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Автор Юрий Носовский

Ученые изобрели "напалм наоборот"

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Петербургские ученые изобрели новую жидкость, чем-то напоминающую знаменитый напалм. Но в отличие от убийственной смеси, применяемой военными для сжигания объектов противника и его живой силы, российское изобретение, наоборот, обладает уникальными свойствами при тушении пожаров. Но армейцы тоже не останутся в обиде — новинка способна не только потушить в случае необходимости их технику, но и сделать ее почти невидимой для вражеских радаров.

пожары
Фото: Архив Pravda.Ru

Как известно, потушить пожар не очень просто, особенно, если он большой. А тем более, если горит не горизонтальная поверхность, а, скажем, стена с ее вертикальными стенками. Обычная вода, даже в немалом количестве, может быть недостаточно эффективной — полили ею горящую плоскость, а водичка тут же с нее и стекает. И, если горящий материал не успел достаточно охладиться — он тут же может загореться вновь.

Собственно, не в последнюю очередь для решения этой проблемы и были изобретены противопожарные пены. Удобная и экономичная штука — из одного миллилитра исходного сырья можно "надуть" целый литр пены, а литровая бутылка, соответственно, даст уже целый кубометр. И если залить таким пенным раствором очаг возгорания, он гарантировано потеряет контакт в воздухом и содержащимся в нем кислородом. Без притока кислорода горение прекращается (за редкими исключениями, конечно, — если горят особые материалы), эта элементарщина знакома любому школьнику.

Увы, и известные образцы такой пены ведут себя тоже не идеальным образом. Конечно, если вспененной жидкостью надо залить, скажем, внутренности горящего дома, тут вопросов нет. Но как быть, если, скажем, на автостоянке загорелось несколько сравнительно далеко стоящих друг от друга автомобилей? Заливать каждый пеной — так она, увы, тоже имеет прискорбное свойство сползать с вертикальных поверхностей, хотя и не так быстро, как вода. Заливать всю площадку, чтобы создать на ее месте "шапку" пены, которая бы "покрыла с головой" самые высокие горящие объекты — для такой задачи требуется слишком много жидкости, и, соответственно, много противопожарных машин.

Решить упомянутую проблему было бы можно, если бы пена каким-то образом держалась на загоревшихся поверхностях подольше, на манер знаменитого напалма — сгущенного бензина с некоторыми добавками. Загоревшись, он не сразу растекается по горизонтальным и даже вертикальным поверхностям, а ведет себя наподобие "желе", обеспечивая длительную высокотемпературную "прожарку" объекта. По этой причине адскую жидкость сразу же взяли на вооружение военные, гарантировано сжигая с ее помощью укрепления и военную технику противника. Ожоги от напалма настолько глубокие, что при обширности поражения шансов у раненых выжить практически нет, куда там ожогам от бензина, солярки или даже взрыва обычных снарядов…

К счастью, пусть и спустя более полувека после изобретения напалма, одно из его главных свойств, "приставучесть" (по-научному — адгезивность) придать и средству для тушения пожаров — путем добавления в противопожарную пену специальных "загустителей". Благодаря этому она могла длительно задерживаться на горящих поверхностях.

Правда, последние доселе имели немало недостатков. Во-первых, реальное загустение происходило порой спустя минут сорок после начала пожаротушения. Во-вторых, добавки были весьма токсичными — вроде серной кислоты и фенола. В-третьих, тот же фенол недаром используется в синтезе взрывчатых веществ, поскольку и сам весьма неплохо горит. В силу чего тушение пожаров "тюнингованной" пеной нередко напоминало ироничный афоризм "заливать огонь бензином". Поэтому новинки в ряде стран были просто законодательно запрещены к применению.

В петербуржском научно-производственном же объединении "Современные пожарные технологии" ("СОПОТ") решили пойти другим путем. Там применили в качестве загустителя противопожарной пены кремнезем. Он не отличается по химической формуле от главного компонента самого обычного песка, то есть, как минимум, отравиться им весьма проблематично. А уж если бы песок мог гореть, то его бы, наверняка, давно использовали вместо угля и нефти, чего, увы, не наблюдается.

Вообще-то, думается, что состав пены из "северной столицы" содержит и еще какие-то "ноу-хау", кроме песка, которые не афишируются создателями. А то патенты — патентами, но промышленный шпионаж настолько распространен в нашем несовершенном мире… Как бы там ни было, но нетоксичная противопожарная пена не только успешно прилипает к горящим поверхностям, а еще и делает это в рекордные сроки, в период от полутора до 30 секунд! То есть, практически сразу после вылета из сопла противопожарной пушки "Зверь", которая, кстати сказать, "бьет" на расстояние до 100 метров.

При этом "боеприпаса" в виде запасов пены при тушении аналогичных горящих объектов ей в ряде случаев требуется в разы меньше, чем обычным системам. Это связано с тем, что для прекращения горения пене достаточно лишь покрыть каким-то слоем только горящую поверхность, не распыляясь туда, где она особенно не нужна.

Но самое интересное, что чудо-пенка придется очень кстати не только пожарным на "гражданке", но и российским военным. И не только для эффективного тушения пожаров. Оказывается, новинка отлично защищает обработанную поверхность не только от огня — но и от нескромного внимания вражеских разведывательных систем, будь то спутники или даже радары.

Первые с огромной высоты увидят вместо привычных очертаний зданий, орудий, танков лишь мало похожие на что-то военное размытые пятна — прилипшая и засохшая пена значительно искажает видимость обработанной ею техники в обычных и инфракрасных лучах. Да и в радиодиапазоне отражение на экране радара тоже получится весьма нетипичное. Почти как с технологией "стеллс" — когда наблюдатели видят у себя вместо огромного боевого корабля точку, больше похожую на рыбачий баркас.

Только у тех же американцев расходы на их "стеллс-эсминцы" исчисляются миллиардами долларов, а тут сравнимый эффект может дать жидкость, широко применяемая самыми обычными пожарными. Причем, замаскировать можно, что угодно, вплоть до какого-нибудь допотопного "УАЗика" или "кукурузника". Такая вот конверсия наоборот, когда технологии гражданского назначения с невероятным успехом могут быть использованы в военных целях. Вполне в духе основного постулата военной доктрины России — "ассимметричного" (в первую очередь по стоимости) ответа потенциальным противникам, способного охладить их агрессивный пыл в силу вполне достаточной эффективности.

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