От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг

Иракские военные вместе с иностранными советниками, уже несколько месяцев штурмующие Мосул, один из крупнейших городов страны, где засела террористическая группировка ИГ, постоянно сталкиваются с военными новинками со стороны последней. Одна из них — переделанные в миниатюрные бомбардировщики коммерческие дроны. Дешево и сердито, что и говорить.

Окрестности Мосула. Фото: AP

Хорошо известно, что запрещенная в РФ организация ИГИЛ (она же ИГ) активно применяет дроны. Новые снимки, которые поступили от курдов, воющих в восточном Мосуле, доказывают, что обычные серийные квадрокоптеры были превращены в минибомбардировщики. Террористы применяли их довольно эффективно, нанося потери атакующим в живой силе и оборудовании.

Благодаря союзникам, в немалой степени именно США, у иракских военных есть свои дроны, которые активно используются в качестве аппаратов разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня. Кроме того, им поставлялись системы антидроновой защиты — специализированные глушители и постановщики помех. Этого особо никто и не скрывает. Так в интервью официальному СМИ иракского Курдистана Rudaw полковник американской армии Бретт Сильвия заявил, что благодаря обучению со стороны советников, эффективность применения дронов "Исламским государством" резко уменьшилась.﻿

Основная тактика, которая применялась ИГ при бомбардировке с дронов — удары по скоплениям людей. Без разницы — гражданским или военным. С начала операции по освобождению Мосула, ИГ посылали в день в среднем до 10 дронов-бомбардирощиков, из которых 5-6 умудрялись нанести удар по военной амуниции, технике или людям. Эффект от их применения был довольно силен, особенно с учетом того, что сразу их было не отследить, так что добавлялся еще и психологический эффект. Правда, данные об ущербе, которые дроны террористов нанесли иракской армии и курдам, полковник назвать отказался.

Первоначальные меры защиты были не особо эффективны. Применение иракскими военными противотанковых ракет или тяжелого стрелкового вооружения против дронов исчерпывающе описывается поговоркой "из пушки по воробьям". Зато в совокупности с маскировкой техники и новыми средствами радиоподавления это все же дало хороший результат: много дронов было уничтожено, результативность их применения упала с 50 процентов (5-6 из 10) до менее 15 процентов (1 из 6), а потом число выпускаемых дронов упало до одного-двух в день, при этом еще и резко снизилось качество исполнения. После того как части иракской армии и курды взяли большую часть восточного Мосула (согласно американцам, контролируется до 70-80 процентов восточной части города), были обнаружены целые подпольные военные минизаводы, где коммерческие дроны снаряжались и переоборудовались под военные нужды.

Интересно, что группировка сумела наладить промышленное переоборудование коммерческих дронов в военные. На заводах даже присутствовал контроль качества выпускаемой продукции. Первый результат был получен уже в октябре 2016 года, когда солдат-курд подорвался на пойманном дроне-наблюдателе, в нем оказалась бомба. По заявлению американских советников, используемые коммерческие дроны не несут на себе большой объем боеприпасов, а их применение ограничено небольшим радиусом действия. (Проще говоря, оператор коммерческого дрона находится неподалеку, его можно засечь и ликвидировать). Тем не менее, как уже указывалось выше, свой негативный эффект они оказали.

В качестве средства радиоподавления активно использовался Battelle Dronedefender. Это радиочастотная система антидроновой защиты, которая нарушала систему радиосвязи с дроном и его отслеживание по GPS, а также глушила мотор, ставя соответствующие помехи. Как это выглядит в использовании, можно посмотреть на видео.

Устройство было знакомо военнослужащим американской армии, которая его себе же и заказывала. В июле 2016 года поступили сообщения, что система была передана иракским вооруженным силам.

Стоит отметить, что кроме дронов-минибомберов, ИГ использовала дроны в качестве приманки со взрывчаткой. То есть это были такие одноразовые дроны-шахиды, рассчитанные на выполнение одной миссии.

Естественно, подобная смекалка, подсказавшая идею повоевать с помощью БПЛА, не уникальна. В боевом (т. е. не чисто разведывательном) применении дронов, таком, как скидывание гранат, отметились военнослужащие армий народных республик в Донбассе, а также "Хизбалла". Конечно, круг военного использования гражданских дронов гораздо шире и не ограничен только этими примерами.

И все же у дронов этого типа есть одно существенное ограничение — их полезный груз пока слишком мал, чтобы рассчитывать на то, что его применение может привести к катастрофическим потерям. В этом смысле грузовик со взрывчаткой и самоубийцей за рулем все еще оказывается на порядок эффективнее.

Однако многое может перемениться в том случае, если террористы получат в свои руки химическое или биологическое оружие. В случае наличия у них трехмерных принтеров, дешевой электроники и возможностей по развертыванию массового производства дронов, это может стать системой массового поражения.

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