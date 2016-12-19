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Автор Игорь Буккер

Красная Шапочка и "русский медведь"

Наука и техника » Непознанное » Прошлое

Французскому историку-медиевисту Мишелю Пастуро в анализе знаменитых сюжетов чужд подход психоаналитиков. Он не рассматривает предмет своего изучения с точки зрения фрейдистов и юнгианцев, избегая домыслов и интерпретаций. Его книги, в частности, могут пролить свет на "Красную шапочку" и послужить подсказкой, почему Запад боится "русского медведя". 

Красная Шапочка
Красная Шапочка, иллюстрация Уолтера Крейна

На русский язык пока переведены только две работы современного французского историка Мишеля Пастуро: "Синий. История цвета" (Michel Pastoureau. Bleu. Histoire d'une couleur) и "Черный. История цвета" (Noir. Histoire d'une couleur). Ожидаем его же труд про зеленый цвет. На декабрьской книжной выставке Non-fiction эти книжки расходились лучше, чем блины.

"Признаюсь, я никогда не верил в существование некоей универсальной цветовой символики, независимой от эпохи и общей для всех цивилизаций. Напротив, я настаивал на том, что проблемы и задачи цвета неразрывно связаны с культурой, а следовательно, историк в своей работе обязан учитывать специфику эпохи и географического региона. И тем не менее должен сказать: существуют такие хроматические ассоциации, которые являются общими почти для всех социумов. Их немного: огонь и кровь в представлении людей ассоциируются с красным цветом, растительность — с зеленым, свет — с белым, а ночь — с черным. Ночь при всей ее неоднозначности всегда и всюду воспринимается скорее как нечто пугающее или разрушительное, чем плодотворное или умиротворяющее", — пишет Пастуро.

Pravda.Ru писала о новейших исследованиях, как и почему русофобия укоренилась в научном сообществе. Этому, в частности, была посвящена прекрасная книга известного журналиста и писателя Ги Меттана "Запад — Россия: Тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса". Пастуро чужд полемический задор, но он размышляет над истоками страхов европейцев перед "русским медведем".

"На значительной части европейской территории вплоть до XII века медведь почитается как царь зверей, — пишет Пастуро. — Охотники и воины восхищаются его непобедимой мощью, сходятся с ним один на один, пьют его кровь и едят его мясо перед тем, как отправиться на войну. У королей и князей медведь — любимое животное в их зверинце, некоторые даже утверждают, будто ведут свой род от легендарного "сына медведя", то есть сына женщины, похищенной и изнасилованной медведем. Действительно, из всех животных медведь обладает наиболее выраженными антропоморфными чертами; он считается первопредком или родственником человека и даже якобы испытывает неудержимое плотское влечение к женщинам. У Церкви такое животное не может не вызывать ужас. И она объявляет ему войну: начиная с каролингской эпохи устраиваются систематические облавы на медведей, чтобы истребить их и тем самым покончить с последними языческими культами Медведя, еще сохранившимися в христианских землях. Кроме того, она объявляет его дьявольским животным. Опираясь на Библию, которая высказывается о медведе только в негативном смысле, и на Блаженного Августина, утверждавшего, что "медведь — это Дьявол", христианские писатели причисляют его к свите Сатаны. Как и этот последний, медведь темного цвета и весь покрыт шерстью, как и он, жесток и зловреден, как и он, любит затаиться в сумраке. И вообще: куда девается медведь во время зимней спячки? Отправляется в страну тьмы, то есть в ад. Вот почему его пороки неисчислимы: буйный нрав, жестокость, похотливость, нечистоплотность, обжорство, леность, гневливость. И мало-помалу бывший царь зверей, животное, которым так восхищались германцы, кельты и славяне, превращается в одну из центральных фигур адского бестиария".

И в заключение послушайте правдивую историю про знаменитую сказку, самая старая литературная версия которой предостерегает девушек от соблазнения.

"Возьмем в качестве примера "Красную Шапочку". Самая ранняя запись этой сказки происходит из Льежа и датируется началом XI века, однако, по-видимому, ей предшествовала долгая устная традиция. "Почему красная?" — пытаются понять многие толкователи сказки. Некоторые довольствуются простыми ответами: красный цвет, говорят они, предупреждает об опасности и предрекает кровопролитие. Такую трактовку мы назвали бы поверхностной, даже если в ней содержится утверждение, что волк (он ведь черный) — это Дьявол. Другие, допустив некоторый анахронизм, предложили смелую психоаналитическую версию: красный — цвет сексуальности; девочке очень хотелось оказаться в объятиях волка (или, в новейших вариантах, в постели с волком). Весьма заманчивое объяснение, но слишком уж современное: неужели в средневековой цветовой символике красный ассоциировался с сексуальностью? В это трудно поверить. Толкования исторические выглядят более убедительно, однако оставляют нас неудовлетворенными. Например: одевать детей в красное — распространенный и очень давний обычай, особенно в крестьянской среде. Правильное ли это объяснение? Что ж, возможно. Осталось только предположить, что в тот день был праздник — иначе непонятно, почему девочка надела свой лучший наряд, каковым у женщин и девочек Средневековья всегда считалась одежда красного цвета. Или же, как указывает наиболее ранняя версия сказки, девочку, родившуюся в день Пятидесятницы, с самого рождения одевали в красное, цвет Святого Духа? Эта версия убедительнее других, но и она оставляет нас неудовлетворенными. Остается прибегнуть к структуральной трактовке, основанной на цветовой триаде: девочка в красном несет белый предмет (горшочек масла), и по дороге ей попадается черный волк. Эту же схему мы встречаем в других старинных сказках и баснях. Например, в "Вороне и Лисице" черная птица роняет белый сыр, который подхватывает красная лисица. Распределение цветов здесь другое, но в сюжете просматриваются все те же хроматические полюса — белый, красный, черный".


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Темы история фольклор Средневековье
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