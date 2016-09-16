Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века

Недавно мировые СМИ сообщили, что американский эсминец нового поколения DDG-1000 "Зумвалт" направился к месту своей военной приписки — базе в Сан-Диего. Официальная церемония его ввода в строй запланирована на 15 октября. Чем этот корабль так уж интересен среди прочих, и почему именно ему уделяется такое внимание? Многие считают, что именно ему суждено определить внешний облик кораблей ХХI века, главным критерием эффективности которых станет их "невидимость".

Zumwalt. Фото: www.navy.mil

Надо сказать, что идея невидимости, очень популярная в сказках самых разных народов, долго время именно как сказка и воспринималась. У людей просто не было соответствующих технологий, позволяющих видимое сделать невидимым. И уж тем более это относилось к морским судам, которые тысячелетиями были заложниками и тогдашних представлений о красоте и технологических приемов строительства.

Так, например, Гомер в "Илиаде" описывал греческие корабли как "крутобокие" и "чернобокие" суда с нарисованными на носу глазами. А чернобокими они были потому, что греки их не красили, а смолили, смола имела черный цвет.

Римляне борта своих многовесельных судов начали красить в красный, синий и зеленый цвета красками из воска с растворенными в нем пигментами, которые на дерево наносились в разогретом виде. Окованные бронзой башни на носу и на корме, бронзовые тараны и пурпурные паруса — все это придавало их кораблям очень нарядный и внушительный вид, но в то же время делало заметными издали.

Еще более красочными были корабли викингов, у которых нередко в разные цвета красились все доски бортовой обшивки, а гордая резная голова дракона на носу и хвост на корме золотились. По бортам устанавливались столь же ярко расписанные щиты, например, наполовину черные, наполовину желтые, а паруса были чаще всего красно-белыми, полосатыми.

Когда им на смену пришли европейские пузатые когги, то их паруса и вовсе стали одной большой разноцветной картинкой — кресты, гербы, королевские лилии и леопарды — все это перекочевало на паруса, тогда как надстройки на носу и на корме украсились столь же яркими рыцарскими щитами.

Дальше — больше! В эпоху абсолютизма в Англии был спущен на воду линейный парусный корабль "Роял Соверен" с корпусом ярко-красного цвета, на фоне которого располагались сотни резных деревянных покрытых позолотой скульптур, стоивших чуть ли не треть всего, что затратили на весь этот корабль! Но… это было модно, считалось красивым, а главное — производило впечатление на неприятеля.

Только в начале XIX века судостроители додумались до того, что стали окрашивать борта боевых кораблей в два цвета — полосами черного и желтого цвета в Англии; черного и белого во Франции и у нас в России. Выглядеть корабли стали строго, но были очень заметны даже в тех случаях, когда паруса на них были спущены.

Интересно, что эта традиция была продолжена и на броненосцах конца XIX века. Английские корабли имели черный корпус, желтые башни и надстройки, белые мачты и черно-желтые трубы. Аналогичным образом расписывали и российские корабли, тогда как броненосцы и крейсера, служившие в тропиках красились в белый цвет, но трубы у них по-прежнему были черно-желтыми.

Потребовалась русско-японская война, чтобы боевые корабли получили темно-серую, "шаровую" окраску. Интересно, что перед своим знаменитым боем крейсер "Варяг" (до этого такой же белоснежный) был перекрашен в темно-зеленый цвет, а вот перекрасить "Корейца" наши моряки уже не успели.

Начало Первой мировой войны боевые корабли встретили в "серой униформе". Но потом случилось так, что нашлись для человека — англичанин Уилкинсон и русский Шпажинский -предложившие судовой камуфляж.

Уилкинсон предложил искажающую раскраску черно-белыми ромбами, квадратами, разноцветными пятнами, искажавшими облик судна до неузнаваемости. Шпажинской разработал мелкопятнистую окраску по типу окраски морских рыб для подводных лодок. И вышло так, что крупные боевые корабли стали сами на себя не похожи, так что командирам подводных лодок приходилось очень нелегко. Им нужно было понять и что это вообще такое плывет по морю, и два это корабля или один, а также где у него нос, а где корма. Кстати, итальянцы, действовавшие возле берегов, красили свои корабли коричневыми и зелеными полосами.

