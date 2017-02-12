Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Наука и техника » Экология
Чаепития в Академии Эврика Непознанное Экология Технологии Полезно знать
Автор Юрий Носовский

Широкая американская улыбка — признак тупости?

Наука и техника » Экология » Человек

Вот уже почти 30 лет исполнилось знаменитой фразе известного российского сатирика Михаила Задорнова, звучащей рефреном в его репризах об американцах: "Они тупы-ые!". Все это время, правда, миниатюры пополняются новыми моментами — так что смотреть их где-нибудь на YouTube можно часами, скучно не будет. Одновременно практически столько же стенаний доморощенных западников — либеральной прессе: "Ах, ведь в США все на улицах сплошь улыбаются, не то что в этой угрюмой России!".

Широкая американская улыбка — признак тупости?
Фото: REX

Самое интересное, что обе вышеупомянутые точки зрения оказались в конечном счете совершенно обоснованными! И доказали это недавно сами же американские психологи, используя в качестве объектов исследования своих же сограждан, американцев.

Ученые из Университета Канзаса показывали добровольцам фотографии улыбающихся людей и просили сделать заключение о степени их профессионализма и ума, так сказать, "с первого взгляда". И получили шокирующие (во всяком случае, для живучего мифа о "пользе улыбок") результаты: те, кто улыбался более широко, казались наблюдателям гораздо более глупыми, нежели те, кто улыбался более сдержанно или не улыбался вообще.

Впрочем, авторы нашли возможность подсластить пилюлю даже и после таких изысканий. Дескать, широко улыбаться плохо лишь для лиц ответственных профессий — вроде врача или пилота пассажирского самолета, где глупость, так сказать, чревата особо тяжелыми последствиями. А если какая-нибудь секс-бомба рекламирует нижнее белье или гигиенические прокладки — так ее голливудская улыбка лишь добавит популярности этому товару у потребителей. И то правда: такую рекламу ведь не зря часто доверяют блондинкам, чей интеллект в массовом сознании считается несколько уступающим обладательницам волос другого цвета; так что и улыбка до ушей в подобной ситуации точно не помешает.

С другой стороны, если задуматься: а можно ли найти совсем уж безответственную профессию в нашей жизни? Разве что у "девушек с пониженной социальной ответственностью". Да еще девушки с вполне нормальной социальной ответственностью тоже могут "закосить под дурочку" — чтобы не спугнуть приглянувшегося парня перспективой получить слишком уж умную жену. А так — ответственность нужна везде. Глупый водитель лишь чуть менее опасен, чем глупый пилот авиалайнера. Не менее страшно доверить воспитание детей не очень умной няне, даже непрофессионализм судомойки на кухне ресторана или столовой может привести к тяжелым пищевым отравлениям из-за плохо вымытой посуды.

Не исключено, что мало-мальски умные американцы и до упомянутого в начале статьи открытия тоже интуитивно догадывались о вреде широких улыбок для своего профессионального имиджа — и не демонстрировали их ни на работе, ни тем более на этапе трудоустройства. Но это же работа, а основное распространение "американских улыбок" — улица. Что тоже объяснимо: ведь широко улыбаться в США учат с самого раннего детства.

Есть немного трагикомическая гипотеза: этот обычай пошел с тех времен, когда едва ли не каждый покоритель Дикого Запада ходил с револьвером Кольта на поясе. А поскольку вопрос выживания в случае схватки решался быстротой выхватывания оружия из кобуры и меткой стрельбой — нервы у всех были ни к черту. И даже хмурый вид встречного прохожего, не говоря уже о косом взгляде, могли спровоцировать какого-нибудь лихого ковбоя на профилактический выстрел в неулыбчивого человека. Отсюда якобы и пошла мода на широкие улыбки, демонстрирующие дружелюбие.

Что ж, данной исторической байке не откажешь в рациональном зерне. Однако, похоже, что с тех же давних времен сложился в мозгах американцев и другой стереотип: широкая улыбка является признаком глупости. Собственно говоря, стереотип этот как раз универсальный, присущий практически всему человечеству, потому что улыбка вообще-то является проявлением каких-то светлых чувств: радости, нежности, любви, желания повысить настроение. И обычно возникает как проявление эмоций в отношении тех, к кому мы действительно неравнодушны, будь то любимый человек, друзья или коллеги по работе. Как в песенке из "Карнавальной ночи": "Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек". Но чтобы проявлять такие чувства ко всем и постоянно, надо быть святым. А если то же самое демонстрируют люди, далекие не то что от святости, но и от постоянного радостного настроения, — это уже ненормально.

Интересно заметить, что россияне, попавшие на Запад, часто прельщаются всеобщей улыбчивостью американцев именно исходя из собственных, абсолютно правильных представлений о сути настоящей улыбки. Они привыкли, что дома им улыбаются только те, для кого они являются небезразличными, вот и принимают дежурные улыбки за искренние.

Но те же американцы отлично знают цену такой "искренности", потому и оценивают широкие улыбки в первую очередь как признак глупости. Об этом надо помнить нашим почитателям западного образа жизни — и не прельщаться дешевой мишурой, принимая ее за настоящую ценность.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Робин Уильямс: улыбка от Бога
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Мелонпан - японские булочки
Рецепты
Мелонпан - японские булочки
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Красота
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Комментарии
Актуальная аналитика
Практика
Прогноз на 2017 год от астролога
Мир
Донбасс и Сирия. Итоги для России
Человек
Широкая американская улыбка — признак тупости?
Читательский топ
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Ополченец Француз ответил на обвинения в убийстве Гиви
Сейчас читают
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е" Видео 
СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций
Мир
СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций Видео 
Наука и техника
Космонавты-смертники из СССР были на Луне - 27 сентября 2003 г.
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Белоруссия
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти Видео 
В феврале станут известны данные по сокращению нефтедобычи
Экономика
В феврале станут известны данные по сокращению нефтедобычи
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею

Работая над простыми детскими задачами на логику, школьница Валерия Мацокина из Анапы вывела теорему, с помощью которой можно выиграть в лотерею.

Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Кремль
Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса

Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Общество
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Мир
Forbes: Украина до смерти боится "Северного потока-2"
Общество
Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Саид Гафуров Донбасс и Сирия. Итоги для России Саид Гафуров Юрий Носовский Широкая американская улыбка — признак тупости? Юрий Носовский Антон Куликов Формула вечности: почему с нашими дорогами все время что-то не так Антон Куликов
Комментарии
Виктор Гольдмахер Премьер Британии снова пригрозила России ядерным ударом
Сергей Белобородов Экс-замглавы генштаба Украины скончался в своем кабинете
василий а. курочкин Премьер Британии снова пригрозила России ядерным ударом
василий а. курочкин Премьер Британии снова пригрозила России ядерным ударом
RussianVasya Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
Татьяна Спиридонова (Козлитина) Лженауку заставят выйти из сумрака
Sonia Son Украина оказалась в полном "трампе"
Вик Давыдов Россия и Белоруссия: конец дружбе?
Sonia Son Все больше россиян и белорусов видят в НАТО угрозу
Валерий Баранник Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?