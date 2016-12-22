Двойник в постели и на кухне

Одним из популярнейших сюжетов фантастических и детективных фильмов является тема двойника. Главный герой или героиня внезапно замечают, что близкие им люди начинают вести себя как-то подозрительно. Через какое-то время выясняется, что вторая половина оказалась не тем, кем представлялась. А дальше уже все зависит от автора, его фантазии и способности играть на человеческих страхах: инопланетяне, андроиды, спецслужбы, которые внедрили шпиона, корпорации, которые испытывают новое лекарство, — что угодно, чтобы сыграть на страхах и приковать зрителя к экрану.

Кадр из фильма Матрица

Как оказалось, иллюзия "самозванца" — это тяжелое психическое заболевание, которое плохо изучено. Оно сравнительно редкое, а больные им слабо поддаются лечению. И все же научный прогресс не стоит на месте, и исследователи стали лучше понимать нейро-анатомические причины возникновения этого расстройства.

Ученые из одного из израильских медцентров (BIDMC) исследовали повреждения мозга у 17 пациентов с синдромом бредового ошибочного опознания (DMS).

Каким образом мозг генерирует такого рода сложные симптомы, довольно долго оставалось тайной. Исследоваталям удалось показать, что симптомы могут появиться из нарушений в связях разных участков мозга. Повреждение соответствующего участка мозга — и вуаля, пациент уже подозревает в жене инопланетянку.

При этом повреждения могут носить разный характер: физические травмы, ишемия тканей головного мозга, последствия инсультов и микроинсультов, химиотерапия, старческие изменения (та же деменция). Участки, отвечающие за "правильное распознавание", расположены сразу в нескольких местах головного мозга — в правом вентральном фронтальном кортексе, ретроспинальной коре и т. д. Безусловно, уже то, что удалось верно картографировать пораженные участки, должно в будущем помочь лечению.

Указанный синдром ошибочного распознавания — один из самых острых и малопонятных для современной неврологии и психиатрии. Однако это не значит, что его заметили относительно недавно. Ничего подобного. Уже более ста лет назад синдром был описан и получил название "синдром Капгра". Больной с этим синдромом узнавал члена семьи, но периодически рассматривал его как чужого, считая, что члена семьи подменили.

Есть и обратный синдром — синдром Фреголи, когда чужие люди представляются членами семьи, только скрывающими это, гримируясь и подделываясь под кого-то другого. Подобного рода синдромы распространяются не только на людей, но и на окружающее пространство, и даже на домашних животных.

Исследованию подверглись 17 человек с подобного рода синдромом. Их мозг был картографирован, а после, используя разработанную учеными специализированную технику картографирования нейронарушений, ученые выяснили, что у всех пациентов повреждения были сосредоточены в ретроспинальном кортексе — той части коры головного мозга, которая используется мозгом для опознания "знакомого предмета", вне зависимости от того, что это за предмет: человек, ситуация, домашний питомец, какое-то место.

У 16 из 17 обследованных травмы были связаны с частью правого вентрального фронтального кортекса, который связан с оценкой уверенности в том, что вас окружает. Ситуация знакома, не так ли? У всех нас бывает ощущение дежавю, уверенность в том, что вы уже бывали в определенном месте и с вами уже случались определенные события. Пациентов сравнили с контрольной группой людей, у которых были совершенно другие расстройства. Кое-что общее было у всех — повреждения именно той части фронтального кортекса, который отвечал за уверенность в совершении каких-то действий или оценки ситуации. Такие повреждения характерны для многих параноидальных расстройств. Однако только те из повреждений, которые были нанесены другим зонам мозга, отвечающим за оценку знакомства пациента с его окружением, приводили к иллюзии "самозванца". Иными словами, если нарушения есть только в одном из участков мозга, они недостаточны для данного психического расстройства.

Ученые отмечают, что их техника картографирования связей не использует функциональную нейровизуализацию изучаемых пациентов. Более того, исследователи используют данные, полученные у здоровых испытуемых, которые позволяют определить, какие участки мозга нормально связаны с картографированными повреждениями. Да, у этой технологии есть плюсы, однако, по заверению исследователей, для более точного картографирования требуются данные от гораздо большего числа пациентов.

Однако, по признанию ученых, у этого исследования есть и несколько серьезных недостатков. Во-первых, исследование идентифицировало функционально те участки мозга, которые связаны с нарушениями. Однако это не доказывает, что сами по себе эти участки дисфункциональны и вообще не работают. Иными словами, так как каждая дисфункциональность определяется определенным рабочим фоном (повышенной или пониженной активностью, что при томографическом сканировании должно быть отчетливо видно), точно сказать, что активность участков выше нормы, мы пока не можем. Именно поэтому и нужна нейровизуализация пациентов. И здесь возникает сложность, так как синдром редкий. Это в фильмах такое случается часто, а в жизни это чаще всего результат алкогольного или любого другого токсикологического отравления и эффект не держится долго.

Во-вторых, как признаются сами исследователи, им пришлось сильно упростить модель исследования, в противном случае не удалось бы получить и эти результаты. Что поделать, человеческий мозг — сложный орган, картографирование его нейронных связей не окончено до сих пор из-за трудоемкости компьютерной задачи.

Тем не менее, исследователям впервые удалось получить карту возможных анатомических нарушений, что позволяет надеяться, что в будущем пациентам не придется каждую ночь паковать чемоданы из-за ощущения, что их дом и их родных подменили. В общем, "и тебя вылечат", как говорила героиня одного известного советского фильма.