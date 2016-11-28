Суперэсминец США — дорогущий металлолом?

Очередное неприятное происшествие с широко разрекламированным суперсовременным, сверхмощным, непобедимым, ужасным и т. д. эсминцем "Зумвалт" в очередной раз заставило задуматься об истинной военной мощи (или немощи) США. Так ли страшен враг, как себя малюет? Действительно ли западное оружие — эффективное и грозное, или весь этот хай-тек в реальности — дорогущий металлом? Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал историк и военный обозреватель Андрей Союстов.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Как меняются тактично-технические задачи перед конструкторами, проектировщиками ввиду новой политической ситуации? Почему такие приключения происходят с новейшим американским кораблем?

— Мы пока точно не в курсе, что случилось с эсминцем "Зумвалт". Известно, что он потерял ход, но такое происшествие с таким кораблем не есть что-то из ряда вон. Уже была целая цепочка подобных происшествий. Это в значительной мере еще опытный образец, несмотря на то, что он реально боевой корабль. Его создавали на основе модели корабля, меньшего по масштабам.

У нас тоже есть такие прорывные корабли, которые отмечены не совсем нормальным поведением. "Зумвальт" создавался по концепции малозаметного корабля. Грубо говоря, это плавающие 80 шахт для разнообразных ракет, в первую очередь для крылатых ракет "Томагавк". Он создавался не для морского боя. Этот корабль идеально подходил, с точки зрения американцев, для удара по наземной инфраструктуре.

"Зумвальт" создавался для того, чтобы незаметно подкрасться на определенное расстояние к территории потенциального противника и ударить по его средствам ПВО, центрам связи, командным пунктам… То есть этот корабль, например, великолепно сработал бы во время кампании в Персидском заливе или мог бы поднять на воздух инфраструктуру Башара Асада в случае удара по Сирии.

Но после первых "гениальных" догадок у американцев как бы началось некоторое отрезвление от опьянения этой авангардной идеей, которая лежала в основе всего проекта. Во-первых, сам проект оказался чудовищно дорогим, так что первоначально планировавшаяся большая серия кораблей этого типа была серьезно урезана.

Во-вторых, выяснилось, что под вопросом и вспомогательное оружие этого корабля, в частности, артиллерийские установки, которые планировались в разных вариантах, включая магнитное оружие. Электромагниты должны были разгонять снаряд и так далее, — проблем масса.

В общем, на данный момент "Зумвальт" — это носитель крылатых ракет класса море-суша, то есть наносится удар с моря по суше, это главная его черта. С учетом того, что у него практически отсутствуют ПВО и средства противолодочной и противоракетной обороны, он нуждается в опеке. Опеку обеспечивают эсминцы совсем других размеров, тоннажа и назначения — достаточно стандартные эсминцы типа "Арли Бёрк".

В отличие от "Зумвалта", они так не оборудованы, не имеют стольких технологий, поэтому куда более заметны. Поэтому возник такой нюанс, что корабль, который вроде бы как на экранах радаров мало заметен, нуждается в охране, при этом его эскорт будет заметен куда больше. А без эскорта выпускать "Зумвальт" в открытое море просто нереально, потому что надо установить абсолютное господство на море.

В итоге получилось: корабль можно использовать только для удара по противнику, не обладающему возможностями для адекватного ответа на морской акватории, то есть по странам второго-третьего ряда. Словом, получился корабль для выполнения полицейских функций и не больше этого. Соответственно, сама концепция создания "Зумвальта" зашла в тупик.

Какие-то планы массового развития кораблей такого типа в американском флоте сейчас уже не озвучиваются. Может быть, какие-то отдельные фрагменты, технологии, отработанные на "Зумвальте", в дело пойдут, а вот целиком концепция застопорилась.

Эсминцы типа 055, которые начал строить в последнее время Китай, — корабли совсем другого уровня и совсем другого направления. Эти корабли предназначены в первую очередь для войны в морских акваториях. Китайцы создают их для операций как раз на море.

