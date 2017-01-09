Древние люди и оружие массового поражения

Дебаты относительно того, когда древнее человечество начало использовать огонь, ведутся давно. Согласно исследованию, которое было предпринято Нью-йоркским Университетом и Университетом Барселоны, древние люди на территории Европы первоначально не использовали огонь для приготовления пищи, а употребляли ее сырой.

Это выяснили благодаря изучению остатков зубов древностью в 1,2 миллиона лет, найденных во время раскопок в Сима дель Элефанте на севере Испании. И в этих зубах сохранились не подвергавшиеся обработке гранулы, показывающие употребление растительной пищи, части насекомых и даже, судя по всему, остаток зубочистки.

Точки зрения на то, когда древние люди стали использовать огонь для приготовления еды, варьируются в сравнительно широком диапазоне. Одни исследователи говорят, что это случилось 1,8 миллиона лет назад, другие — что лишь 300-400 тысяч лет назад. Во время африканских раскопок были найдены свидетельства раннего использования огня для приготовления пищи. А вот для Европы точно подтвержденная дата — это 800 тысяч лет назад, свидетельства чему были обнаружены тоже в Испании. То есть технология не была перенесена племенами при миграции в Европу.

Если сравнить это с новыми данными, получается 400-тысячелетний разрыв: 1,2 миллиона лет назад в Европе пища не готовилась на огне, а 800 тысяч лет назад технология активно использовалась. "Добыть доказательства любого аспекта жизни человечества в столь раннее время является весьма сложной задачей. Здесь мы смогли продемонстрировать, что ранние европейцы понимали и использовали окружающий их лес, чтобы сбалансировать свою диету 1,2 миллиона лет назад, поедая разного рода пищу и комбинируя растения с высоким содержанием крахмала и мясо", - заявила в пресс-релизе Карен Харди (Karen Hardy), глава исследовательской группы. По ее словам, это также коррелирует с предыдущим исследованием, где прослеживалась связь между потреблением растительной пищи с высоким содержанием крахмала, слюноотделением и приготовлением еды на огне.

Общеизвестно, что огонь и его свет очень повлияли на поведение людей. В отличие от животных, чья активность протекает либо днем, либо ночью, человек получил возможность действовать круглосуточно, а также отгонять от жилья насекомых и диких животных. Несколько менее известна другая сторона использования огня: изменение рациона, включение в него растительной пищи, содержащей крахмал, вероятнее всего, стало причиной ускоренного развития головного мозга. Термообработка делала более усваиваемыми полисахариды, содержащиеся в стеблях, корнях, листьях и клубнях. Без приготовления на огне эти части растений являются трудноперевариваемыми, а некоторые и токсичными. Поэтому считается, что до использования огня основу человеческого рациона составляли не они, а семена и плоды, в больших количествах содержащие моносахариды и дисахариды. Приготовление мяса сделало его более перевариваемым. На усвоение сырого мяса организм тратит гораздо больше энергии, чем на жареное, и это не говоря об эффекте обеззараживания. Все это сделало человека не только более активным, но и более умным, ведь мозговая деятельность очень энергозатратна.

Впрочем, только на термообработке пищи человек не остановился. Согласно более раннему исследованию, которое было проведено в Лейденском Университете, древние охотники в последнюю фазу ледникового периода превратили огонь в оружие — к сожалению, массового поражения. Они поджигали саванну и леса для охоты. Делалось это, понятное дело, чтобы загонять животных, облегчить себе заготовку провизии и материалов для хозяйства. Естественно, такие пожары выходили из-под контроля, если он там вообще изначально предполагался.

Впрочем, насчет версии о преднамеренных поджогах у древних людей есть адвокаты в научной среде, утверждающие, что охотники делали это не специально, просто были крайне невнимательны к разведенному на открытом пространстве огню. Учитывая масштабы явления, тут можно только развести руками. Каково было влияние этих рукотворных пожаров?

Ученые изучили археологические данные на пространствах от Испании и до России включительно, а также накопление остатков ила, пепла и продуктов сгорания древесины и растений. Потом все это загнали в компьютерную модель. В частности, изучение вегетативных растений и прогон их через модели, симулирующие климатические изменения, происходившие в этот период, показали, что к современному ландшафту Европа не могла придти естественным образом. Исследователи сочли, что различия, и довольно существенные, привнес человек, его деятельность.

Согласно исследованию, пожары, в частности, привели к тому, что деревья в лесах, например, стали расти более плотно друг к другу, популяции ряда крупных животных сильно пострадали. Дополнительные доказательства были найдены при помощи сопоставления и отслеживания использования огня на разных стоянках и в охотничьих угодьях в этот период с зольными слоями в почве.

Чтобы устроить в Европе огненный Армагеддон и навсегда изменить ее, человеку не понадобилось ни современных видов оружия, ни современных видов топлива, — уже на самых ранних этапах развития он с этой задачей справился. Это показывает, насколько мы еще в целом недооцениваем антропогенный фактор в эволюции.