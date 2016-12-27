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Автор Редакция рубрики "Наука"

Чтобы рыба не плавала кверху брюхом...

Наука и техника » Экология » Человек

— Юрий Александрович, вы занимаетесь разработкой методов, которые позволяют выявлять химические загрязнения. Расскажите, пожалуйста, на что направлены эти методы, как и где выявляются загрязнения?

Смог
Фото: Архив Pravda.Ru

— Прежде всего, конечно, это воды разного типа: пресные поверхностные воды, речные, озерные, морские, подземные воды. И, конечно, питьевая вода. Но, разумеется, нельзя оставлять без контроля воздух, пищевые продукты и пр. Задача состоит в том, чтобы вовремя обнаруживать загрязнения во всех объектах.

Для этой цели мы разрабатываем методы, по возможности точные, чувствительные и быстродействующие. А еще желательно и простые, дабы их можно было использовать не только в лабораториях, оснащенных дорогостоящим оборудованием, но вплоть до бытового уровня. Например, мы создаем такие устройства, которые позволяют человеку у себя на кухне проверить качество воды.

Дело в том, что загрязнения можно обнаружить двумя способами. Первый — когда видишь, что рыба плавает в реке вверх брюхом. Второй — это как раз наши методы. В частности, аналитический контроль над содержанием токсичных загрязняющих компонентов в воде и воздухе. Соответственно, это позволяет принять профилактические меры.

— Насколько актуальны исследования окружающей среды? Это в большей степени практическая проблема или пока все-таки научная?

— Конечно, дело в решении практических задач. Мы подошли к этой проблеме и последовательно ее решаем. Потому что случаи с плавающей вверх брюхом рыбой случались уже многократно.

Ситуация, кстати, постепенно улучшается, в том числе за счет своевременного применения средств контроля в достаточно широких масштабах. И я рад, что эти средства контроля создают специалисты по аналитической химии. Для этой цели наши разработки используются широко и достаточно эффективно. В том числе простейшие средства на бытовом уровне.

— Можете привести какой-нибудь пример использования таких средств?

— Конечно. На протяжении многих десятилетий известно средство для определения кислотности почв. Для этого делается просто водная вытяжка из почвы и простейшим способом с помощью бумажки вы определяете кислотность. Ее стоит проверить даже у себя на дачном участке, не говоря уже о совхозных полях.

Таких средств созданы уже многие сотни, они применяются в том числе в сельском хозяйстве для определения химических элементов, которые важны для жизнедеятельности растений — фосфора, калия, азота…

— А что опережает: загрязнение окружающей среды или борьба с загрязнением, очистка природы?

— Конечно, загрязнение идет быстрее.

— Пока этот процесс не удается взять под контроль?

— Средства создаются в значительной мере вдогонку и в соответствии с тем масштабом загрязнений, с которым мы сталкиваемся. Таков практический подход.

Но еще есть подход и чисто научный. Специалист, занимающийся аналитической химией, должен видеть наперед задачи, которые могут возникнуть в будущем, хотя сегодня они еще не стоят остро. Он создает средства, способные решать проблемы спустя какое-то время.

Это естественно для ученого — не только отвечать на потребности сегодняшнего дня, но и заглядывать вперед. Мы разрабатываем такие средства, которые, может быть, сегодня по своим характеристикам, по точности и чувствительности еще не востребованы, но они будут необходимы завтра. Так что тут подход осуществляется с двух сторон: происходит решение задач чисто практических, сегодняшних, а с другой стороны — решение научных задач, которые дадут эффект позднее.

— Возможно ли, что наращивание производства приведет к тому, что в конце концов человечество погибнет, отравившись и отравив всю планету? Или такая перспектива исключена?

— Такой перспективы нет. Все-таки научная и инженерная мысль работают, и многие проблемы, которые раньше казались фатальными, теперь успешно решаются. Вся история научно-технического прогресса об этом говорит. Сейчас уже многое делается по части контроля за окружающей средой именно с точки зрения химического состава.

Как насчет парниковых газов?

— Проблема парниковых газов, если говорить с точки зрения аналитической химии, имеет два аспекта. С одной стороны, мониторинг необходим непрерывный, а с другой — результаты такого анализа должны быть очень точными, потому что изменения содержания углекислого газа в атмосфере не такие уж большие. Обе эти задачи решаются вполне успешно. На протяжении уже довольно долгого времени определяется содержание углекислого газа — а это главный парниковый газ в атмосфере — с высокой точностью. Проблема концентрации углекислого газа, мне кажется, все же немного преувеличена.

А другие экологические проблемы чаще преувеличиваются или недооцениваются?

— Какие-то преувеличиваются, другие недооцениваются, а некоторые труднорешаемы. Скажем, в нашей стране есть Норильск, Кемерово и ряд других городов, где очень сильно загрязнен воздух, причем перманентно. Это происходит, потому что там работают крупные предприятия. Они, конечно, имеют очистные сооружения, но, к сожалению, недостаточно эффективные. Такова одна из нерешенных проблем.

Конечно, там тоже осуществляется контроль: мы знаем содержание вредных газов в Норильске, вокруг Норильского комбината. Но бороться с этим нелегко, потому что проекты оздоровления часто требуют очень больших вложений.

Возьмем пример Байкала. Слава Богу, сейчас закрыли комбинат в Байкальске, производящий целлюлозу, который загрязнял озеро. Там были построены очистные сооружения, по моим сведениям, примерно такой же стоимостью, как сам Байкальский комбинат. Это очень дорогостоящее дело. Проще было закрыть ЦБК, а не заниматься очисткой отходов. Так что иногда приходится применять и такие решительные хирургические меры.

— Если говорить только о нашей стране, какие проблемы вам кажутся наиболее остро стоящими?

— Прежде всего это чистота воздуха в ряде городов. Подобных городов, где нужно бороться за чистоту воздуха, около двух десятков.

— Такая борьба предполагает установку очистных сооружений на заводах или же там надо высаживать деревья, еще что-то делать?

— Коренное решение вопроса состоит даже не в строительстве очистных сооружений, а в изменении технологий, в использовании методов, не связанных с большим количеством выбросов в атмосферу. Это более радикальный путь, но не менее дорогостоящий, потому что изменение технологии — это новое оборудование, новые люди. Это непростое дело, поэтому решение таких задач растягивается на годы, иногда на десятилетия. Но в целом это происходит. Например, если говорить о загрязнении от выхлопных газов, ситуация в этой области сильно изменилась по сравнению с тем, что было. Если же говорить о каких-то простых и эффективных мерах, позволяющих улучшить экологическую ситуацию, необходим раздельный сбор и переработка мусора. Мы неизбежно к этому придем и чем скорее, тем лучше.

Беседовала Ольга Таболина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

Темы химия Байкал экология загрязнения
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