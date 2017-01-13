﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"

Недавно в СМИ появилась новость: европейские правоохранители взбудоражены появлением в продаже в США двухствольных неавтоматических пистолетов, замаскированных под iPhone. Дескать, после этого в Старом Свете тоже могут появиться проблемы с ростом числа преступлений и, соответственно, дополнительная головная боль у полиции по их предотвращению.

Фото: Архив Pravda.Ru

Можно заметить, что некоторая опасность действительно существует, но отнюдь не столь радикальная, как может показаться на основании целого вороха интернет-публикаций. Потому как "оружию-хамелеону", замаскированному под что-то вполне безобидное, минимум несколько сотен лет. Еще когда "огнестрелы" были не в особом почете, клинки прятали в посохах и тростях, "сюрикены" (метательные звездочки из арсенала японских ниндзя) маскировали под элементы одежды и украшений. А уж когда был изобретен унитарный патрон, давший толчок появлению многозарядного и автоматического оружия, то фантазии изобретателей практически не стало удержу.

Желающим достаточно набрать в любом поисковике запрос "шпионское оружие" — и их вниманию будут предложены самые разные его варианты: однозарядные мини-пистолетики в самых обычных карманных часах; самый настоящий шестизарядный револьвер, правда, без ствола, с одним лишь барабаном, в "печатке" перстня; "стреляющий ключ" из арсенала британских тюремщиков XIX века, которым с таким девайсом было как-то спокойнее открывать двери камер, где содержались самые отпетые преступники…

Когда появились мобильные, их тоже не обошел вниманием оружейный научно-технический прогресс. Тем более, первые модели этих устройств имели столь внушительные размеры — что в них, при желании, можно было скрыть даже и полноценный автоматический пистолет. Но четыре миниатюрных стволика с патрончиками 22 калибра (5,6 мм) в каждом — тоже смотрятся неплохо.

В изделии американской компании Ideal Conceal, правда, стволиков всего два — как и находящихся в них патронах. Впрочем, "iPhone-пистолет" выигрывает у своих более многозарядных образцов своей, так сказать, куда большей серьезностью. В самом деле, пули калибра от 6,35 мм и ниже имеют весьма слабый поражающий эффект и очень низкое "останавливающее действие" (то есть способность вызвать у противника при попадании болевой шок, должный заставить отказаться от намерения бороться дальше, и даже просто бежать). Разве что попасть такими пульками в сердце или в голову. Да и то, к примеру, поэт Владимир Маяковский, решивший свести счеты с жизнью выстрелом в голову именно из "дамского" Браунинга 6,35 мм, умирал потом в полном сознании еще несколько часов.

Конечно, калибр современных автоматов Калашникова (и соответствующего оружия НАТО) — тоже 5,56 мм, однако в их патронах несравненно более весомый пороховой заряд, потому и пуля, несущаяся со скоростью в несколько звуковых, способна сразу отбить у врага желание продолжать бой. Но это автомат — а в пистолетных патрончиках таких калибров в разы меньше пороха, оттого использующие их пистолеты и называются иногда "оружием последнего шанса". В смысле, иметь даже такой минимальный шанс на победу все равно лучше, чем остаться с голыми руками.

Возвращаясь к новому изделию американских оружейников, отметим, сделано оно под вполне серьезный патрон 9Х17 мм (380.ACP). Вес пули и ее калибр — как у пистолета Макарова, 6 гр. и 9 мм. Пороховая навеска, правда, поменьше — а потому энергия 380. ACP колеблется, в зависимости от модификации, от 224 до 280 Джоулей. У ПМ — 350 Дж, но это касается лишь базисного патрона. А есть еще его облегченные модификации, вроде СП-8, созданного по заказу антитеррористических подразделений, вроде легендарной группы "Альфа", для того, чтобы пули, выпущенные из "Макарыча" в захвативших самолет террористов могли нейтрализовать супостатов, но при этом не пробить борт самолета (что жизненно важно, когда он находится в воздухе).

Дульная энергия таких облегченных макаровских патронов как раз вполне аналогична их "укороченному родственнику" 9×17. Который, кстати сказать, с успехом используется в револьверах значительной части американской полиции — поскольку при неплохом останавливающем действии (50 процентов против 62-х у макаровского 9×18) обладает намного меньшей отдачей, а потому позволяет владельцу лучше целиться.

