это вполне рядовое явление. Например, если взять статистику за последние 20 лет наблюдений, на Землю свалилось порядка 500 болидов. Это объекты типа крупной глыбы размером от футбольного мяча до Челябинского метеорита, то есть до десятка метров.

Получается, в среднем примерно по 25 булыжников в год, где-то два раза в месяц. Среди них есть достаточно крупные объекты, но большинство из них все-таки очень маленькие. В основном они сгорают на высоте несколько десятков километров и опасности не представляют.

Тем не менее, объекты типа метеорита, упавшего в Челябинске, тоже не редкость. Буквально за последние годы в этом столетии за 15-16 лет уже было порядка шести таких довольно крупных случаев. Помимо Челябинска, еще у нас в тайге, в бассейне реки Витим, было падение довольно крупного объекта. Затем в горах Норвегии был довольно мощный взрыв. В Индии сгорела даже целая деревня. То есть происходят такие события, но они, по большому счету, тоже недостаточно большие и оказывают малое воздействие. К сожалению, мы не гарантированы от более крупных катастроф.

В частности, год назад нам очень крупно повезло. Дело в том, что 31 октября прошлого года, как раз на праздник Хэллоуин, относительно близко Земле, пролетел астероид, его так и назвали Хэллоуин. Его размер был 600 метров. И если бы, не дай Бог, такой астероид свалился на Землю, то масштабы катастрофы были бы колоссальными. Воронка от взрыва при падении была бы диаметром десять километров, глубиной — три километра, а зона поражения достигала бы 800 километров. Представьте, если бы это случилось в Европе, это было бы уничтожение такой страны, как Франция или Испания, по площади.

И не дай Бог, если бы это произошло в таких густонаселенных странах, как Китай или Индия. Число жертв было бы вообще колоссальным. Здесь есть еще такой настораживающий момент — этот астероид был открыт всего лишь за 20 дней до близкого пролета, то есть всего 20 дней у нас было в резерве.

Конечно, существующими технологиями, хотя они есть, мы предпринять ничего не могли бы, кроме эвакуации населения. Но можно представить проблемы сейчас в Европе, хотя там миллион беженцев всего, а если придется эвакуировать десятки, сотни миллионов населения в другие районы земного шара?… Это колоссальная проблема, их же нужно обеспечить и жильем, и питанием, и прочее, и прочее. Так что мы благополучно избежали этой катастрофы, но, к сожалению, она может произойти абсолютно в любой момент, потому что гарантированно и заблаговременно мы обнаружить подобные объекты пока не можем.

В этом плане показателен пример Челябинского метеорита. Мы не могли его обнаружить заранее, потому что он летел со стороны Солнца, а телескопы работают астрономически только на ночную сторону неба. Поэтому проблема есть, она реальна, и надо ей заниматься.

— А как удалось избежать столкновения Земли с Хэллоуином? Это было чистое везение?

— Да, удалось избежать, потому что просто было везение — он пролетел мимо. В любой момент подобный объект может столкнуться с нашей планетой.

— В новейшей истории нашей планеты, пожалуй, самым крупным и разрушительным метеоритом был Тунгусский? Что о нем известно?

— Тунгусский метеорит упал более 100 лет назад, в 1908 году. К счастью, он упал в сибирской тайге. Мощность взрыва была несколько десятков мегатонн. Оценки есть разные — от десяти до пятидесяти мегатонн. Это сравнимо с самой мощной атомной бомбой, которую взорвали в свое время в Советском Союзе.

И зона поражения была более двух тысяч квадратных километров, тайга была уничтожена, пожары там были, и прочее. Размер его составлял 50 метров примерно. По космическим масштабам это всего лишь песчинка, в общем-то. На самом деле, могут объекты падать, ой-ой-ой, насколько больше.

В истории были такие случаи, когда многокилометровые объекты падали. Это приводило практически к полному уничтожению биосферы, которая потом очень длительное время восстанавливалась уже в несколько другом виде.

— А что касается самих астероидов, комет - откуда они, каково их происхождение?

— Астрономы называют астероиды и кометы как бы отходами от строительства Солнечной системы. Из этого вещества — из пылевого облака вокруг Солнца — сформировались планеты в свое время. А остатки бродят до сих пор между планетами.

Также есть гипотеза, что между Марсом и Юпитером была планета Фаэтон. Эта планета распалась, возможно, от столкновения с другим сопоставимым небесным телом или по каким-то другим причинам. После чего образовался так называемый астероидный пояс. Там, действительно, мириады этих астероидов летают. Кроме того, поскольку их очень много, они также сталкиваются не только с планетами, но и друг с другом, соответственно, дробятся, в результате чего их количество увеличивается.

Сейчас возникла еще одна проблема в околоземном космическом пространстве. Многие космические аппараты, которые мы вывели на орбиту, прекратили существование, некоторые взорвались в итоге. Осколков много образовалось. Поэтому создана специальная служба, которая контролирует космическое пространство, чтобы избежать столкновения с орбитальной станцией и другими действующими аппаратами.

Количество этого космического мусора все возрастает и возрастает. Потому что эти осколки опять же сталкиваются друг с другом, и в итоге количество их растет. Так же, в общем-то, астероиды и кометные ядра со временем дробятся, они становятся меньше, но их число возрастает еще больше.

Беседовала Марина Архипова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев