Клинок на гербе. Небесная история кукри

С незапамятных времен и по сей день в Непале существует предание, гласящее, что давным-давно в небе над маленькой страной время от времени появлялся чудный ястреб о двух головах и с необыкновенными крыльями. Крылья были в виде серпа, к середине они становились шире, а на острие сужались. Сказание гласило, что тот, кому повезло увидеть эту необычную птицу, создал нож с клинком, похожим на крыло волшебного ястреба.

Кукри

Впрочем, нож интересен еще и тем, что является едва ли не самым древним национальным видом холодного оружия. И пользуются им сегодня в этом качестве жители горного королевства Непал, а называется он кукри или кхукри.

Кукри не претерпел каких-либо кардинальных изменений в течение тысячелетий. Его форма применялась на мечах еще 2500 лет тому назад, а сам этот нож и по сей день является обязательной принадлежностью экипировки и рядовых бойцов, и офицерского состава непальских стрелков гуркхов. Применяют они его в ближнем бою. Кроме того, кукри поистине универсальный предмет: его можно использовать и как саперную лопатку, и как молоток, а попав в непроходимые джунгли, ножом-универсалом можно рубить, как мачете. Да мало ли где может пригодиться кукри.

Путешествие ножа вокруг света

Предположительно, кукри как оружие стал развитием греческого меча копи́с, который имел подобную форму клинка. В Непал он попал в IV веке до н. э. благодаря армии Александра Македонского. Копис также имел одностороннюю заточку по внутренней грани изогнутого внутрь клинка, а использовался для рубящих ударов, что подтверждается и переводом его названия с греческого — "рубить, отсекать".

Подобного вида оружие встречалось во все времена у самых разных народов, разница была лишь в названии. Самым ранним оружием такой серии был античный кхопеш, без всякого сомнения, берущий начало от серпа. Но кхопеш имел массу вариантов заточки: внешнюю, внутреннюю и даже двойную. Кроме того, у кхопеша была весьма длинная (полметра и более) рукоять, поэтому он имел некоторое сходство с укороченной алебардой. Копис же имел заточку строго с внутренней стороны, как у серпа, и рукоять его была схожа с сабельной (у Еврипида и Плутарха он также упоминается как инструмент для разделки мяса).

Ученые предполагают, что копис возник как оружие в древнем Шумере, затем с мидийцами попал в древнюю Элладу. Существенное распространение приобрел в Иберии.

Римлянам пришлась по душе его необычная форма. Позже иберийский копис — фалькату — римляне приняли на вооружение, и он стал любимым оружием в римских войсках, особенно в коннице.

Курций, древнеримский автор, повествуя в своем романе о походе Александра Македонского, в частности, описывая битву с индийцами, упоминает кукри как оружие македонян. Индийцы воевали с ними верхом на слонах. А каким оружием можно победить это мощное животное? Как это ни странно, таким оружием и был кукри. Изогнутый клинок рубил хоботы слонов, словно сухой тростник.

Вторая версия была такова: изогнутая форма лезвия пришла в древнюю Грецию из Африки еще в VI веке до н. э. Позже эта разновидность ножа дошла до Балкан и дальше, на Средний Восток, повлияв на форму лезвия ятагана.

Но вне зависимости от места происхождения, кукри и по сей день считается чуть ли не самым древним из всех видов холодного оружия, которое дошло до нас практически без изменений.

Самый древний кукри на сегодняшний день, который является музейным экспонатом, находится в Национальном музее Непала и относится примерно к XIV-XV векам. Примечательно, что музейные экспонаты не имеют серьезных отличий от современных. Образцы более ранних времен сохранить не удалось по причине низкого качества металла, используемого при изготовлении кукри.

Мистика внагрузку

Клинок кукри имеет характерный профиль крыла сокола и затачивается по внутренней стороне. Центр тяжести перенесен от рукояти к концу лезвия, что делает возможным нанесение мощных ударов, причем без особых усилий.

Клинок имел локальную закалку, а сохранить его упругость при весьма высокой твердости помогала не изменяемая веками техника ковки, которая передавалась из поколения в поколение.

Оружейники старались украсить лезвие, сделать его отличным от остальных. Чаще всего клинок украшал ползущий дракон, который выполнялся мастерами путем глубокого травления.

Каждый элемент кукри нес в себе не только практическое значение, но также и символическое. Кольца на рукояти позволяют прочно удерживать кукри, а их количество означает космические уровни. Характерная "ложбинка" на лезвии у рукояти именуется "чо", правда, первоначальное назначение чо неизвестно. Скорее всего, оно тоже является религиозным символом. Кроме символического, чо имело и практическое назначение: защищать клинок от трещин и сколов у рукояти. Как утверждают специалисты, такой вырез в лезвии служит концентратором напряжений. В итоге чо влияет на прочность клинка, значительно повышая ее. Так, у кукри, что делают Америке, нет чо, и трещины лезвия у рукояти там — самый распространенный дефект. Практика показывает, что именно на эту часть лезвия падает наибольшая нагрузка при ударе по твердому предмету.

Металлический наконечник на головке рукояти являлся символом всевидящего ока бога Шивы. Ну а на практике он предназначался для защиты кончика хвостовика клинка, идущего по всей рукояти.

Клинок, не знающий одиночества

Кукри носят на поясе в просторных деревянных ножнах, которые обтягивают прочной кожей водяного буйвола, а для надежности оковывают металлом. Для рукояти неизменно применяется дорогое палисандровое дерево или, как вариант, рога того же водяного буйвола.

К кукри в дополнение идут еще два ножа — карда и хакма, но меньших размеров. Назначение карда исключительно для мелких работ. Хакма представлял собой кусок стали без режущей кромки, который использовался как огниво.

Кукри можно условно разделить на четыре группы. Катриморас — украшенный, праздничный нож. Бунспати и Сирупати (интересно, что название "сирупати" происходит от дерева сиру, лист которого напоминает этот изящный клинок). Ими пользовались исключительно как боевым оружием. Как инструменты для работ по дому они непригодны. Их характерная особенность — это тонкое лезвие, имеющее незначительный изгиб.

Ангкхола и Бходжпури имели прямо противоположное Бунспати и Сирупати назначение. Эти ножи как раз и нужны были для хозяйственных нужд. Их назначение — быть рабочим инструментом. У них довольно толстый (почти сантиметр!) клинок, по форме похожий на широкий лист. Причем клинок ангкхолы имеет широкие долы, похожие на волнистые углубления, числом от трех до пяти, повышающие его прочность. Джанавар Катне — еще один вид кукри, имеющий длину клинка от 40 сантиметров и более, но с меньшей толщиной.

В фильмах и на шевронах

Ножам типа кукри посчастливилось "поблистать" и на киноэкране. Впервые приемы владения подобным боевым оружием зритель увидел в фильме "Капитан Хайберских стрелков", отражающем ход индийского восстания в 1857 году

Приемы владения кукри можно увидеть в заключительной сцене американо-британского фильма "Человек, который хотел быть королем", снятый по одноименному рассказу Киплинга. Роль сипая Билли Фиша исполнил английский актер индийского происхождения Саид Джеффри. Российские сериалы "Кремень" и "Кремень-2: Освобождение" в сценах борьбы также использовали кукри, а искусство владения представлял актер Владимир Епифанцев, сыгравший роль майора ГРУ Андрея Шаманова.

Ну а в настоящее время кукри, впрочем, как и раньше, используются как холодное оружие армией и полицией Непала, а также наемными бригадами гуркхов, несущих службу в британской армии. Изображение кукри присутствует на государственном гербе Непала, а также на шевронах непальских военнослужащих.

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