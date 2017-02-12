Широкая американская улыбка — признак тупости?

Вот уже почти 30 лет исполнилось знаменитой фразе известного российского сатирика Михаила Задорнова, звучащей рефреном в его репризах об американцах: "Они тупы-ые!". Все это время, правда, миниатюры пополняются новыми моментами — так что смотреть их где-нибудь на YouTube можно часами, скучно не будет. Одновременно практически столько же стенаний доморощенных западников — либеральной прессе: "Ах, ведь в США все на улицах сплошь улыбаются, не то что в этой угрюмой России!".

Фото: REX

Самое интересное, что обе вышеупомянутые точки зрения оказались в конечном счете совершенно обоснованными! И доказали это недавно сами же американские психологи, используя в качестве объектов исследования своих же сограждан, американцев.

Ученые из Университета Канзаса показывали добровольцам фотографии улыбающихся людей и просили сделать заключение о степени их профессионализма и ума, так сказать, "с первого взгляда". И получили шокирующие (во всяком случае, для живучего мифа о "пользе улыбок") результаты: те, кто улыбался более широко, казались наблюдателям гораздо более глупыми, нежели те, кто улыбался более сдержанно или не улыбался вообще.

Впрочем, авторы нашли возможность подсластить пилюлю даже и после таких изысканий. Дескать, широко улыбаться плохо лишь для лиц ответственных профессий — вроде врача или пилота пассажирского самолета, где глупость, так сказать, чревата особо тяжелыми последствиями. А если какая-нибудь секс-бомба рекламирует нижнее белье или гигиенические прокладки — так ее голливудская улыбка лишь добавит популярности этому товару у потребителей. И то правда: такую рекламу ведь не зря часто доверяют блондинкам, чей интеллект в массовом сознании считается несколько уступающим обладательницам волос другого цвета; так что и улыбка до ушей в подобной ситуации точно не помешает.

С другой стороны, если задуматься: а можно ли найти совсем уж безответственную профессию в нашей жизни? Разве что у "девушек с пониженной социальной ответственностью". Да еще девушки с вполне нормальной социальной ответственностью тоже могут "закосить под дурочку" — чтобы не спугнуть приглянувшегося парня перспективой получить слишком уж умную жену. А так — ответственность нужна везде. Глупый водитель лишь чуть менее опасен, чем глупый пилот авиалайнера. Не менее страшно доверить воспитание детей не очень умной няне, даже непрофессионализм судомойки на кухне ресторана или столовой может привести к тяжелым пищевым отравлениям из-за плохо вымытой посуды.

Не исключено, что мало-мальски умные американцы и до упомянутого в начале статьи открытия тоже интуитивно догадывались о вреде широких улыбок для своего профессионального имиджа — и не демонстрировали их ни на работе, ни тем более на этапе трудоустройства. Но это же работа, а основное распространение "американских улыбок" — улица. Что тоже объяснимо: ведь широко улыбаться в США учат с самого раннего детства.

Есть немного трагикомическая гипотеза: этот обычай пошел с тех времен, когда едва ли не каждый покоритель Дикого Запада ходил с револьвером Кольта на поясе. А поскольку вопрос выживания в случае схватки решался быстротой выхватывания оружия из кобуры и меткой стрельбой — нервы у всех были ни к черту. И даже хмурый вид встречного прохожего, не говоря уже о косом взгляде, могли спровоцировать какого-нибудь лихого ковбоя на профилактический выстрел в неулыбчивого человека. Отсюда якобы и пошла мода на широкие улыбки, демонстрирующие дружелюбие.

Что ж, данной исторической байке не откажешь в рациональном зерне. Однако, похоже, что с тех же давних времен сложился в мозгах американцев и другой стереотип: широкая улыбка является признаком глупости. Собственно говоря, стереотип этот как раз универсальный, присущий практически всему человечеству, потому что улыбка вообще-то является проявлением каких-то светлых чувств: радости, нежности, любви, желания повысить настроение. И обычно возникает как проявление эмоций в отношении тех, к кому мы действительно неравнодушны, будь то любимый человек, друзья или коллеги по работе. Как в песенке из "Карнавальной ночи": "Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек". Но чтобы проявлять такие чувства ко всем и постоянно, надо быть святым. А если то же самое демонстрируют люди, далекие не то что от святости, но и от постоянного радостного настроения, — это уже ненормально.

Интересно заметить, что россияне, попавшие на Запад, часто прельщаются всеобщей улыбчивостью американцев именно исходя из собственных, абсолютно правильных представлений о сути настоящей улыбки. Они привыкли, что дома им улыбаются только те, для кого они являются небезразличными, вот и принимают дежурные улыбки за искренние.

Но те же американцы отлично знают цену такой "искренности", потому и оценивают широкие улыбки в первую очередь как признак глупости. Об этом надо помнить нашим почитателям западного образа жизни — и не прельщаться дешевой мишурой, принимая ее за настоящую ценность.

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