Эти эсминцы несут противокорабельное вооружение, противолодочное и для противовоздушной обороны. Они чуть меньше по размерам, чем "Зумвальт", более традиционны, но при этом куда как более универсальны. Я подозреваю, что как раз 055 китайцы пустят в крупную серию.

— Получается, "Зумвальт" — как стратегический бомбардировщик в сопровождении истребителей? А в чем отличие?

— По факту, да. Но надо учитывать, что наших стратегических бомбардировщиков больше, чем таких эсминцев, они более универсальны, намного более маневренны, намного быстрее перемещаются. Как мы видим, их можно использовать и в контртеррористических операциях, как наблюдается и в Сирии, так и для функции ядерного сдерживания, когда они патрулируют где-нибудь над Северным полюсом с атомным боеголовками. То есть это оружие получилось более универсальным.

"Зумвальт" — куда более узконаправленная система, по факту — полицейская. Без охраны ее выпускать в море в реальных боевых условиях, когда противник может что-то противопоставить, хотя бы обычный торпедный катер, опасно. Вряд ли "Зумвальт" будет потоплен, но получит повреждения, которые сведут на нет его незаметность и всю боевую ценность, а ремонт его будет стоить намного больше, чем те средства поражения, которые против него могут применить.

— В войсках ПВО, например, комплексы С-400 работают по принципу: один выстрел — и сразу быстренько уезжать, пока прикрывают другие ракетные комплексы ближнего радиуса действия. А на море?

— На море стандартная скорость намного ниже, чем на земле и тем более — в воздухе. Тот же "Зумвальт" может разгоняться, как уверяют американцы, до 55 километров в час. После отстрела даже небольшого количества своих ракет, он адекватным противником будет довольно быстро замечен, а быстро покинуть этот район не сможет.

Наша система обнаружения и контролирования обстановки способна довольно быстро засечь этот корабль. И если пуски будут произведены по нам, естественно, последует адекватный ответ, и один "Зумвальт" просто удержать этот ответ не сможет. Ему банально нечем. Его зенитные и противолодочные средства очень сильно урезаны, можно сказать, просто кастрированы, купированы, корабль четко заточен под то, что это плавучая пусковая установка для ударных ракет по суше.

Для этого "Зумвальт" был бы хорош. Если забыть о его качествах и феноменальной стоимости, он неплохо будет смотреться в составе любого американского флота, действующего в европейских морях. Как средство угрозы вооруженным силам России и политического давления на режимы банановых республик — это очень серьезный, хотя и феноменально дорогой аргумент.

Но в полномасштабных военных действиях его предназначение достаточно сомнительно. Уже сами американцы озвучивают, что они не видят тактической ниши в полномасштабных боевых действиях, где мог бы оперировать "Зумвальт". Получилась ситуация, что авангардная концепция не оказалась востребована в реальности.

— Подобная история была с Ф-35, тоже супердорогой проект.

— Да, это та же самая история, когда в каких-то даже элементарных вещах задумка не оправдывается. Но мы должны понимать такой нюанс, о котором у нас в патриотическом угаре многие забывают. Подобные разработки, с одной стороны, могут восприниматься, как достаточно тупиковые, а с другой стороны, они дают очень мощный толчок развития американскому оборонно-промышленному комплексу.

"Зумвалт" — сгусток очень большого количества ноу-хау, разнообразного хайтека и прочих разработок, которые могут быть использованы где угодно — в любой отрасли американской военной промышленности.

— То есть это в принципе совершенно нормальный процесс, все так и должно быть — методом проб и ошибок?

— В общем, да. Для американцев это не что-то из ряда вон, они могут себе позволить потратить колоссальные средства для того, чтобы поддержать свой ОПК, чтобы создать что-то принципиально новое, удержать там специалистов и бросить своим корпорациям деньги на "покушать". Это вполне нормальная ситуация.

Беседовала Алена Миргородская

Подготовил Юрий Кондратьев