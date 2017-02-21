Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела

Фотография призрака

Британский медиум Хелен Дункан, известная как Адская Нелл, уверяла, что общалась с призраками благодаря тому, что ее тело выделяло эктоплазму. В том, что такое эктоплазма, разобралась Национальная лаборатория физических исследований. Но арестовали Нелл в 1944 году не за мошенничество, а из опасений, как бы она не выдала "тайны призраков" Рейху.

Адская Нелл попала в тюрьму по курьезному "Закону о колдовстве" XVIII века, поскольку английские спецслужбы полагали, что разглашенные ею сведения могут дойти до ушей Абвера.

Краснолицый и полнотелый Уинстон Черчилль побагровел от ярости, когда уселся за письмо министру внутренних дел. Послание премьер-министра Великобритании от 3 апреля 1944 года не содержало ни традиционного обращения, ни приветствия и было подписано светло-красными чернилами. "Во сколько этот процесс обошелся государству? — спрашивал британский премьер и распорядился, — сообщите мне, почему современный суд мог ссылаться на закон о колдовстве 1735 года".

3 апреля 1944 года центральный уголовный суд Олд-Бейли (Old Bailey) в Лондоне приговорил шотландку Хелен Дункан (Helen Duncan) к девяти месяцам тюрьмы по обвинению в колдовстве. Черчилля привело в бешенство абсурдное по меркам ХХ столетия судопроизводство, которое он охарактеризовал как "устаревший маразм".

Во время войны, когда гитлеровские ВВС продолжали бомбить города и веси метрополии, британская юстиция вытащила на свет божий почти позабытый параграф "Закона о колдовстве". В соответствии с принятым парламентом Королевства Великобритания Witchcraft Act of 1735, максимальное наказание по которому составляло год тюремного заключения, 46-летнюю мать шестерых детей упекли за решетку.

После оглашения приговора у полной, болезненного вида женщины сдали нервы: "Никогда в своей жизни я не слышало большей лжи. За что мне все это?" — закричала она, а потом расплакалась. В Великобритании до сих пор периодически возникают кампании за посмертную реабилитацию Хелен Дункан.

Виктория Хелен Маккри Дункан (Victoria Helen McCrae Duncan), уроженка небольшого шотландского городка Калландер (Callander) в графстве Перт, родилась 25 ноября 1897 года в семье кровельщика. В семилетнем возрасте она увидела на кухне дух давно умершего солдата Джонни. Как позднее вспоминала ее дочь Джина Брили (Gena Brealey), мама могла предсказывать несчастные случаи. В школе девочка успешно отвечала на вопросы учителей, словно кто-то ей подсказывал верные ответы.

К неудовольствию матери, прихожанки пресвитерианской церкви, она пугала своих одноклассников страшными пророчествами и истерическим поведением. За что и удостоилась прозвища Hellish Nell — Адская Нелл. "Никому не рассказывай о своем даре, — предостерегала Хелен мамаша, — иначе они решат, что ты ведьма". До поры до времени ее паранормальные таланты держались в тайне.

Но когда на руках Дункан оказались шестеро детей и муж, вернувшийся раненым с фронта, она решила подрабатывать как медиум. Хелен разъезжала по стране и утверждала, что может вызывать дух умерших. С этой целью она впадала в транс и от нее якобы выделялся некий белый флюид, так называемая эктоплазма, которая принимала облик умершего и отвечала на вопросы. К ясновидящей и медиуму потекли деньги. Сначала тоненьким ручейком, затем обширным потоком.

Однако британский исследователь и "охотник за привидениями" Гарри Прис (Harry Price) разоблачил обман. В 1931 году созданная им пятью годами ранее National Laboratory of Psychical Research (Национальная лаборатория физических исследований) подтвердила, что "эктоплазма", которую вопрошала Дункан, состояла из марли, туалетной бумаги и сваренного вкрутую белка. По словам Приса, перед каждым сеансом Дункан глотала весь этот коктейль, чтобы в нужный момент исторгнуть его из себя. Прис демаскировал почти весь реквизит Дункан: куклы, резиновые перчатки и платки, на которые наклеивались фотографии вызываемых "духов".

Однако никакие срывания масок не повлияли на популярность ясновидящей, равно как и происшествие, случившееся в 1933 году. В самом начале года, а именно 6 января, присутствовавшая во время сеанса вызывания духов шотландка Эссон Мол (Esson Maule) неожиданно вскочила, включила свет и схватила дух маленькой Пегги, которая оказалась сделанной из… поношенных дамских трусов. "Я разобью тебе башку, отвратительная дрянь!" — прошипела рассерженная Дункан. Ей пришлось заплатить 10 фунтов штрафа, и она снова принялась дурачить простодушных людей.

Вторая мировая война лишь увеличила число посещающих сеансы Дункан. 25 ноября 1941 года в Средиземном море немецкой подводной лодкой U-331 был потоплен британский линкор HMS Barham. Мощный взрыв унес жизни 861 члена экипажа, и военное министерство хранило секрет до конца января 1942 года. К их огромному удивлению, Дункан вызвала дух одного из погибших моряков еще в ноябре 1941-го. С тех пор медиум находилась под колпаком британских спецслужб.

Как могла Дункан узнать о трагедии за два месяца до официального сообщения о гибели линкора "Барэм"? Либо от двух своих сыновей, служивших в морском флоте, либо от кого-то из членов семей экипажа — несмотря на секретность, похоронки начали приходить родным сразу же после смерти моряков.

Секретная служба Ее Величества обратила внимание на еще один "косяк" Дункан. Она рассказала о гибели более 1400 человек с линейного крейсера британского флота HMS Hood, потонувшего 24 мая 1941 года после боя с германским линкором Bismarck. Это было сделано также до официального сообщения о гибели крейсера.

19 января 1944 года переодетые полицейские арестовали Адскую Нелл в Портсмуте, прямо во время сеанса выделения эктоплазмы. Как полагает британский историк Малкольм Гаскилл (Malcolm Gaskill), в это время в строжайшей тайне готовилась операция D-Day — высадка союзников в Нормандии, которая должна была состояться 6 июня 1944 года. Прилагались все усилия, чтобы не произошло утечки информации, а Дункан могла преждевременно предать эти сведения огласке. По этой причине MI5 вынуждена была пойти на крайние меры.

Целую неделю длился этот необычный судебный процесс. Несмотря на все усилия адвоката Хелены, который сам был убежденным спиритом и который привлек 46 свидетелей, высказавшихся в пользу его подопечной, суд отправил Адскую Нелл в пользующуюся дурной славой женскую тюрьму Holloway Prison. Помиловали ее лишь в сентябре 1944 года, когда операция "Оверлорд" уже завершилась. С Дункан взяли обещание отказаться в дальнейшем от сеансов магии, но она продолжала этим заниматься.

"Закон о колдовстве" был упразднен по настоянию Уинстона Черчилля лишь в 1951 году. Ранее в лапы британской Фемиды попала еще одна "ведьма". 72-летнюю Джейн Ребекку Йорк (Jane Rebecca Yorke) на основании все того же пресловутого Witchcraft Act, задержали в июле 1944 года, но не арестовали, а присудили ей денежный штраф в размере пяти фунтов.

Хелен Дункан до сегодняшнего дня остается в памяти как "последняя ведьма" Европы. Она скончалась 6 декабря 1956 года, вскоре после ее очередного ареста, на сей раз по обвинению в мошенничестве.

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