Правда, на большом расстоянии никакая раскраска не спасала корабль от обнаружения. Затем появились радиолокаторы, и "засветка" от крупного корабля стала видна и вовсе за много миль.

Теперь давайте посмотрим новым взглядом на эсминец "Зумвалт". Мы увидим, что больше всего он похож на утюг, и вид у него скорее странный, нежели угрожающий. Его создатели утверждают, что это самый современный и совершенный корабль на планете, и с этим, пожалуй, даже и не поспоришь, в особенности если вспомнить его стоимость — 4,4 миллиарда долларов.

На что пошли эти деньги? На технологию стеллс, способную уменьшить заметность судна для радиолокаторов противника. На экране своей станции РЛС-оператор отметку от него, конечно, увидит, но… примет этот внушительный корабль водоизмещением 15 тысяч тонн и длиной 183 метра за небольшой рыбацкий траулер.

Корабль обладает высокой скоростью хода, а его экипаж состоит из всего лишь 158 человек, что говорит о высоком уровне автоматизации. Вооружение корабля — две 155-миллиметровые дальнобойные пушки, забрасывающие обычные снаряды на 40 километров, а снаряды с ракетным ускорителем — на 180 км. Правда, и стоят такие снаряды очень дорого, а количеством взрывчатки похвастаться не могут, ведь много места в них занимает ракетное топливо.

Кроме того, корабль оснащен контейнерными ракетными установками для вертикального запуска ракет самых разных типов, включая зенитные и противолодочные. Самое интересное, что таких установок на "Зумвалте" 80. Но вот у крейсера "Тикондерога", водоизмещение которого всего 9,6 тысяч тонн, их 124, а у эсминца "Арли Берк" — 96. То есть новый корабль и дороже и больше (а значит, и уязвимее), но при этом вооружен слабее своих предшественников.

Значит все дело опять-таки в ставке на "невидимость", которую обеспечивает специфическая форма корпуса и надстройки. Они отклоняют идущие к них волны от антенн РЛС в стороны и не дают им вернуться назад в полном объеме и принести противнику правдивую информацию об этом корабле. Конечно, корабль этот в любом случае будет виден из космоса, прежде всего по оставляемому пенному следу. Шум винтов тоже никуда, в общем-то, не спрячешь, хотя понизить шумность корабля можно.

Специалисты говорят о том, что в современном бою такому кораблю, как "Зумвалт", может просто не хватить боезапаса. Ведь отразить нападение вражеских самолетов, которые выпустят по нему сорок ракет, можно будет только истратив 80. А если таких атак будет несколько, тогда что? Конечно, его могут поддержать другие корабли. Но дело в том, что другие корабли отнюдь не невидимки. Если у "Зумвалта" будет эскорт, то вся эта затея с невидимостью вообще полная бессмыслица.

К тому же таких кораблей планируется построить всего три экземпляра, и вот вопрос, а для чего они при всем при этом вообще нужны? Разве что как шаг к чему-то еще более совершенному?

И тут на ум приходит проведенное не так давно японцами испытание "плаща-невидимки". Плащ этот, созданный на основе нано-технологий, хорош тем, что, будучи надет на человека, "видит" то, что находится у него за спиной и передает эту картинку на противоположную сторону. Таким образом человек в этом плаще полностью сливается с фоном, поэтому вы его не увидите.

Что будет, если точно такое же покрытие нанести на корабль? Тогда он просто растворится в океане, а мы будем наблюдать расходящиеся от него в стороны волны, остающийся за ним кильватерный след, но самого корабля не заметим. Ну, а на экранах радаров можно будет увидеть совсем небольшую и потому не опасную цель.

Такие невидимые корабли смогут стать идеальным оружием поддержки десанта, а поразить их огнем с берега без применения сложных систем наведения в инфракрасном и радиолокационном диапазонах будет исключительно трудно. Это все равно, что бороться с "Хищником" из одноименного кинофильма, только не в джунглях, а на воде. Пойдут ли судостроители и военные по этому пути в скором будущем или ставка по-прежнему будет сделана лишь на невидимость от радаров? Кто знает.