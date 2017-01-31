Нет эмоционального интеллекта? В бизнес путь заказан

Сейчас широко используется множество психологических терминов, в частности эмоциональный интеллект. Одним из первых о нем упоминал еще Фрейд. Что это такое и как влияет на нашу жизнь, Pravda.Ru узнала у генерального директора Международного центра креативной технологии консалтинга, кандидата экономических и психологических наук Елены Хлевной.

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— Мне вспомнилась фраза из книги английского писателя Чарльза Сноуда: "Мы тогда были молоды и еще не понимали, что своим успехом люди чаще бывают обязаны не уму, а характеру". Что такое эмоциональный интеллект, и относится ли к данной теме цитата Сноуда?

— В этом словосочетании, как мы видим, есть два термина — эмоции и интеллект. Согласно исследователям, эмоциональный интеллект — это когнитивная способность человека перерабатывать огромные объемы информации, которые он получает через свои эмоции и эмоции окружающих людей каждую минуту времени.

Исследователи вкладывают в этот термин четыре составляющих. Это, во-первых, способность человека идентифицировать эмоции, то есть отличать одну эмоцию от другой. Например, как человек понимает, что это уже гнев, а это еще злость?

Идентифицировать эмоции свои и окружающих людей — это одна составляющая. Вторая составляющая — способность человека понимать причины возникновения эмоций. Почему, например, сейчас человек грустит, в чем причина этого? Если человек долго будет грустить, к чему это приведет? Это способность понимать причины эмоций и переходы из одного состояния в другое. Третья составляющая или ветвь — это способность человека использовать эмоции в решении задач. Это очень интересная тема, особенно для бизнеса и вообще для личной жизни. И четвертая — это способность управлять эмоциями. Не сдерживать, а именно управлять, то есть перейти из одной эмоции в другую.

— Как много людей обладает эмоциональным интеллектом?

— С точки зрения науки не бывает эмоций плохих и хороших. Очень часто в бытовом понимании люди говорят, что эти эмоции отрицательные, а эти положительные. Считается, что если человек часто злится, он, наверное, не очень эмоционально интеллектуальный. Но если говорить о природе эмоций, не бывает эмоций плохих и хороших, бывают эмоции неуместные.

Весь этот спектр эмоций для чего-то дан человеку, биологический механизм так работает. И важно только понимать, в какой ситуации какая эмоция уместна. Например, страх в некоторых ситуациях бывает крайне неуместен, а в других ситуациях он просто жизненно необходим, потому что это та эмоция, которая может спасти жизнь. Злость тоже порой бывает неуместна, а в других ситуациях она очень даже нужна. Например, замечательная функция злости — оградить свои границы. Почему собака рычит? Потому что она предупреждает: "Еще шаг, и я укушу". Это функция злости на биологическом уровне. Иногда очень важно предупредить, чуть-чуть "порычать", чтобы не доводить до каких-то аффективных действий.

Если человек умеет интеллектуально использовать эмоции для решения задач, то есть он понимает, какие задачи какой эмоцией наиболее хорошо решать, то об этом человеке можно сказать, что у него высоко развит эмоциональный интеллект.

— А можете привести пример?

— Конечно. Мой любимый пример про грусть: многие наверняка смотрели мультфильм "Головоломка". Там показаны пять базовых эмоций, и там есть замечательная героиня Печалька, она все время читала. Дело в том, что у грусти есть функция, в этой эмоции мозг человека способен более детально рассматривать информацию. Он детализирует и анализирует. И это достаточно полезная эмоция, если грамотно ее использовать.

Когда мы работаем с руководителями бизнеса и развиваем ветвь "Использование эмоций для решения задач", то мы учим руководителей, как использовать грусть. Допустим, взгрустнулось, бывает такое по независящим от человека причинам. Что должен делать эмоционально интеллектуальный руководитель? Быстренько идем к столу, берем стопку договоров, которые скопились за то время, пока грусти не было, и начинаем читать.

Если человек в эмоции "грусть" читает договоры или какую-то другую документацию, он заметит там такие нюансы, на которые никогда не обратит внимания при других эмоциях, ни в радости, ни в злости. Потому что именно эта эмоция позволяет очень внимательно прочитать и проанализировать.

— Все ли эмоции при должном умении можно обратить себе на пользу?

— Практически все, кроме проявлений крайней степени. Например, злость, когда переходит уже в гнев, непродуктивна. Для того, чтобы как-то использовать эту эмоцию, нужно снизить накал.

