Умный тренажер поможет российским стрелкам

На днях в российскую армию начал поступать новый стрелковый тренажер 1У35 М, разработанный в ЦНИИТОЧМАШ. Может возникнуть вопрос: а зачем он вообще нужен не где-нибудь на "гражданке", где с оружием, так сказать, "напряг", а в военных частях, где более чем достаточно боевых автоматов и пулеметов? Безусловно, но действительно оружием вся эта техника становится только в руках умелого стрелка.

Фото: Архив Pravda.Ru

В противном случае это так, "стреляющие палки", эффективные разве что при стрельбе по массовому скоплению противника. На манер битв прошлых веков, проводимых на гладкоствольных мушкетах и фузеях, где не было даже мушки для точного прицеливания, а бойцы наступали друг на друга плотными сомкнутыми рядами.

А еще автомат, даже условно называемый "учебным", все равно остается орудием убийства, требуя проявления к себе максимальной осторожности. Конечно, "Калашников" не какой-нибудь короткоствольный "УЗИ", с которыми, бывало, происходили трагические случаи, когда новички, стреляя очередями с этого "увеличенного пистолета", просто теряли над ним контроль — и пули летели не в мишень, а в находящегося рядом инструктора. Но даже проверенное десятилетиями изделие российского оборонпрома лучше давать в руки новобранцам уже после прохождения ими теоретической части и натаскивания на макете, а не боевом автомате.

Весь вопрос, насколько такой стрелковый тренажер будет реалистичным. Если вспомнить старый совестко-польский боевик "Похищение "Савойи" о борьбе с наркомафией, руководимой сбежавшими после поражения Третьего Рейха нацистами, в одном из эпизодов главный герой в аэропорту как раз и развлекается стрельбой из такого тренажера. С вполне реалистичным звуком выстрелов и контролем попадания в цель, а не в "молоко".

Еще более приближенные к реальности тренажеры появились в Советской Армии незадолго до распада СССР. К автомату крепился лазерный прицел — участвующие в учениях бойцы одевали бронежилеты с фотоэлементами, реагирующими на попадание на них лазерного луча. Причем, это попадание, означавшее "выведение из строя", сопровождалось автоматическим расцеплением застежек жилета — так что сразу было видно, кто из противников "убит" или "серьезно ранен".

Увы, до полного реализма и такой системе было все же далековато. Все дело в том, что стрельба на "лазерных" автоматах велась холостыми патронами. А отдача при выстреле определяется в первую очередь весом пули. Именно поэтому, начиная с конца XIX века, в боевых винтовках стремительно уменьшался калибр — от 10-15 мм в древних мушкетах и штуцерах — до ставших на долгие годы "классическими" 7,62 мм в знаменитой "трехлинейке". Впрочем, уже в годы русско-японской войны изобретенная японским инженером Арисаки винтовка, названная его именем, имела вроде бы "несерьезный" калибр всего в 6,35 мм — что, как известно, не помешало Японии выиграть войну против Российской империи.

А уже после Второй мировой калибр автоматических винтовок, автоматов и даже пулеметов снизился еще больше — до 5,56 мм. Да, при этом пришлось пожертвовать расстоянием максимального поражения — для "трехлинейки" оно составляло до 5 км! Только ведь обычному человеку попасть из нее в противника не то, что на такую дистанцию, но даже и на куда меньшую, до километра, можно было только случайно! А из современных армейских "мелкашек" обычные бойцы, далеко не снайперы, могут достаточно точно стрелять на несколько сотен метров.

Тем не менее, фактор отдачи, особенно при стрельбе очередями, по прежнему играет одну из самых важных ролей для точности прицеливания. А большинство обычных стрелковых тренажеров имитировать отдачу не способны в принципе. В отличие от нового изделия российских оружейников, там специальная система весьма точно повторяет толчки приклада в плечо обучающегося, как при одиночной, так и при автоматической стрельбе.

Еще один существенный момент обучения стрельбе — поведение мишеней. Конечно, на начальном этапе последние могут быть "статическими", вплоть до классических бумажных кружочков, прикрепленных к стенке или к специальным штативам. Но ведь в реальном бою противник далеко не всегда стоит (или лежит) на месте.

Конечно, в армейских учебных центрах есть и тренажеры с движущимися целями. Обычно это небольшая тележка с закрепленной сверху грудной мишенью, передвигающаяся по мини-рельсам (или даже на манер "канатной дороги" для подъема лыжников на гору), по которой и стреляют будущие солдаты. Недостатком такой системы является то, что все "маршруты" мишеней достаточно жестко закреплены — ведь они определяются расположением тросов или рельсов. Да и чаще всего такое движение идет по прямой линии. А на компьютерном тренажере его можно задать как угодно, вплоть до "маятникового шага", применяющегося в спецназе как раз для того, чтобы затруднить попадание в его бойцов.

Кроме того, "умная техника" сразу покажет курсанту куда он попал (не надо бежать к мишени или тратить время на ее "подтягивание" к стрелку), а также куда он мог попасть, если бы стрелял лучше, для дальнейшей коррекции своих навыков.

Наконец, немаловажный момент — это экономия даже не столько патронов, сколько "механической части" оружия. Конечно, и ствол, и прочие детали знаменитого "Калашникова" славятся своей долговечностью и надежностью. Но все же ресурс даже такой техники, увы, не беспределен. И при постоянных тренировках теоретически может сложиться ситуация, когда при внезапном наступлении "часа Х" воевать придется с "лысыми" нарезами или изношенными деталями ударно-спускового механизма. Так что даже самый меткие бойцы не смогут реализовать свое преимущество из-за того, что их оружие дает осечки, или же пули, срывающиеся с нарезов, летят куда угодно, только не в цель. Конечно, такая ситуация максимально предупреждается текущим осмотром и мелким ремонтом автоматов, но все же…

Между тем, на новом армейском тренажере за день можно эффективно обучать целую роту солдат! А это даже не тысячи, а десятки тысяч сэкономленных выстрелов и запаса прочности боевого оружия. Разумеется, даже после самого лучшего тренажера будущим воинам надо будет тренироваться и на настоящих автоматах и пулеметах. Но все же новое изобретение российских оружейников станет очень хорошим подспорьем в подготовке защитников нашей Родины.