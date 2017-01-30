Иракские военные вместе с иностранными советниками, уже несколько месяцев штурмующие Мосул, один из крупнейших городов страны, где засела террористическая группировка ИГ, постоянно сталкиваются с военными новинками со стороны последней. Одна из них — переделанные в миниатюрные бомбардировщики коммерческие дроны. Дешево и сердито, что и говорить.
Хорошо известно, что запрещенная в РФ организация ИГИЛ (она же ИГ) активно применяет дроны. Новые снимки, которые поступили от курдов, воющих в восточном Мосуле, доказывают, что обычные серийные квадрокоптеры были превращены в минибомбардировщики. Террористы применяли их довольно эффективно, нанося потери атакующим в живой силе и оборудовании.
Благодаря союзникам, в немалой степени именно США, у иракских военных есть свои дроны, которые активно используются в качестве аппаратов разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня. Кроме того, им поставлялись системы антидроновой защиты — специализированные глушители и постановщики помех. Этого особо никто и не скрывает. Так в интервью официальному СМИ иракского Курдистана Rudaw полковник американской армии Бретт Сильвия заявил, что благодаря обучению со стороны советников, эффективность применения дронов "Исламским государством" резко уменьшилась.
Основная тактика, которая применялась ИГ при бомбардировке с дронов — удары по скоплениям людей. Без разницы — гражданским или военным. С начала операции по освобождению Мосула, ИГ посылали в день в среднем до 10 дронов-бомбардирощиков, из которых 5-6 умудрялись нанести удар по военной амуниции, технике или людям. Эффект от их применения был довольно силен, особенно с учетом того, что сразу их было не отследить, так что добавлялся еще и психологический эффект. Правда, данные об ущербе, которые дроны террористов нанесли иракской армии и курдам, полковник назвать отказался.
Первоначальные меры защиты были не особо эффективны. Применение иракскими военными противотанковых ракет или тяжелого стрелкового вооружения против дронов исчерпывающе описывается поговоркой "из пушки по воробьям". Зато в совокупности с маскировкой техники и новыми средствами радиоподавления это все же дало хороший результат: много дронов было уничтожено, результативность их применения упала с 50 процентов (5-6 из 10) до менее 15 процентов (1 из 6), а потом число выпускаемых дронов упало до одного-двух в день, при этом еще и резко снизилось качество исполнения. После того как части иракской армии и курды взяли большую часть восточного Мосула (согласно американцам, контролируется до 70-80 процентов восточной части города), были обнаружены целые подпольные военные минизаводы, где коммерческие дроны снаряжались и переоборудовались под военные нужды.
Интересно, что группировка сумела наладить промышленное переоборудование коммерческих дронов в военные. На заводах даже присутствовал контроль качества выпускаемой продукции. Первый результат был получен уже в октябре 2016 года, когда солдат-курд подорвался на пойманном дроне-наблюдателе, в нем оказалась бомба. По заявлению американских советников, используемые коммерческие дроны не несут на себе большой объем боеприпасов, а их применение ограничено небольшим радиусом действия. (Проще говоря, оператор коммерческого дрона находится неподалеку, его можно засечь и ликвидировать). Тем не менее, как уже указывалось выше, свой негативный эффект они оказали.
В качестве средства радиоподавления активно использовался Battelle Dronedefender. Это радиочастотная система антидроновой защиты, которая нарушала систему радиосвязи с дроном и его отслеживание по GPS, а также глушила мотор, ставя соответствующие помехи. Как это выглядит в использовании, можно посмотреть на видео.
Устройство было знакомо военнослужащим американской армии, которая его себе же и заказывала. В июле 2016 года поступили сообщения, что система была передана иракским вооруженным силам.
Стоит отметить, что кроме дронов-минибомберов, ИГ использовала дроны в качестве приманки со взрывчаткой. То есть это были такие одноразовые дроны-шахиды, рассчитанные на выполнение одной миссии.
Естественно, подобная смекалка, подсказавшая идею повоевать с помощью БПЛА, не уникальна. В боевом (т. е. не чисто разведывательном) применении дронов, таком, как скидывание гранат, отметились военнослужащие армий народных республик в Донбассе, а также "Хизбалла". Конечно, круг военного использования гражданских дронов гораздо шире и не ограничен только этими примерами.
И все же у дронов этого типа есть одно существенное ограничение — их полезный груз пока слишком мал, чтобы рассчитывать на то, что его применение может привести к катастрофическим потерям. В этом смысле грузовик со взрывчаткой и самоубийцей за рулем все еще оказывается на порядок эффективнее.
Однако многое может перемениться в том случае, если террористы получат в свои руки химическое или биологическое оружие. В случае наличия у них трехмерных принтеров, дешевой электроники и возможностей по развертыванию массового производства дронов, это может стать системой массового поражения.
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