— Когда мы говорим, что нужно уметь управлять эмоциями, мы имеем в виду в первую очередь гнев или склонность к истерике, то есть мы говорим об умении управлять отрицательными эмоциями в крайних их проявлениях. А в вашем понимании речь идет о чем-то более глубоком?

— Конечно. В бытовом обиходе, особенно в русском языке, очень часто управление путают со сдерживанием, то есть управлять значит не проявить. Ты гневаешься, но терпи, не показывай. Человеку кажется, что он никак не проявляет свои эмоции, но на самом деле это не так, — видно, что он как-то сдерживает свой гнев.

С точки зрения науки, когда мы говорим об управлении, речь идет именно о способности сознательно изменить одну эмоцию на другую. Не просто сдержать ее проявление, а именно изменить. Вот, например, как из грусти выйти в другую эмоцию? Очень хорошая технология с чтением документов. Когда руководитель в грусти читает один, второй договор, если он заметил какие-то подковырки или нюансы, которые его раздражают, он начинает злиться. Уже грусть изменяется на эмоцию злости. В этой ситуации, когда он долго грустит, это очень хороший инструмент. Злость дает энергию, уже можно заниматься другой деятельностью.

Другой вопрос, что потом из злости нужно перейти в интерес к какой-то другой деятельности. Но опять же, если мы говорим про высоко развитый эмоциональный интеллект, здесь речь идет не только об управлении эмоциями, но еще очень важно идентифицировать эмоции, отличать одну от другой.

— Это звучит парадоксально, потому что кажется, что это примитивные вещи, ведь каждый знает, плохо ему или хорошо.

— Самый парадокс в том, что не только в нашей стране, но и во многих странах отсутствует такая эмоциональная грамотность, потому что никогда нигде не учат азбуке эмоций. Развитие эмоционального интеллекта начинается именно с этой ветви, с идентификации. То есть человек учит названия эмоций, он учится отличать одну эмоцию от другой. У нас есть ежедневник, он продается сейчас во всех книжных магазинах, для развития эмоционального интеллекта, где специально приведен список эмоций, и человек может выбрать из этого списка и отмечать эмоции в определенное время.

— Имеет ли значение для развития эмоционального интеллекта среда, в которой рос человек?

— Да, есть такой фактор, развитие эмоционального интеллекта зависит, конечно, от среды: в какой детский сад ходил ребенок, кто был рядом, окружение, какая школа была, какие друзья, на какой работе он работал. Потому что даже есть такое понятие, как профессиональная деформация. Например, у представителей IT профессий, или у инженеров — тех, кто мало общается с людьми, выше развита ветвь анализа, понимания причин, но эти люди совершенно не умеют использовать эмоции в решении задач, управлять, идентифицировать.

А у представителей актерских профессий, естественно, больше развито управление эмоциями, потому что они профессионально это делают, они учатся этому всю свою жизнь и играют эмоции. Но при этом они не очень хорошо понимают причины. То есть, среда и профессиональная деятельность человека очень влияют на уровень развития эмоционального интеллекта.

Еще очень интересное исследование про руководителей. Было замечено, что чем выше рангом руководитель, то есть чем больше у него людей в подчинении, чем сложнее его задачи, тем выше у него развит эмоциональный интеллект. По сути, прямая непосредственная задача руководителя — это использовать энергию эмоций сотрудников для решения задач бизнеса, умение понять, в каких они эмоциях, и направить на решение задач, чтобы они это делали быстро и эффективно. И чем выше развит эмоциональный интеллект у руководителя, тем лучше он с этим справляется. Если он этого делать не умеет, то он просто очень много энергии на это тратит и много времени. Ему приходится использовать различные административные меры, применять уже дополнительные рычаги, у которых, как у лекарств, всегда есть побочный эффект.

— Каких проблем можно избежать, повышая эмоциональный интеллект?

— Конфликты подростковые, конфликты с родителями, потому что ребенок понимает, почему мама сейчас с такой эмоцией, проблемы с разводом родителей и т. д. Очень много социальных проблем не возникает, они сами по себе решаются, когда человек понимает причины происхождения эмоций, понимает динамику эмоций и закономерность. Сейчас тенденция в мире идет к тому, что люди начали понимать, что эмоция — это еще один ресурс.

— Чем вы объясняете, что именно сейчас появилась такая тенденция, ведь эмоции — это то, что было присуще человечеству с момента появления?

— Я думаю, что это прогресс. Мы сейчас живем в эпоху четвертой промышленной революции. Многие говорят, что сейчас изменения идут очень быстро и интенсивно. И чтобы с этими изменениями как-то жить в ладу, пришло время задействовать этот ресурс.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовила к публикации Мария Сныткова