Так что американская "iPhone-двустволка" проходит явно не только по графе "лучше, чем ничего" — но является достаточно серьезным оружием, как минимум, против двух противников. Как и знаменитый двухствольный "Дерринджер" — легенда местной "оружейки" доселе выпускающийся в разных калибрах вот уже больше 200 лет. Кстати, из этого вроде бы несерьезного "карманного" пистолета был убит в 1865 году президент США Авраам Линкольн…

Видимо, чего-то такого нехорошего от оружейной новинки теперь опасаются и европейские полицейские. Ведь она замаскирована под iPhone, и обычная рамка-металлоискатель ее скорее всего и идентифицирует как мобильник. А рентген-просвечивание, да еще при большом наплыве посетителей, практикуется далеко не на всех массовых мероприятиях.

Может возникнуть вопрос, а для чего же в США разрешили выпустить такую опасную штуку, причем в массовую продажу? Да просто оружейники подстраиваются под законы собственной страны и желание покупателей. Ведь лишь в очень небольшом числе штатов, вроде Техаса, разрешено скрытое ношение официально купленного и зарегистрированного оружия (скажем, в кобуре под мышкой, специальной поясной сумочке, барсетке и других подобных местах). В остальных местах хочешь ходить по улице с оружие — цепляй на пояс кобуру, так чтобы ее было всем видно. А это, как несложно догадаться, не всегда удобно. Скажем, идти в кинотеатр или на день рождения, навесив на себя кобуру, мало кто решится. Ведь обычно вооруженный человек вызывает у прохожих напряжение. Опять же, если сбрендивший маньяк или террорист захочет устроить в кинотеатре массовую бойню, то в первую очередь он попытается нейтрализовать тех, кто может дать ему вооруженный отпор, а уж потом расстреливать беззащитных людей. Соответственно, пистолет на поясе в такой ситуации может не спасти, а наоборот сделать своего владельца первоочередной мишенью.

Вот для таких ситуаций и может пригодиться новое изделие фирмы Ideal Conceal. Пусть даже у него запас патронов без перезарядки всего на два выстрела. Слишком уж демонизировать этот пистолетик тоже не стоит. Хотя бы потому, что уже сейчас в мире появилось немало куда более опасных (и, увы, вполне доступных при небольшом желании) потенциально-террористических девайсов. Вроде анонсированного еще несколько лет назад пистолета, который можно напечатать на 3D-принтере. Боевые характеристики его, правда, довольно никудышние, но он ведь сделан целиком из пластика, а потому вообще не определяется металлоискателями, да и с помощью рентгена его тоже далеко не просто увидеть.

Недаром в снятом уже с десяток лет назад американском боевике с довольно избитым сюжетом — покушением на президента — злодей пытается убить лидера США именно из пластмассового двухзарядного пистолета. Причем, довести дело до успеха ему мешает лишь появившийся в последнюю секунду "хороший парень", бывший агент секретной службы.

Исходя из этого, металлический, пусть и замаскированный под смартфон "двухствольник" — явно не самое опасное изобретение для европейских правоохранителей. Тем более, что в большинстве европейских стран оружейное законодательство куда менее либеральное, чем в США. Получить право на покупку и ношение пистолета простому гражданину обычно можно лишь в случае доказанности риска для его жизни. А ношение нелегального "ствола", естественно, тянет за собой угрозу серьезного тюремного срока. Соответственно, если кто-то уж решится на преступление с применением "огнестрела" — то и возьмет с собой на дело что-то более многозарядное и дальнобойное, чем iPhone-пистолет. Уголовная статья-то все равно будет одна…

Так что поднимать слишком уж много шума по поводу американской пистолетной новинки не стоит. В конце концов, наши доморощенные "мастера подпольных поделок" тоже не лыком шиты — время от времени криминальные хроники сообщают о преступлениях, совершенных с помощью "стреляющих ручек", однозарядных пистолетиков под мелкокалиберный патрон. Которые тоже до момента применения очень сложно отличить от "имиджевого" пишущего девайса, спокойно лежащего в кармане рубашки или пиджака. Так что правильнее всего будет просто принять информацию к сведению и переключиться на другие текущие дела.