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Автор Редакция рубрики "Наука"

Современная метеорология: Как шаманят погоду?

Наука и техника » Экология » Природа

"У природы нет плохой погоды…" Скажите это тем, кто вынужден считать минуты до посадки в теплый салон автобуса, тем, кто прыгает на одной ноге, пытаясь согреться в условиях зимнего хаоса. Для всех нас без исключения животрепещущей темой, особенно зимой, является погода и ее прогноз. С какой долей вероятности можно определить, что день грядущий нам готовит? Возможен ли верный прогноз погоды и на какой период времени? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

зима
Фото: Архив Pravda.Ru

— Почему метеорологи все-таки ошибаются, как в анекдотах о них?

— Ситуация, когда метеорологи прогнозируют на завтра дождь, а день радует солнечной погодой, случается нечасто. Я даже скажу, что очень нечасто. Оправданная вероятность коротких прогнозов на сутки-трое составляет более 95 процентов.

— И все же мы всегда недовольны…

- Мне кажется, что здесь присутствует психологическая составляющая. Ехал я как-то в автобусе, а на сиденьях передо мной беседовали две дамы пенсионного возраста. Одна другой говорит: ты представляешь, опять обманули, передавали, что местами кратковременный дождь. Я только вышла из дома, и — как ливануло — а я зонтик не взяла. А подруга ее сидит с зонтиком — ведь кратковременные дожди по прогнозу.

Нельзя предусмотреть в прогнозе все: невозможно точно детализировать вплоть до улицы — в этом районе в такую-то минуту будет дождь, а в другом месте — солнце, в третьем районе — что-то еще, современная наука не умеет. Хотя по Москве прогноз детализируют. На севере Москвы — то-то, на юге — другое.

Поэтому мы детализирует в более широких пределах, допустим, говорим о смещении каких-то фронтов, что они идут с запада или северо-запада. Мы говорим, что сначала накроет эти административные округа, потом придет в центр, потом — дальше туда. Москва — все-таки большой мегаполис — территория, сравнимая с площадью некоторых государств.

— Какие погодные ситуации труднее всего предусмотреть? С чем чаще всего связаны ошибки?

— Ну, во-первых, они связаны с нашими недостаточными знаниями об атмосфере. Во-вторых, есть еще такие системные ошибки. Метеорология — наука во многом математическая, как ни странно. Собственно говоря, для того чтобы описать движение атмосферы, движение частиц воздуха в атмосфере, конечно, используются некие алгоритмы.

Мы представляем в своих расчетах воздушную среду как некую идеальную жидкость, какой она, естественно, не является. И все коэффициенты приближения — эмпирические, очень условные. За счет только этого мы вводим системную ошибку в грозовой фронт. Это касается также гидродинамических методов, когда мы рассчитываем через уравнения движения будущее состояние атмосферы.

С другой стороны, очень важную роль играет именно сама география, то есть степень шероховатости земной поверхности. Мы все знаем, что катить санки по снегу и одному легко, а когда мы выезжаем на асфальт, то уже надо втроем впрягаться.

Степень трения существенно влияет и на движение воздушных масс, скорость смещения, на их состояние и прочие характеристики. В этом случае мы тоже не можем с достаточной точностью описать параметры поверхностного слоя планеты. Это — в высшей степени кропотливая работа.

Есть еще такой инструментарий как статистика. Статистические методы в основном используются для долгосрочных прогнозов. Потому что именно через уравнения движения мы можем просчитать первые две недели, и то — экспериментально. Образно говоря, бывает вот так, то через какое-то время — уже не так.

То есть мы имеем наборы каких-то предикторов, которые позволят нам сделать прогноз на будущее состояние. Опять-таки нужно на основании статистических методов попробовать предсказать то, чего еще не было. В Москве наблюдения за погодой ведутся более 150 лет. Это достаточно большой временной интервал.

Поэтому мы считаем, что в принципе все погодные ситуации в этот период уже когда-то случались. Но по отношению ко всей временной длинной нити, это — просто булавочный укол на ней. Тем не менее все подобное уже когда-то было, это задокументировано. Хотя в последнее время очень часто мы наблюдаем часто рекорды, происходит изменение климата.

— Погода кардинально поменялась за последние десятилетия или нет?

— Погода действительно сильно поменялась. Что климат меняется, собственно говоря, и дискуссий-то никаких нет. Споры идут в области того, что больше влияет на изменение климата — деятельность человека, самой природы, или это их совместные усилия, совпавшие по времени.

Снег в Москве в этом году, например, выпал очень рано. За весь период наблюдений всего пять раз первый снег стал постоянным на всю зиму. И мы можем с очень высокой степенью вероятности говорить о том, что растает нынешний снег уже только весной. Но говорить, что зима — небывалая ранее, тоже нельзя, потому что были случаи, когда первый снег ложился вообще в начале ноября и держался до весны.

— Метеорологам прибавило хлопот, что погода стала более изменчивая? Или вы скорректировали свои методы и также часто попадаете в яблочко?

— На точности прогнозов это, слава Богу, никак не сказалось. Мы выдерживаем вероятностные пределы в эту климатическую эпоху. 20 лет назад точных прогнозов было гораздо меньше. Это было связано с тем, что мы знали о природе меньше и технические средства у нас были более несовершенные.

— Как вообще организована работа метеослужбы?

— На территории всей планеты всей планеты располагаются наземные метеорологические станции. Там — соответствующая метеорологическая площадка, на которой установлены необходимые приборы, определенное количество сотрудников периодически выходят и производят фактические измерения параметров атмосферы.

Существует еще сеть автоматических метеорологических станций. Они устанавливаются в труднодоступных районах и над территорией океанов. Человеку там проводить замеры затруднительно, поэтому они производятся в автоматическом режиме.

— Какие задачи стоят перед метеорологами на ближайшую перспективу? О чем вы профессионально мечтаете?

— Ну, прорывов в области математики, наверно, ждать не стоит. Нынешние математические модели достаточно глубоко разработаны, и идет их постепенное, медленное, пошаговое совершенствование.

Самые большие ожидания, наверно, связаны с совершенствованием технических баз, применением более мощных компьютеров, появлением более плотной метеорологической сети наблюдения. Это позволит нам получать более детальную картину о состоянии воздушных масс, и соответственно — более точно просчитывать и прогнозировать изменения состояния атмосферы.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил Юрий Кондратьев


Прогнозы погоды — что мешает точности
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